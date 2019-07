Megszűnnek a pénztárak egyes fiókokban: hamarosan így bankolhatunk

Egyre több banki ügyfél megy be a fiókokba tanácsadást igénylő ügyeket intézni, bár van hajlandóság a digitális megoldások iránt is. Itthon is igyekeznek a hazai vezető bankok meghonosítani a más országokban már alapvetőnek tekintett, tanácsadásra épülő fiókmodellt, azonban Magyarországon olyan nyomasztó a készpénz túlsúlya a fizetésekben, hogy a legtöbb, amit a bankok tehetnek ezen a téren, hogy automatizálják a ki- és befizetéseket.

Sorra mutatják be a hazai bankok az új ügyféligényekre szabott fiókkoncepciójukat, amiben a hagyományosnak mondható pénztári ügyintézés helyett a tanácsadó szolgáltatás kerül a középpontba - legutóbb a K&H prezentálta új elképzeléseit. Rajna Gábor, a K&H Bank lakossági értékesítési igazgatója tegnap elmondta, hogy az a fiókmodell, amit most kísérleti jelleggel elindítanak Budapesten, egy újszerű felosztást tükröz - írja a Magyar Nemzet.

Ennek értelmében az elkülönített előtérben működnek a készpénz-automaták, a fiók bejáratánál lévő üdvözlő személy pedig segít a bejövő ügyfélnek eligazodni, hogy a gyorsabb, vagy a diszkrétebb, zártabb ügyintézést biztosító elkülönített részébe menjen-e. Utóbbira jó példa egy időigényes hitelügyintézés, ahol adott esetben sok millió forintról van szó, és ezt érthető módon nem mások füle hallatára tárgyalná végig az ügyfél.

Ami talán a legjelentősebb eltérés, és ami általánosnak tekinthető a bankfiókok fejlődésében, az az, hogy nincs pénztár.

Rajna Gábor ezzel együtt kiemelte, hogy hiába tapasztalható a banki ügyfelek körében az egyre aktívabb digitális bankolás, a készpénz itt van, és itt is marad. Jelenleg a jegybanki adatok szerint nagyjából hatezermilliárd forintnyi készpénz van forgalomban, és az érték folyamatosan növekszik. A bankok úgy kezelhetik leghatékonyabban a helyzetet, hogy automatizálják a készpénzzel kapcsolatos ügyintézést, például a készpénzbefizetésre is alkalmas automatákkal vagy vállalatoknak kitalált trezorszolgáltatással.

Az igazgató elmondása szerint a K&H befizető automatái a hat évvel ezelőtti indulásuk óta átlépték az ezermilliárd forintos összeghatárt és összesen több mint hárommillió tranzakciót bonyolítottak eddig. Ez a funkció azért is fontos a bankrendszernek, mert így a forgalomban lévő növekvő készpénzállomány ellenére folyamatosan csökken a készpénzzel kapcsolatos fióklátogatások száma, miközben a tanácsadói, például hiteligényléssel kapcsolatos ügyintézések száma emelkedik.

A készpénzmentes, szolgáltatásokra és tanácsadásra koncentráló bankfiókok sokkal elterjedtebbek Nyugat-Európában, és most a magyar piacon is egyre több szereplő köteleződik el ilyen és ehhez hasonló innovatív szolgáltatásokat nyújtó fiókok nyitásával. Tavasszal a CIB Bank mutatott be egy új generációsnak kategorizált kirendeltséget Budapesten. Mint azt akkor Simák Pál, a pénzintézet vezetője elmondta, az elképzelést Olaszországból, a CIB-tulajdonos Intesa Sanpaolótól vették át. Az új fiókarculat lényege, hogy a bankfiókok nemcsak a pénzügyek közvetlen intézésére szolgálnak, hanem

egyfajta közösségi térként is használhatók, ahol az ügyfeleknek lehetőségük nyílik a beszélgetésre, a találkozásra vagy akár a munkára is.

Az OTP tavaly ősszel indított innovatívként beharangozott fiókot, ahol a készpénzmentesség mellett táblagépeken lehet ügyet intézni, mivel az összes újító bankfiókban visszatérő elem az a cél, hogy minimalizálják, illetve végül teljes egészében megszüntessék a papírhasználatot. Szintén az automatizálásra tett kísérletet a Takarékbank Alcsútdobozon a 2017 végén megnyitott, alkalmazottak nélkül működő fiókjával, ahol önkiszolgáló jelleggel intézhetik ügyeiket az ügyfelek.