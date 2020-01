Működik a szuperállampapír-trükk: kiszámoltuk, így csináld babaváró hitel nélkül

Több alkalommal írtunk már arról, hogy kétszámjegyű hozammal kecsegtet a babaváró hitel felvétele és MÁP+ kötvénybe való befektetése még azok számára is, akik nem vállalnak gyermeket. De mi van, ha kihagyjuk a számításból a babaváró hitelt? - tette fel a kérdést több olvasónk is. Sokan ugyanis nem akarnak vagy nem tudnak élni ezzel a tőkeáttételes lehetőséggel. Kiszámítottuk, mennyit kereshetnek 5 év alatt a babaváró hitel törlesztőrészletének megfelelő, 45-46 ezer forintos havi összeg befektetésével. Ők is magasabb évesített hozamot érhetnek el, mint amit mostanság a lakástakarékok vagy például az életbiztosítások jelentős része kínál.

A szuperállampapírba való befektetés 5 évre minden esetben évi 4,95%-os hozamot biztosít, ami azt jelenti, hogy 5 év alatt több mint 27%-os hozamunk képződik, bármennyit is fektetünk be - válaszolná kapásból olvasóink egy része cikkünk alapfelvetésére. Ez igaz is, csakhogy a helyzet bonyolultabb: a babaváró hitellel kombinált szuperállampapír reális alternatívája nem az, hogy 5 éven keresztül befektetünk 45-46 ezer forintot, és megvárjuk, míg az utolsó befizetés is megtermeli a maga évi 4,95%-os hozamát, erre ugyanis összesen 10 évet kellene várni.

Érdemes az almát az almával összehasonlítani, így a babaváró hitellel kombinált megoldáshoz hasonlóan olyan esetet nézünk meg, amikor

havi 45-46 ezer forintot tudunk és akarunk felhasználni a hozamtermelésre (ennyi lenne a 10 milliós, 20 éves babaváró hitel törlesztőrészlete az első 5 évben),

ezt az összeget rendszeres jelleggel MÁP+ kötvénybe fektetjük a teljes költségmentességet kínáló Webkincstáron keresztül (így például nem kell megfizetni a bankok, brókercégek számlaköltségeit) - a MÁP+ névértéke egyébként 1 forint, így bármilyen összeget befektethetünk,

nem várjuk meg, míg a legutolsó, 5 év múlva vásárlandó állampapírunk lejár: a babaváró hitellel kombinált esethez hasonlóan az 5 év múlva várható egyenleg érdekel minket,

ebben az esetben az 5. évben vásárolt állampapírok abszolút összegben (és a lépcsős kamatozás miatt kamatukat tekintve is) jóval kevesebbet hoznak majd, mint az 1. évben vásároltak.

Jelentős kockázat a babaváró hitellel kombinált esethez képest, hogy a később jegyezhető szuperállampapír-sorozatok hozamát nem ismerjük előre. A rendszeres állampapír-befektetés mellett nem garantálható a 4,95 százalékos éves hozam fennmaradása a befektetésünk teljes élettartama során. Ha viszont hitelt veszünk fel, és annak teljes összegét azonnal befektetjük, azzal a törlesztőrészletek (mint rendszeres befektetés) "hozamát" előre bebetonozzuk.

Példánkban a babaváró hitellel kombinált eset paramétereiből indulunk ki, így a rendszeres befektetés havi összegeként 45 833 forintot veszünk alapul (ez fokozatosan 45 000 forintra csökken az ötödik évre, mivel a babaváró hitel esetében a 0,5 százalékos állami garanciadíj a fokozatosan csökkenő tőketartozást követi). Alábbi ábránk azt mutatja, hogy ennek a 45-46 ezer forintos összegnek a befektetése hány százalékot hoz attól függően, hogy a 0-5 éves időtartamon belül mennyit hever állampapírban a havi összeg. A legelső befektetés még több mint 27 százalékos hozamot termel, a legutolsó alig valamit.

A legelső csaknem 46 ezer forint befizetés még több mint 12 ezer forintot hoz 5 év alatt, a legutolsó egy hónap alatt viszont csak 18 forintot. Figyelembe vettük azt is, hogy a vásárolt állampapírok kis részét éppen kamatfizetés után tudjuk visszaváltani, és ilyenkor 5 munkanapig 100 százalékos eladási árfolyam érvényes, nagyobbik részét azonban csak az időarányos felhalmozott kamattal, 99,75 százalékos árfolyamon. A 100 százalékos árfolyamon eladható állampapírokat eltérő színnel ábrázoltuk fenti és alábbi grafikonunkon.

A Portfolio eredményeként pedig az alábbiakat kapjuk:

5 év alatt 327 forintot lehet nyerni a MÁP+ kötvényen 45-46 ezer forintos havi összeg befektetésével, ami a rendszeres havi befektetéseinkre vetítve évi 4,5 százalékos hozamnak felel meg (belső megtérülés ráta). Ez magasabb hozam, mint amit manapság a lakás-takarékpénztárak vagy éppen az elérhető életbiztosítások jelentős része kínál a rendszeres megtakarítások közül. Ugyanakkor ahogy alábbi ábránkon látható, a babaváró hitellel kombinált opció hozamához képest közel csak harmadakkora 5 éves nyereségről és évesített hozamról beszélünk.

