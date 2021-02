Még mindig ez a legtutibb befektetés a piacon: így tényleg mindenki jól jár

Eddig 150 milliárd forint kamatot fizetett ki az állam a Magyar Állampapír Pluszban tartott befektetések után, továbbra is a legnépszerűbb befektetések egyike a szuperállampapír, amit még a koronavírus-válság sem tudott felülírni - mondta Tállai András az MTI-nek.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: már csaknem 5500 milliárd forintért vásárolt a lakosság a Magyar Állampapír Pluszból, ami szerinte jelenleg az egyik legjobb befektetés, ugyanis öt év alatt összességében 27 százalék feletti hozamot biztosít.

Az állampapírt a debütálásának évében vásárlóknak már jóváírták az első fél éves és az első éves kamatot. A lakosságnak járó összeg 150 milliárd forint volt, ami ezután sokkal ütemesebben nő majd, hiszen az idő múlásával jelentősen emelkedik a papír hozama. Az első fél év után 3,5 százalék az évesített kamat, az első év végén 4 százalék, majd - folyamatos emelkedés után - az ötödik esztendő végén már hat százalék jár - részletezte.

A magas hozamszint mellett a szuperállampapír kedvező paraméterei közül a rugalmasságot emelte ki az államtitkár. A koronavírus-válságban nagy előny az, hogy ha valakinek szüksége van a pénzre, akkor bármikor, akár néhány hónap múlva is kiszállhat a befektetésből - mondta.

A kamatjuttatás napját közvetlenül követő öt munkanapon keresztül történő kiszállás esetén a teljes befektetett összeg zsebre tehető az addig elért kamatokkal együtt - tette hozzá az államtitkár. Rendkívül kedvező, 99,75 százalékos árfolyamon lehet kiszállni a papírból bármikor máskor is, ami a lakossági állampapíroknál szinte példa nélküli a nemzetközi gyakorlatban - mondta.

Kiemelte azt is, hogy a napi kamatozású szuperállampapír teljes hozama a családoknál, a lakosságnál marad, azután nem kell közterhet fizetni.

A lakosság mellett az ország versenyképességének növelésében is segíthetnek a lakossági állampapírok - emelte ki Tállai András.

Különösen krízisben nagy előny, hogy az államot külföldiek helyett a magyar lakosság hitelezi, mégpedig forintban. A szuperállampapírral tehát mindenki jól jár, előnyös a magánszemélyeknek és az állam számára is. "Ma Magyarországon a lakosság az állam egyik fő hitelezője és a kamatként kifizetett összeg is itthon marad" - fogalmazott az államtitkár.

Címlapkép: Getty Images