Már ezekkel az ATM-ekkel is tehetünk be készpénzt a számlára: így működik

Első lépésként a Budapest Bank negyvenegy bankautomatáján vált elérhetővé a készpénzbefizetés lehetősége, év végéig pedig további huszonkét ATM lesz képes erre. A bank adatai alapján az ügyfelei 2019-es pénzbefizetéseinek 40%-a olyan tranzakció volt, amely mostantól akár az új ATM-eken keresztül is elvégezhető, ami azért is nagyon fontos, mert idén a kijárási korlátozás kihirdetése után 35%-kal csökkent a napi pénztári befizetés. A pénzbefizetés lehetősége mellett az NFC panellel felszerelt automatákon elérhető lesz az érintéses azonosítási lehetőség is.

Az utóbbi hónapokban a járványhelyzet miatt felgyorsult a kontaktmentes digitális megoldások terjedése, amelyek ráadásul sok esetben lehetőséget kínálnak a hagyományos nyitvatartási időn túli ügyintézésre is. A Budapest Bank ennek jegyében több ütemben megkezdte készpénzbefizetésre alkalmas automatái beüzemelését1, így a bank ügyfelei már a hét minden napján, akár napi huszonnégy órában fizethetnek be pénzt számlájukra.

A bank 121 ATM-jéből mostantól 41 alkalmas készpénzbefizetésre is, ezek elhelyezkedéséről a honlapon található több információ. A következő hetekben további két ATM-en válik elérhetővé a funkció, év végéig pedig újabb húsz készülék cseréjére kerül sor, amelyek mindegyike alkalmas lesz készpénzbefizetésre is.

A szolgáltatás minden Budapest Bankos bankkártyával (azaz lakossági és vállalati betéti és hitelkártyával) használható, a befizetett összeg pedig azonnal elérhetővé válik a befizetés során használt bankkártyához tartozó számlán - kivéve hitelkártyás befizetés esetén, amikor ATM-es készpénzfelvételre nincs rögtön lehetőség. Kizárólag forint bankjegy fizethető be, egyszerre maximum 200 db, bankkártyánként naponta maximum 2 millió forint értékben.

A készpénzbefizetés nem az egyetlen új funkció, ezzel egyidejűleg ugyanis bekapcsolásra kerülnek az erre alkalmas ATM készülékeken található úgynevezett NFC paneleket is. Az új technológia segítségével már nem kell a nyílásba helyezni a plasztik bankkártyát az automata használatához, elég a fizetésnél már megszokott érintéses megoldást választani.

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 28-ával bevezetett kijárási korlátozás hatására átlagosan 35%-kal kevesebbszer fizettek be pénz a Budapest Bank ügyfelei a bankszámláikra, mint az ezt megelőző, 2020. január 1-jével kezdődő időszakban. Általában jellemző, hogy minden hónapban 10-e körül megugrik a bankfióki pénzbefizetések száma, hiszen még ma is sokan kapják fizetésüket, nyugdíjukat készpénzben, ez az emelkedés pedig a járvány mellett is megfigyelhető volt

- mondta el Csáki Béla, a Budapest Bank üzleti vezérigazgató-helyettese, és hozzátette: "Az új szolgáltatásnak köszönhetően a lakossági és vállalati ügyfeleink mostantól egyszerűen, személyes kapcsolat nélkül is befizethetik bankszámlájukra a pénzüket, ráadásul a sorban állást is elkerülhetik, hiszen a készpénzbefizetésre alkalmas ATM-eknek köszönhetően ezt bármikor megtehetik. A 2019-es adatok alapján elmondható, hogy a Budapest Banknál a befizetések 40%-a olyan tranzakció volt, amely mostantól már ATM-en keresztül is elvégezhető."