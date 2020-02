Megszólalt a magyar sztárbefektető: az MNB-nek lépnie kell!

"Az MNB-nek meg kell törnie a forintgyengülés pszichológiáját, mert az károkat okoz" - írja, még az MNB megszólalása előtt megjelent blogbejegyzésében Zsiday Viktor befektető.

Zsiday Viktor befektető szerint egy jegybank esetén két kérdést kell feltenni devizájának árfolyama kapcsán:

van-e eszköze, hogy a deviza árfolyamát jelentősen befolyásolja?

van-e szándéka, hogy a deviza árfolyamát jelentősen befolyásolja?

Mivel Magyarországon jelentősebb egyensúlytalanságok és kényszerpályák nincsenek, ezért teljesen egyértelmű, hogy a forint árfolyamának alakulása szempontjából a kamatszint dönt el mindent - írja Zsiday.

Kellően alacsony kamatszinttel lehet a forintot gyengíteni, és kellően magassal szinte bármeddig erősíteni.

Magyarul: az MNB oda vezényli a forint árfolyamát ahová csak szeretné, az első kérdésre tehát igen a válasz.

Az elmúlt 1-2 évben a nemzetközi lassulásra válaszul Magyarország központi bankja a forint gyengítése mellett döntött. Az MNB fő célja a magas magyar növekedés, a "high-pressure economy" fenntartása, aminek alapvető eleme az alacsony kamatszint. Az elmúlt időszakban ez összhangban volt a többi céllal, most azonban már problémákat kezd okozni a tartósan gyenge és gyengülő árfolyam. Milyen problémákat?

1. Nyilvánvaló, hogy előbb-vagy utóbb a devizalértékelődés, pláne ha beépül a várakozásokba, komoly inflációs nyomást generál. Ez nem kívánatos.

2. Konszenzussá vált a befektetők körében, hogy az MNB puha, és a forint csak gyengülni tud. Emiatt boldog-boldogtalan a forint gyengülésére játszik, ami tovább gyengíti a forintot, amitől még többen kedvet kapnak e játékhoz, tehát ez egy önerősítő folyamat. Ez nem kívánatos.

3. A fix kamatozású lakossági állampapírok állománya nagyon nagyra nőtt, és ha tartós és jelentős a forint értékvesztése, akkor a lakosság becsapva érzi magát, és elmegy a kedve attól, hogy a jövőben ilyen papírokba fektessen. Ez nem kívánatos.

4. Politikailag is kezd elfogadhatatlan lenni a gyengülés üteme és mértéke, károkat okozhat a kormánypárt népszerűségében. Ez nem kívánatos.

Az MNB-nek tehát meg kell törnie a forintgyengülés pszichológiáját, mert az mindenféle károkat okoz - véli Zsiday. Az MNB-nek ehhez minden eszköze meg is van, és bármennyire is nem szeretné, kénytelen lesz a kamatszintet megemelni (bár a "Szent Alapkamat" marad 0,9%-on, de ennek már úgysincs jelentősége jó ideje). Hogy ez pontosan mikor és hogyan történik, az nem egyértelmű, de nem látszik más út. A korábbi egyszerű helyzethez képest most az MNB több célja egymással szembekerült, és dönteniük kell mi a fontosabb. Figyelembe véve a piaci hangulatot, valószínűleg ideje megtörni a teljes konszenzust, miszerint a forint csak gyengülhet, mert ez nagyon be tud gyorsulni, és minél tovább tart, annál nehezebben reparálhatóak a károk. Nyilván nem kívánatos, hogy olyan e-maileket kapjanak az emberek mint én pár napja, miszerint íme az új tervezésű magyar 1 eurós:

Az MNB tehát szeretne tartósan alacsony kamatokat, de úgy tűnik a jelenlegi környezetben a fenntarthatóan alacsony kamatszint magasabban van, mint a 0% körüli szint - írja Zsiday. Ha tippelnem kéne, akkor 1-2% közé becsülném. Ez a kamatszint stabilizálhatja a forintot, és még nem okoz törést a "high-pressure economy"-ban.

Az egyetlen kivétel az lehet, ha a koronavírus terjedése globális recessziót okoz, ebben az esetben ez pár hónapra felülírhatja a fenti számítást, de hogy ez bekövetkezik-e azt senki sem tudja - zárja bejegyzését.

