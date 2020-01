Megtudtuk a tutit: ide tedd a pénzed 2020-ban, ha nagyot akarsz kaszálni

Nehéz, vagy talán egyenesen lehetetlen lesz túlszárnyalni a tavalyi évet a tőzsdén, de egyáltalán nem mindegy, hogy mibe fektet az, aki nagyobb kockázat mellett nagyobb hozamot szeretne elérni, mint amit az állampapír biztosít. Megkértünk pár portfóliómenedzsert, hogy röviden értékeljék a tavalyi évet, és mondják el, ők mire számítanak 2020-ban. A legtöbbjük jó befektetésnek tartja az aranyat, de elmondásuk szerint a hazai részvénypiac is jól hozhat - kockázatok ugyanakkor idén is vannak. Ilyen például az amerikai elnökválasztás.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a gazdasági növekedés milyen eredményeket produkált tavaly Magyarországon, és megkérdeztünk néhány makrogazdasági elemzőt, hogy mit várnak az idei évre. De nem csak a magyar gazdaság szárnyalt nagyszerűen, a tőzsdén befektetni vágyók is nagyszerű hozamokkal találkozhattak: a gazdasági felívelésnek köszönhetően a kockázatosabb befektetést keresők akár kétszámjegyű hozamokra is szert tehettek, a BUX például 15 százalékot emelkedett. Elindult a Magyar Állampapír Plusz is, amely ugyan még nincs túl az egy éves távon, így nehéz összevetni a tőzsdei papírok teljesítményével, de az első évben fizetett 3,75 százalékos kamat időarányos részénél könnyen talált bárki jobb befektetést tavaly.

Az idei év azonban egészen biztosan más lesz. Ha az összeomlás nem is jön, de lassulás szinte biztos, és ezt a tőzsdén is érezni fogjuk minden bizonnyal, így egyre kisebb valószínűséggel találunk olyan befektetést, ami felveheti a versenyt a MÁP+-szal - az 5 éves távon az idő az állampapírnak dolgozik. Jósolni természetesen felelőtlenség, ezért megkérdeztünk pár portfóliómenedzsert, elemzőt, ők hogy látják, mik lehetnek a nyerő befektetések a következő évben.

Idén is lehetnek jó sztorik

Még a befektetőket is meglepték a 20-30 százalékos hozamok a fejlett piacokon Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője szerint. Itthon sem lehetett panasz, a BUX nagy emelkedése mögött az OTP erősödése áll, Cinkotai azonban a statisztikákból kiindulva és a kockázatokat ismerve 2020-ra gyengébb évet vár.

A Brexit körüli bizonytalanság nem szűnt még meg a választásokkal, közben pedig az amerikai elnökválasztás, és a kereskedelmi háborúzás is okozhatnak még izgalmas pillanatokat, továbbá az európai növekedés kérdésével sem sikerült még sokat haladni. Így nem lenne meglepő, ha valamivel változékonyabb szél fújna majd a tőkepiacokon idén, ugyanakkor látványos gyengélkedésre azért nincs túl nagy esély, inkább az alacsony hozamok tűnnek most a konszenzusnak.

- mondta el az elemző a Pénzcentrumnak.Cinkotai szerint emiatt már nem biztos, hogy a hozamok jócskán meghaladják a MÁP+ hozamait, azaz a papír kockázatmentes lábat jelenthet a magyar befektetőknek. Ettől függetlenül azonban jó sztorik még lehetnek, ahogy ő fogalmaz. Így például az arany idén is erős maradhat a kockázatok jelenléte és a laza monetáris és fiskális politikák miatt. Emiatt a bankszektorban is lehet kilátás a fordulatra az elemző szerint, az európai bankszektor értékeltsége ugyanis nem túl magas, miközben fordulat kezd kibontakozni - ezt egy enyhén erősödő hozamkörnyezet is támogathatná. Összességében pedig a magyar piacban is van potenciál a KBC vezető elemzője szerint.

Nehéz lesz az idei év

Elek Péter, a Dialóg Investment befektetési igazgatója nem ért egyet azzal, hogy a részvénypiacok drágák lennének, ő inkább a kötvénypiacok túlárazottságát emelte ki, ami a tavalyi évet jellemzezte. A részvénypiacok a fejlett országokban ugyanis 2-3-4 százalékos osztalékhozammal futnak, míg a kötvények hozama rövid távon reálértelemben negatív (ez alól az amerikai piac kivétel), még úgy is, hogy egyébként szinte sehol nincs infláció. Elek emiatt a kötvénypiacon egy méretes korrekciót, hozamemelkedést vár. Egyrészt nem lesz recesszió, emiatt nem csak a mennyiségi lazítások maradnak el, de Európában is beindul egyfajta fiskális élénkítés, és a jegybankok elkezdhetik csökkenteni a mérlegfőösszegüket. Elek emiatt a kötvények, mint menekülőeszközök hozamának emelkedésére számít. Hozzáteszi, mindezek ellenére azt sem tartja kizártnak, hogy a tavalyi trendek folytatódnak a kötvénypiacon. A legfontosabb azonban szerinte az, hogy a kötvénypiacok esetleges gyengélkedése hogyan fog hatni a részvénypiacokra: ha lesz egy esés a kötvényekben, az magával ránthatja a részvénypiacot is. A Dialóg befektetési igazgatója mindenkinek azt javasolja, hogy vigyázzon a 2020-as évvel.

Őszintén nem nagyon látok olyan eszközt, ami nagyon jó ötletnek tűnik az idei évre. Kötvénypiac túlértékelt, a részvények is eshetnek a már említett ok, okok miatt. Az ingatlan túl sokat emelkedett az elmúlt 5 évben. Arany persze mindig menekülő eszköz, talán ebbe érdemes fektetni. A kritodevizáktól eltekintenék, sosem bíztam bennük. A tavalyi év nagyon jó volt, meglepetésszerűen jó, de a tavalyi hozamokra tekintsük úgy, hogy volt egy nagyon jó évünk, becsüljük meg, örüljünk neki, de ne vetítsük ki a következő évekre. Nagyon ne. Mindenki inkább óvatos legyen.

- mondta el a Pénzcentrumnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar alapok jó teljesítménye minden bizonnyal annak volt köszönhető, hogy a tavalyi évben minden eszközállomány jól teljesített. Ha idén ez fordítva lesz, akkor értelemszerűen az alapok sem fognak jól teljesíteni. Elek szerint a MÁP+-t öt éves időtávon lehetetlen megverni. Ugyanakkor Elek inkább a PMÁP-ot, az inflációkövető állampapírt javasolja megvételre, mert ezzel kivédjük az inflációs kockázatot is.

Tavaly 30 százalék hozam is elérhető volt, idén ez kevesebb lesz

A kötvény és a részvénypiacok is kiváló teljesítménnyel zárhatják 2019-et. A két eszközosztály egyidejű remek teljesítése abból adódott Miklós Csaba, a Diófa Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint, hogy az év eleji romló makrogazdasági környezetben a recessziós félelmek miatt a jegybankok újranyitották a monetáris pénzcsapokat, és ezzel minimális, gyakran negatív tartományba tolták a kockázatmentes hozamot. Elmondása szerint a kötvénypiaci hozamok szakadtak, miközben a nemzetközi környezetben pozitív fordulat következett be: a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás első fázisának megkötésével elhárult a vámháború eszkalálódásának veszélye, és a makrogazdasági adatokban is "bottoming" formálódhat, ami a részvénypiacoknak kedvezett.

Miklós továbbá elmondta, hogy 2019-ben az elért hozamok tekintetében az amerikai részvények viszik el a pálmát (osztalékhozammal is számolva az S&P500 index 30 százalékot emelkedett december közepéig). Hozzátette: kockázat-hozam összehasonlításban már árnyaltabb a kép, a kötvények is kiválóan teljesítettek. Ő is elmondta, hogy a MÁP+ kiválóan teljesített tavaly, de érdemes összevetni azt a hazai befektetési alapokkal:

A tavalyi év is igazolja, hogy a befektetőknek érdemes lehet kockázatot vállalni, természetesen egyéni kockázatvállalási képességük és hajlandóságuk függvényében. Az időhorizont tudatos megtervezése is lényeges szempont a befektetési eszközök megválasztása során. A megtakarítóknak nehéz lehet eltalálni egy-egy adott év legjobban teljesítő instrumentumát, hiszen minden időszakban az aktuális geopolitikai, makrogazdasági és piaci trendek függvényében vannak slágertermékek, ezért az aktívan kezelt vegyes alapok vagy az abszolút hozamú alapok minden esetben ideális megoldást jelenthetnek.

- mondta el Miklós a Pénzcentrumnak. A legfontosabb kockázatoknak a brit kilépést és az amerikai elnökválasztást nevezte meg - ha ezek mérsékeltek maradnak, akkor idén is pozitív, egyszámjegyű eredmény érhető el a tőzsdéken. Bár a tavalyihoz hasonló eredményt Miklós sem tart valószínűnek. Hozzátette:

Egy mérsékelten optimista, pozitív szcenárió szerint a világgazdasági re-akcelerációban az eddig lemaradó fejlődő piacok felzárkózhatnak a fejlett piaci teljesítményekhez. Ezzel párhuzamosan az inflációban akár lassú élénkülés kezdődhet, ami a kötvénypiaci befektetések szempontjából hozamemelkedést hozhat.

Várhatóan év elején lehet majd nagyot szakítani



A 2018 januári általános csúcs után - köszönhetően egyrészt az Ázsiából jövő gazdasági lassulásnak, másrészt az USA által vezérelt monetáris szigorításnak, harmadrészt a fokozódó geopolitikai feszültségeknek - a tőzsdék többsége 2019 augusztusáig gyengélkedett - mondta el Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési vezetője a Pénzcentrumnak. A jegybankok ekkor élénkíteni kezdtek, és a részvénypiacok lassan, de javulni kezdtek. Móricz szerint bár az elmúlt hetek hírei (brit választások, kínai-amerikai megállapodás) a részvénypiacok túlhevültek, kis korrekció után 2020-ban is folytatódhat az emelkedés, legalábbis az első félévben.

Bár a részvények (hasonlóan a kötvényekhez) nem nevezhetőek olcsónak, de egy 1-1,5 éves rosszabb időszakot követően féléves-éves távon a kötvényeknél (beleértve a MÁP+ 4 százalékos hozamát is) vonzóbb hozamkilátással kecsegtetnek. Különösen igaz lehet ez azon szektorok papírjaira, illetve régiók tőzsdéire, amelyek az elmúlt két évben nagyon lemaradtak amerikai társaikhoz képest. Így érdekes lehet például a dél-koreai, a lengyel vagy a spanyol (kockázatkeresőknek a kínai) piac, az iparágak tekintve pedig a pénzügyi, az olaj- vagy az autószektor.

- mondta el a Hold befektetési vezetője. Kockázatokként ő is az amerikai elnökválasztást nevezte meg, valamint a mélyülő kínai válságot és a geopolitikai feszültségeket, ami miatt a diverzifikációra oda kell figyelni, és érdemes biztosításként aranyat is tartani a portfólióban. Szerinte azonban amennyiben azonban a fentieknek megfelelően valóban folytatódik a globális részvény bikapiac, akkor a hazai részvény, vegyes típusú, valamint abszolút hozamos alapok 2019 után 2020-ban is a (lakossági) állampapíroknál jobb teljesítményt érhetnek el.

Címlapkép: Getty Images