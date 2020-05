Meglépte a Revolut: Magyarországon is bevezetik a Junior bankkártyát

Magyarországon is bevezette a Revolut a Revolut Juniort, azaz egy 7-17 éves gyerekek, illetve szüleik számára kifejlesztett pénzmenedzsment alkalmazást - értesült a Pénzcentrum.

Az új alkalmazással a Revolut azt szeretné elérni, hogy a gyerekek már fiatalon elsajátíthassák a tudatos pénzhasználatot, a Revolut Juniorral pedig ezt biztonságos módon, szüleik útmutatásai alapján tehetik meg. Az applikációban ugyanis a gyerekek számára csak a Revolutot már eleve használó szülő vagy törvényes gondviselő regisztrálhat fiókot egy gyermeknek. Saját Revolut Junior-fiókjuk használatával a gyerekek tapasztalatokat szerezhetnek a pénz helyes használatáról, amely rendkívül hasznos lesz számukra, amikor anyagilag függetlenednek szüleiktől.

A termék három fő elemből áll:

1. Az új Revolut Junior appból, egy kifejezetten gyerekeknek tervezett alkalmazásból, amelyben a gyerekek ellenőrizhetik egyenlegüket és tranzakcióikkal kapcsolatos értesítéseket kaphatnak.

2. A meglévő Revolut alkalmazás egyedi kialakítású szekciójából, amely lehetővé teszi a szülőknek és gondozóknak, hogy kezeljék gyermekeik költéseit.

3. És egy kifejezetten gyerekeknek szánt Revolut Junior bankkártyából.

Saját, meglévő Revolut-számlájuk segítségével a szülők egyetlen, biztonságos helyről képesek kezelni gyermekeik zsebpénzét, illetve az egész családi kasszát is. Saját számlájukról azonnal, és közvetlenül utalhatnak át pénzt a gyermekek fiókjára, de rálátásuk van a gyerekek egyenlegeire és a tranzakcióikra is. A szülők értesítéseket is kaphatnak gyermekeik kiadásairól, a Revolut Junior emellett olyan biztonsági beállításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a szülők számára, hogy ellenőrizzék a kártya-, és tranzakciós funkciókat, például az online fizetéseket is.

Az év során várhatóan bevezetésre kerülő, tervezett új funkciók közé tartoznak, hogy a szülők rendszeres zsebpénzt, kiadási korlátokat, illetve különböző pénzügyi feladatokat és a célokat, megtakarítási lehetőségeket, valamint részletes költési statisztikákat állíthatnak majd be gyermekeik számára, amelyek segítenek elsajátítani számukra a pénzügyi tudatosságot. Minden egyes funkciót úgy alakítottunk ki, hogy az a szülőket és gyermekeket egyaránt bevonja, így elősegítse a folyamatos párbeszédet a családban.

A gyerekek pénzügyi készségeinek fejlesztése és annak elősegítése vezérelt minket a fejlesztések során, ezért büszkék vagyunk arra, hogy a Revolut Juniort Magyarországon és számos más európai országban is bevezetjük. A pénzzel való megismerkedés általában otthon kezdődik, és mi úgy tartjuk, hogy az ismerkedés apránként, a gyakorlati ismeretek megszerzésével történik a szülők vagy gondozók segítségével. A Revolut Junior a gyerekekkel “együtt nő fel", így mire a gyerek betölti a 18 éves korhatárt és standard Revolut-fiókot nyithat, addigra rendelkezni fog azokkal a pénzügyi ismeretekkel, amelyekkel elkerülheti az akár anyagi veszteségekkel is járó rossz pénzügyi döntéseket

- mondta Aurelien Guichard, a Revolut Junior termékfelelőse.

Címlapkép: Getty Images