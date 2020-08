Mi folyik a Balatonnál? Kígyóznak a sorok az ATM-eknél

Nincs abban semmi meglepő, hogy a járvány alatt jelentősen megnőtt a bankautómaták forgalma, és sokkal több készpénzt tartott magánál a lakosság. Azonban már a járvány előtt is az volt a trend, sokkal többet vásárolunk bankkártyával és kevesebbszer, de nagyobb összegeket veszünk ki az ATM-ből, a korlátozások időszakában még többen szoktak rá a készpénz-mentes vásárlásra. A bankok, a szolgáltatók, a kereskedők mind arra sarkallják a vásárlókat, ne készpénzzel fizessenek. Miért hordunk magunknál mégis ennyi készpénzt és mennyi van átlagosan egy magyar pénztárcában? A Pénzcentrum ennek járt utána.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint az idei első negyedévben a magyar bankkártya-tulajdonosok 1997,7 milliárd forintot vettek fel a készpénzkiadó (ATM) automatákból, ez a 2019. évinél 4,9 százalékkal több. A tíz legnagyobb kereskedelmi banknál a márciusi ATM-es készpénzfelvételek értéke pedig nagyjából 650 milliárd forint volt, 47 milliárd forinttal több, mint februárban! A CIB Banknál 15-30 százalékkal növekedett a készpénzfelvételi tranzakciók száma és volumene, a K&H-nál 30 százalékot meghaladó volt az ATM-es készpénzfelvételek növekedése, és az MKB Banknál az adott időszakban március első napjaihoz képest 50-60 százalékkal is emelkedett a napi érték.

A járvány alatt tehát kiugró volt a készpénz-felvétel, a pénzintézetek szerint a kijárási korlátozás bevezetése után néhány napig nagyon sokan vettek fel pénzt az automatákból, ez okozta főként a rekordértéket. Ez nem csoda, hiszen nem lehetett tudni, lesz-e bármilyen fennakadás a banki szolgáltatásokban, ahogy azt sem, meddig tart majd a korlátozások időszaka. Ezen túl sok vásárló a felhalmozással készült rá a karanténra és a húsvétra, amelyhez nagyobb mennyiségű készpénzt vettek ki a számlájukról.

A pandémia viszont egyfajta ellenreakciót is kiváltott: a készpénz, mint potenciális vírushordozó felület, nem kívánatos lett, és a bankok, illetve boltok is "irtani kezdték", azonban hiába szokott át a lakosság jó része kártyás vásárlásra (a bankkártyás fizetések összege ötéves távlatban több mint 200 százalékkal növekedett, azaz megtriplázódott), rendelt online, stb. úgy fest, a szokás nagy úr. Még mindig kevesen vannak, akik teljesen készpénz-mentesítenék a mindennapjaikat. A Pénzcentrum szavazásán mindössze a válaszadók 6,1 százaléka mondta, hogy egyáltalán nem hord magánál készpénzt:

A válaszadók 6,9 százaléka csak aprót tart magánál, a legtöbben viszont - az olvasók több mint negyede - 1000 és 5000 forint közötti összeget hord a pénztárcájában. Minden ötödik válaszadó 5 és 10 ezer forintot tart magánál általában, viszont 17,2 százalékuk még ennél is többet, 10 és 25 ezer forint közti összeget hord rendszeresen a zsebében, táskájában. Sőt, ennél nem sokkal kevesebben vannak azok is, akik még 25 ezer forintnál is többet hordanak rendszeresen magukkal. Nem semmi!

Mire kell a készpénz az embereknek?

Azt senki sem tagadhatja, ha nagyon akar az ember, meg tud lenni készpénz nélkül a mindennapokban. A legtöbb boltban kártyával is lehet fizetni, a parkolást meg lehet oldani SMS-küldéssel, webshopból rendelés esetén sem muszáj utánvétet választani, és leggyakrabban a futárnál is van terminál. Milyen helyzet adódhat, amit nem lehet készpénz nélkül megoldani?

Ha bavásárolni megyünk, akkor jó ha van nálunk apró, mert a bevásárló kocsit csak úgy tudjuk elhozni - bár vannak ezekbe passzoló tokenek, azokat ugyanúgy magunkkal kell vinni, mint az érméket, kártyával nem tudjuk megoldani. Vagy látott már valaki olyat, hogy a pályaudvarok nyilvános WC-nél strázsáló asszonyoknál lett volna terminál? Ezen felül pontosan tudjuk, hogy vannak olyan boltok, ahol még mindig nem lehet kártyával fizetni, és azt is, hogy sok helyen tábla figyelmeztet: kis összegű tranzakció esetén csak készpénzt fogadnak el.

Minden sokba kerül, ja és sok helyen nem fogadják el a kártyás fizetést. Balaton, kis közértek, stb.

- írta egy olvasónk kommentben. A kiskereskedőknek pedig nem hogy nem szabad limitet megszabni arra vonatkozóan, hogy mekkora összeget lehet még kártyával fizetni, hanem kifejezetten tilos megtagadniuk a boltosoknak a kártya elfogadását arra hivatkozva, hogy túl kicsi az összeg. Nincs minimum összeg, ami alatt muszáj készpénzzel fizetni. Mégis olyan helyeken - pékségek, 100 forintos boltok, cukrászdák - ahol gyakoriak a pár száz forintos költések, továbbra is találkozni ezzel a gyakorlattal. Érdekes, hogy olvasóink különösen sokat említették a Balatont, ahol úgy fest, sokkal több kisbolt akad, ahol nincs mód kártyás fizetésre.

Utálom a készpénzt. Ahol nem lehet kártyával fizetni, oda be sem megyek

- írta egy másik olvasónk, és többen csatlakoztak a véleményéhez, azzal érvelve, hogy ahol kártyával nem lehet fizetni, az az üzlet komolytalan, vagy egyenesen "pénzmosodának tűnik". Olvasóink vélekedése szerint az olyan boltok, éttermek, szórakozóhelyek, ahol nem fogadnak el kártyát, sokat veszítenek ezen: elriasztják így azokat a vendégeket, vásárlókat, akik készpénzmentesen fizetnének.

A piacon az őstermelőknél sincs sokszor terminál - jegyezte meg egy másik olvasónk. Aztán nyaralás alatt például a bérelt vízibicikliért, kerékpárért, stb. látott már valaki olyat, hogy kártyát elfogadtak volna? És hiába tett kísérletet a járvány arra, hogy megvalósuljon az álom: ne kelljen készpénzben fizetni a jegyért a távolsági buszokon: sokszor nem lehet előre kiszámítani, melyik járattal megyünk, ha utolsó pillanatban ugrunk fel a buszra, bizony nem lesz idő az online jegyvásárlásra. Terminál pedig továbbra sincs a buszokon.

Biztosan lehetne még sorolni a helyzeteket, amelyek során a mindennapokban szükség lehet valamennyi készpénzre, mégis meglepő, hogy ennyien, és ilyen nagy értékben hordanak maguknál kápét állandó jelleggel. Minden bizonnyal többről lehet szó, mint arról, hogy "biztonsági tartalékként" tartják maguknál, vagy azokra az esetekre, amikor muszáj készpénzzel fizetni. Valószínűleg azon is túlmutat a készpénz kérdés, hogy így szoktuk meg.

Mindenesetre amennyi készpénzt a pénztárcájukban, illetve otthon tartanak az emberek jelenleg, az alapján egyhamar nem fogunk megszabadulni a készpénz-használattól. Hiába tört ki még egy világjárvány is, tehetetlen a készpénzzel szemben. Egy darabig a bankók még biztosan velünk maradnak.

Címlapkép: Getty Images