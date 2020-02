Minden, amit a személyi jövedelemadó bevallásról tudnod kell 2020-ban

Ahogy tavaly, az adóhatóság idén is elkészíti a magánszemélyek szja-bevallási tervezetét a 2019. évi jövedelmekről, a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások és a rendelkezésére álló adatok alapján. Mutatjuk, mit kell tennie az adózóknak 2020-ban.

Az ügyfélkapuval rendelkezők 2020. március 15-étől tekintheti meg adóbevallási tervezetét, amelyet vagy a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, vagy a NAV szja-aloldalán tudja kiegészíteni, módosítani. Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyeknek a NAV a 2020. március 16-áig beérkezett kérésére - tértivevényes küldeményként - küldi meg az adóbevallás tervezetét legkésőbb 2020. április 30-áig postán. Ezt a magánszemélyek kérhetik

sms-ben a +36 (30) 344 4304 telefonszámon megadva az adóazonosító jelet, születési dátumot a következő formulát követve: pl. SZJA 8123456789 19800130 vagyis SZJA "szóköz" az adóazonosítójel "szóköz" ééééhhnn [évhónapnap],

a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (a 1819-es Infóvonalon vagy NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén)

a NAV honlapján elérhető webűrlapon

a NAV honlapjáról letölthető "Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez" elnevezésű formanyomtatványon,

postai úton kötetlen levélformában,

személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon.

Minden esetben szükség lesz az adóazonosító jelre és a születési dátumra.

Az adóbevallást akkor is be kell nyújtani, ha már megfizetésre került az adó.

A bevallási kötelezettség alól nem mentesül az sem, akinek a kifizetője, munkáltatója év közben pontosan az adókötelezettséggel egyező adóelőleget vont le. Azoknak, akik a tervezetet elfogadják és nem kötelezettek az általános forgalmi adó (áfa) megfizetésére, nem őstermelők vagy egyéni vállalkozók, nincs további teendőjük. A tervezetet még csak vissza sem kell küldeni a NAV-nak, a bevallási kötelezettségük 2020. május 20-án automatikusan teljesül.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, az EVA-sok, a KATA-sok, a mezőgazdasági őstermelők és az egyéni vállalkozók maguk készítik el, és nyújtják be az adóbevallásukat, ehhez persze felhasználhátják a NAV adóbevallási tervezetének adatait. Ha 2020. május 20-áig a tervezetet az online felületen nem fogadják el, nem javítják (szerkesztik) és nem küldik be, vagy a bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítik, akkor nem lesz 2019. évre érvényes személyijövedelemadó-bevallásuk.

Ha az adóbevallási tervezet befizetendő adót tartalmaz, akkor azt 2020. május 20-áig kell átutalni.

Arra is van lehetőség, hogy az adózó nyilatkozhat arról, hogy fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben szeretné teljesíteni. Visszaigényelhető adó esetén a visszajáró összeget a NAV a benyújtástól számított 30 napon belül utalja ki a megadott postacímre vagy számlaszámra. Az utalási adatok megadása hiányában a visszaigényelhető összeg az adószámlán marad, mely esetben annak kiutalása később, a 2017-es "Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez" elnevezésű nyomtatvány benyújtásával kérhető.

Az adóbevallási tervezet legegyszerűbben a webes kitöltő-ellenőrző programmal (WebNYK) egészíthető ki, vagy módosítható és küldhető be, de kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálatok valamelyikén személyesen is eljuttatható a NAV-hoz. Fontos, hogy a tervezet online felületen történt módosítása, kiegészítése esetén, feltétlenül elektronikusan is be kell küldeni a kiegészített vagy módosított bevallást, mert, ha az elektronikus beküldés elmarad, akkor május 20-án az eredeti - kiegészítés, módosítás nélküli - tervezet válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá, ha addig az adózó önállóan elkészített bevallást sem nyújtott be.

Akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja, az adóbevallási tervezet módosítására vagy kiegészítésére a 19SZJA bevallás kitöltésével és benyújtásával van lehetősége.A bevallási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával vagy papíron kitöltött 19SZJA bevallás benyújtásával is teljesíthető. A papíralapú "üres" nyomtatvány letölthető és kinyomtatható, illetve a NAV ügyfélszolgálatain kérhető. A 19SZJA jelű bevalláshoz az ÁNYK programot a www.nav.gov.hu honlap "Nyomtatványkitöltő programok" menüpontja alól néhány kattintással lehet letölteni és telepíteni.

A kitöltött és aláírt bevallás egyik példányát ajánlott küldeményként kell postára adni. A NAV ügyfélszolgálatain beszerezhető bevallási egységcsomagok részét képező borítékban postára adott bevallásért 2020. május 20-áig nem kell fizetni.