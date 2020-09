Most kezdett az egyetemen a gyereked? Borulhat a kassza, ha ezekre nem figyeltek

Könnyen megborulhat a családi költségvetés, ha a gyerek megkezdi felsőfokú tanulmányait - főképpen, ha ez különköltözéssel is jár. Érdemes előre gondolkodni, hogy később ne legyenek pénzügyi gondok. A szakértő szerint az első lépés, hogy merjünk nyíltan beszélni arról, mi mennyibe kerül, és mennyi a tanulmányok költségeire fordítható keret.

A felsőoktatás hatalmas lépés egy fiatal életében: kilép a középiskolai burokból, sokszor egyből is bele is csöppen az önálló életbe. Azonban könnyen felborulhat a családi kassza, ha nem tervezzük meg gondosan a pénzügyeket. Hiszen az egyetemre, főiskolára nem csak bejárni kell: tankönyveket, egyéb eszközöket is kellhet vásárolni, a lakhatási költségekről nem is beszélve. Ha a fiatal külön is költözik, amikor belevág a nagybetűs életbe, akkor még fontosabb, hogy kellőképpen felkészítsük őket.

A legnagyobb nehézség, hogy a pénzügyek, a költekezés gyakorta tabutéma a családokban. Így nem könnyű a fiatalokat pénzügyi tudatosságra tanítani

- vélekedett a Nerdwalletnek Catie Hogan, a Hogan Financial Planning LLC alapítója. A szakértő szerint tehát az első lépés, hogy ledöntsük a tabukat, nyíltan beszéljük át a gyerekkel, hogy mi mennyibe kerül, milyen kiadásai lesznek. Érdemes például leszögezni, hogy ki, és hogyan fogja finanszírozni a tandíjat - már, ha nem állami ösztöndíjas helyre vették fel a gyerket -, tervezzük meg, hogy meddig támogatják a szülők, esetleg mi lesz abban az esetben, ha az iskola mellett munkát is vállal, és a diákhitel lehetőségét is érdemes megvizsgálni. Legyen világos, hogy a szülők meddig, mennyivel tudják támogatni a fiatalt.

A tandíj mellett a többi kiadást is érdemes összeírni, például az albérlet, kollégium díja, és az egyéb lakhatási költségek. Ezeknél is le kell szögezni, hogy ki milyen arányban járul hozzájuk. Keretet kell szabni az utazásnak, a ruházkodásnak és az egyéb kiadásoknak is (például szórakozás, nem szükségszerű kiadások) - sorolta Hogan. Hiszen ha valakinek sikerül diákként "pénzügyileg talpon maradnia", akkor vélhetően az élete további részében is meg tudja állni a helyét, képes lesz például tartalékokat felhalmozni.

Összefoglalva, a szakértő szerint négy lépésben könnyedén megtervezhetitek a felsőoktatási pénzügyeket, hogy a gyerek ne teljesen pénzügyi analfabétaként vágjon bele a kalandba:

1, Beszéljétek át: tisztázza le a család, hogy meddig és mennyivel tud beszállni a tanulmányokba. Vegyétek sorra a bankszámlanyitási lehetőségeket, a diákhitelt.

2, Listázzátok a költségeket: a pontos elszámolás alapja, hogy minden várható kiadást összeírtok. Lakhatás, iskolai kiadások, utazás, ruházkodás, szórakozás - mindent sorra kell venni.

3, Kövessétek nyomon a kiadásokat: a tanáv kezdete után érdemes rendre felülvizsgálni a diák költségvetését. Ha esetleg túlszaladunk a kereteken, meg kell nézni, hol lehet faragni.

4, Tűzzetek ki új célokat: ha az alap költségvetés már beállt, érdemes a jövőre is gondolni. Ha a főiskolás, egyetemista dolgozni is tud a tanulmányok mellett, akkor el lehet kezdeni gyűjtögetni a tartalékokat, gondolva például a diákhitel jövőbeni visszafizetésére, vagy a váratlan kiadásokra.

