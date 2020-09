Matolcsy: ekkorra állhat egyensúlyba a magyar gazdaság

A 2020-as évtizedben új pénzügyi forradalom küszöbén állunk; a jegybankok szerepe átalakul, változnak a jegybanki politikák, a kormányok és a jegybankok stratégiai szövetsége jellemzi a jegybankok világát - mondta Matolcsy György jegybankelnök az 58. Közgazdász-vándorgyűlésen csütörtökön.

Matolcsy György az idei rendhagyó, online konferencián elmondta: az évtized mostanihoz hasonló "brutális" indulása ritka a történelemben. Az új pénzügyi forradalomban a jegybankelnök szerint az aranyalapú bretton-woods-i rendszer (1944-1971) nem jöhet vissza, az 1970-es években megindult pénzügyi liberalizáció sem jön vissza. Hozzátette: 2020-ban a modern pénzrendszer számos kihívás elé néz, a jegybankok szerepe átalakul, változnak a jegybanki politikák, bővül a jegybankok mandátuma.

2020-as kihívások

A 2020-as évtizedben a jegybankok egyre inkább nem hagyományos, unortodox eszközökkel élnek majd. Az árstabilitás mellett más mandátumok is megjelennek, a fenntarthatóság felé mozdulnak el. Ez a fenntarthatóság a vagyoni és jövedelmi különbségek csökkentését igényli. Matolcsy szerint a kormányok és a jegybankok stratégiai szövetségre lépnek, ez a fúzió jellemzi majd a politikájukat.

Beszélt arról is, hogy 2020-ban a gazdaságpolitika jelentős kihívásokkal néz szembe: a válsággal, amit nem csak járványügyileg, hanem gazdaságilag-pénzügyileg-társadalmilag is kezelni kell. Ezzel párhuzamosan meg kell indítani a nagy évtizedes átmenetet a fenntarthatóság felé a társadalomban és a gazdaságban. Harmadik kiihívásként a növekvő eladósodásra is megoldást kell találni, hiába alacsonyak a kamatok és nem látszik infláció, ettől még hatalmasra dagadnak az adósságok, amit kezelni kell. Magyarországnak szerinte legkésőbb 2022-t követően vissza kell térnie az egyensúlyi pályára.