Mindenki egyetlen hírre vár a tőzsdéken: csak ez hozhatná meg a biztonságot

A koronavírussal fertőzöttek számának visszaeséséről szóló európai, azon belül is elsősorban olasz adatra lenne szükség ahhoz, hogy véget érjen a trend nélküli csapkodás a piacokon, amelyek a járvány és a most kirobbant olajháború miatt súlyos veszteségeket könyvelhettek el hétfőn - derül ki egy friss, elemzői összefoglalóból. Az egyik legnagyobb kérdés most az, hogy a járvány milyen pénzpiaci "fertőzést" eredményez. Az pedig biztosra vehető, hogy komoly gazdasági megtorpanást hoz, emiatt pedig az alacsony kamatkörnyezetet, laza feltételeket továbbra is biztosra lehet venni. Sőt, a különböző országok adócsökkentésekkel, támogatásokkal oldhatják a feszültséget. Egyelőre türelemre van szükség, leghamarabb 2-3 hét múlva térhetnek magukhoz az árfolyamok, de lehet, hogy később. Mindenesetre akkor érdemes lehet a részvényalapok felé fordulni.

Továbbra is nagyon változékony a hangulat a világgazdaságban és a különböző piacokon. A koronavírus-járványtól, illetve annak - egyelőre pontosan nem mérhető - gazdasági hatásaitól való félelem miatt a piaci szereplők hirtelen reagálnak. Ez pedig olyan rég nem látott zuhanáshoz vezet, mint amilyenre március 9-én hétfőn volt példa, amikor az amerikai tőzsdén szüneteltetni kellett a kereskedést az esés miatt, a legfontosabb indexek pedig 7-8 százalékos veszteséget könyvelhettek el. Ahhoz a zuhanáshoz hozzájárult a most kirobbant olajháború is, amelyet Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok vív egymással. Az esés után jött egy korrekció, de bőven nem akkora, amely kijavította volna a csorbát. Összességében látható, hogy trend nélküli csapkodás folyik a piacokon. A járványtól és annak hatásairól szóló hírek pedig simán tudnak 3-5 százalékos süllyedést vagy hasonló mértékű pluszt is okozni.

koronavírus: kulcsfontosságú adatra vár szinte mindenki

Kiszámíthatatlan a piac, szinte mindenki egy megnyugtató adatra vár. Mégpedig arra, hogy az Egyesült Államokban, amely még szinte csak most ismerkedik a járvánnyal, valamint Európában, főként Olaszországban is eljöjjön fordulat. Vagyis csökkenésnek induljon az új fertőzöttek száma

- emelte ki Hajósi Péter, a K&H alapkezelő befektetési igazgatója. Kínában már ez a fordulat megtörtént, a másik korábbi veszélyzónának számító Dél-Koreában is javulni látszik a helyzet. "Kulcsfontosságú, hogy mikor születik meg a fertőzöttek számának csökkenését mutató adat. Utána gazdasági és befektetői oldalról arra kell választ találni, hogy a járvány mennyire "fertőzte" meg a piacokat. Ennek fényében kell majd dönteni arról, hogy milyen lépések szükségesek a világgazdaság talpra állításához, felpörgetéséhez" - mondta a szakember.

Hogyan lehet belökni a motort?

Az első negyedévről rossz vállalati eredmények jönnek majd a járvány hatásai miatt, a második negyedéves kilátások is kedvezőtlenek. Éppen ezért biztosra vehető, hogy alacsonyan maradnak a kamatok, folytatódik a laza monetáris politika mind Amerikában, mind Európában. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed újabb kamatvágást hajthat végre, az Európai Központi Bank pedig beindíthatja a pénzpumpát. Ha ez sem lenne elég, akkor a kormányokon lesz a sor, hogy különböző költségvetést érintő - vagyis fiskális - intézkedésekkel lökjék be a motort. Ilyen lépés lehet az adócsökkentés, különböző állami támogatási programok. Elsősorban Németországban lenne szükség ilyen lépésekre, ez nagyon jó üzenet lenne a világgazdaság, valamint a részvénypiacok számára. Szintén jó hír lehet, hogy az amerikai elnökválasztásra készülő demokrata jelöltek közül a legpiacbarátabb Joe Bidennek javultak az esélyei a többiekkel szemben.

Új időszámítás

Hajósi Péter szerint ameddig nem mérséklődik a járvány miatti félelem és nem érkezik meg a már említett, fertőzöttek európai - elsősorban olaszországi - számának csökkenését ismertető adat, addig folytatódhat a csapongó kereskedés. "Amikor elérjük ezt a pontot, amire a mostani kilátások szerint leghamarabb 2-3 hét múlva, de lehet, hogy később kerül sor, akkor új időszámítás kezdődhet majd. Az említett monetáris és fiskális intézkedésekkel támogatást kaphat a globális gazdaság, akkor pedig érdemes lesz szétnézni a részvényalapok között és azok felé fordulni" - tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images