Ne csodálkozz, ha a testvéred gazdagabb, mint te: sokszor gyerekkorban eldől

Bár a zsebpénz bevezetése nagyon fontos szerepet játszik a gyerekek pénzügyi tudatosságra nevelésében, könnyen egyenlőtlen gyakorlattá válhat. Egy friss kutatás szerint ugyanis az elsőszülött gyermek jóval több pénzt kap szüleitől, mint a másodszülött, a harmadikról már nem is beszélve. Ennek az egyenlőtlenségnek persze sok oka lehet, és több esetben abszolút érhetőek is a különbségek, egy-egy rosszul berögzült gyakorlat azonban konfliktusokhoz is vezethet. A Pénzcentrumnak megszólaló pénzügyi szakértő szerint azonban Magyarországon még mindig az a legnagyobb probléma, hogy sok szülő még csak be sem vezeti a zsebpénz intézményét, mondván, "Minek az...", ennek pedig hosszú távon a gyerekek isszák meg a levét.

A zsebpénz bevezetése rendkívül fontos egy család életében. Ezzel veszi kezdetét ugyanis a gyermekek pénzügyi nevelése, ami egész későbbi életüket alapvetően meghatározza. A Pénzcentrumon jelenleg is futó cikksorozatban például életévről-életévre lebontva mutatjuk be, miként lehet professzionális módon a gyerekeket pénzügyileg tudatosan nevelni. A zsebpénz bevezetése azonban nem mindig zökkenőmentes, sőt könnyen feszültségekhez is vezethet.

De ő miért kap többet?

Egy friss brit kutatás szerint ugyanis azokban a családokban ahol több gyerek van, bizony az első szülött gyermek jóval több pénzt kap a szüleitől, mint a második gyerek. A számok szerint nem is kevéssel,

25 százalékkal több zsebpénzt kap az elsőszülött, mint a kistestvére.

Ez forintosítva azt jelentené, hogy míg az idősebb fivér 2 000 forintot zsebel be hetente a szülőktől, addig a fiatalabbik csupán 1 500-at. A kutatás szerint azonban nem csak a szülők pénztárcájával jár jobban az idősebbik gyerek, hanem a nagyszülőkével is. Nagypapa és nagymama ugyanakkor csak

10 százalékkal ad több zsebpénzt az idősebbik unokának, mint a fiatalabbnak,

ez a fenti példaszámítást követve azt jelentené Magyarországon, hogy míg az idősebb testvér 2 000 forintot kap a nagyszülőktől, addig a fiatalabb csupán 1 800-at. A harmadik gyereknél azonban némileg fordul a kocka, és bár a legkisebb csemete (ha három gyermek van) a szülőktől már

28 százalékkal kap kevesebbet, mint az elsőszülött, addig a nagyszülők a harmadik gyermeket 5 százalékkal több zsebpénzben részesítik, mint a másodszülöttet.

A kutatást megrendelő cég (Charter Savings Bank) ügyvezetője szerint az elsőszülöttek azért kaphatnak több pénzt, mert az ő születésükkor a családi költségvetésből nagyobb rész irányult csak rájuk, és ez a különbség megmaradt akkor is, amikor megjelentek a testvérek is, akikre értelem szerűen már kevesebb jutott.

A kutatás egyébként megkérdezte a szülőket is, hogy miért vannak ezek az eltérések. Ők azt válaszolták, hogy a pénzbeli juttatások különbségét a gyerekek életkora befolyásolja elsődlegesen, tovább azt, hogy mikor, mit engedhetnek meg maguknak a családi költségvetésből. A kutatás továbbá kitért arra is, hogy a nagyszülők már 4 évesen adnak zsebpénzt a gyerekeknek, míg a szülők általában 5 évesen kezdik ezt el.

Van baj

A zsebpénzadás hazai gyakorlatával kapcsolatban megkérdeztük Papszt Kriszta, pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadót, aki a Pénzcentrumnak elmondta

alapvetően semmi különös nincs abba, hogy az idősebb gyerek több zsebpénzt kap, hiszen egy nagyobb gyereknek a napi rutinjában már lehetnek olyan kiadások, amiket neki saját zsebpénzből kell állnia. Ez egy kisebb korú testvére esetében pedig lehet, hogy még nincs így, úgyhogy ez a gyakorlat, ha ez eset áll fenn, nem problémás.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, az persze előfordulhat, hogy egy olyan háztartásban is megmarad ez a gyakorlat, ahol már az összes gyerek nagyobb, és nincs közöttük nagy életkorbeli eltérés, mégis az elsőszülött vagy az idősebb gyerekek több pénzt kapnak, mint a fiatalabbak. Ennek az oka lehet korábbi beidegződés, megszilárdult gyakorlat, de akár valamilyen nevelési szándék is.

Egy ilyen helyzet persze vezethet feszültségekhez, de úgy gondolom, hogy Magyarországon inkább még mindig az a probléma, hogy a szülők egyáltalán nem használják a zsebpénz intézményét, mondván "Minek az, úgyis mindent én veszek meg a gyereknek".

- hívta fel a figyelmet lapunknak Papszt Kriszta, aki azt is kiemelte, hogy "alapvetően ez egy rossz felfogás, ugyanis a gyerekek pénzügyi nevelését pontosan a zsebpénzzel kellene megkezdeni. Hiszen ezt be lehet osztani, ebből félre lehet tenni, gyűjteni és természetesen vásárolni is lehet belőle. Hazánkban viszont inkább az a gyakorlat, hogy a szülők is, ha nagyobb jövedelemhez jutnak, azzal egyenesen arányosan több lesz a kiadásuk is, míg a megtakarításra még mindig nagyon kevesen gondolnak. Ha pedig a szülők hónapról hónapra élnek nem csoda, hogy nem gyökerezik meg a zsebpénz megfelelő használata a családban. Ezen sokaknak ideje lenne változtatnia, első sorban a gyerekek érdekében" - tette hozzá a szakértő.