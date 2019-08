Milliós beruházás nélkül is nagyot lehet fogni az energiaszámlákon

Bár a családi házak, lakások energetikai korszerűsítésére ma már uniós források is igénybe vehetők, ugyanakkor ezek többsége visszatérítendő támogatás, és bizonyos mértékű önerőt is fel kell mutatni. Azonban vannak olyan, pár ezer forintos, vagy csak egy kis odafigyelést igénylő trükkök, amelyekkel, ha nem óriási, de számottevő mértékben lehet faragni a rezsiszámlákon.





Egy átlagos magyar háztartásban a felhasznált energia csaknem háromnegyede a fűtésre megy el, ami mintegy 10 százalékkal magasabb az európai átlagnál. Ráadásul az elmúlt évtizedben a magyar háztartások egy négyzetméterre jutó energiafelhasználása nagyjából stagnált, míg az európai átlag 16 százalékos csökkenést tudott elérni. A lemaradásért nagyrészt a rosszul szigetelt épületek, huzatos ablakok, rosszul szabályozott fűtési rendszerek, elöregedett kazánok felelősek. A családok többsége ezzel tisztában is van, kétharmaduk elégedetlen annak az épületnek az állapotával, amelyben él, és a terveik között szerepelnek az energiafelhasználás csökkentésére irányuló beruházások, de a valóságban ezek anyagi okokból ritkán valósulnak meg. Azonban egy kis odafigyeléssel és kisebb ráfordítással is látványos javulást lehet elérni.

1. Bojler vízkőtelenítése

Ma már nem science fiction egy olyan okos villanybojler a fürdőszobában, amely össze van kötve a telefonunkkal, így programozhatjuk. Teljesen felesleges a vizet egész nap melegen tartania, ha csak reggel és este vagyunk otthon, elég, ha munkaidő vége előtt bekapcsoljuk az applikáción keresztül, hogy mire hazaérünk legyen melegvíz. Vannak olyan modellek is, amelyek öntanulók: megfigyelik, hogy melyik napszakban van erőteljesebb fogyasztás és akkorra megemelik a víz hőmérsékletét. Egy ilyen berendezés azonban 80 ezer forinttól indul és amennyiben a jelenlegi is hibátlanul működik, nem érdemes idő előtt lecserélni. Azonban a bojlerek fűtőszála vízkövesedik és minél vastagabb réteg rakódik rájuk, annál kisebb a hatékonysága, több energiát használ a víz felmelegítéshez. Ezért 3-4 évente érdemes kicserélni a fűtőszálat, amely egy Hajdú gép esetén a szereléssel együtt 25 ezer forintból megvan, de vállalkozó kedvűek videómegosztókon található segítséggel maguk is elvégezhetik a műveletet.

2. Izzók cseréje

A világítás korszerűsítése, ha még nem történt meg, jelentős spórolást eredményezhet. Érdemes felülvizsgálni ott is az izzókat, ahol már korábban megtörtént a csere, hiszen a már régebb óta piacon lévő kompaktcsövek helyett sokkal hatékonyabbak a LED izzók. A portalanítás is fontos, ugyanis a kosz is blokkolja a fénykibocsátást, de a fényerősség-szabályzós kapcsolókkal is lehet spórolni.

3. Ablakszigetelő gumicsík

Az elavult nyílászárók cserje szintén milliós költségekre rúghat, az ár függ az ablakok darabszámától, illetve attól is, hogy hány rétegű üveget szeretnénk az új ablakokba. Erre a célra is lehet pályázni uniós forrásokra, csak ahogy a kazán vagy a hűtő cseréjére is, azonban itt számolni kell járulékos költségekkel, mint az önerő vagy az energetikus díja, aki a pályázathoz szükséges tanúsítványt kiálltja. Ráadásul a pályázat már csak 3 rétegű ablakokra teszi lehetővé a cserét, ami nem csak a hőszigetelő képességet, de a költségeket is növeli. Ha ezekhez nincs meg az anyagi háttér, akkor sincs minden veszve, a régi ablakok szigetelőképessége is javítható például egy ablakszigetelő gumicsík beszerelésével, amelyet bármelyik barkácsüzletben be lehet szerezni. Van öntapadós verziós is, ami könnyedén felragasztható, de nútbemarásos módszerrel a tartósabb szilikoncsíkot is beépíti egy szakember, ami már jelentősen javítja az ablak szigetelőképességét.

4. Klíma minimalizálása

Ha klíma van a lakásban, érdemes csak azokra a helyiségekre korlátozni a használatát, ahol elengedhetetlen a kényelméhez, például a hálószobában a nyugodt alváshoz és akkor sem kell túl hideget fújatni, ki kell kísérletezni, hogy mi az a maximális hőmérséklet, amiben még jól lehet aludni.

Magyar startupok az energiatakarékosságért

Több olyan induló magyar vállalat, startup van, amelyik elkötelezett az energiatakarékosságért. Az alternatív spórolási megoldások nem csak a háztarások életében fontosak, de egy olyan nagyvállalatnál is, mint az MVM, amely azzal a céllal rendezte meg MVM EDISON startup versenyét, hogy olyan innovatív ötleteket támogasson, amelyek akár a háztartások energiafelhasználást optimalizálják, akár az ellátóhálózatok működtetése szempontjából hoz olyan újítást, amivel nemcsak a végső felhasználó, de végső soron a környezet is jól jár. A versenyben részt vevő cégekről ebben a cikkben számoltunk be.



Csak néhány példa az elmúlt évek energiatakarékos magyar "találmányai" közül, amelyek részt vettek a programban: kéttengelyes, napkövető és speciális kialakítású parabolikus napkollektor, állomások nélküli elektromos robogó hálózat, moduláris okoslámpa, villanyautók és háztartások energiafogyasztását optimalizáló technológia.