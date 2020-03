Már aranyból is hiány lehet: megrohanták a magyarok a BÁV-ot

A veszélyhelyzet kihirdetése óta olyan mértékben megugrott a hazai kereslet a befektetési aranytömbök iránt, hogy alig több mint egy hét alatt a BÁV teljes rendelkezésre álló készletét felvásárolták. Volt olyan ügyfél, aki a napokban 2 kilogramm arannyal távozott az egyik üzletből. A világ több országa átmenetileg kifogyott a befektetési célú aranyból. Újabb készlet érkezéséig a hazai kis- és nagybefektetők figyelme az aranyékszerek és arany fizetőeszközök felé fordult a BÁV jelenleg is nyitva tartó boltjaiban.

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatására a világ részvénypiacairól megindult a tőkekivonás, sokan fordultak a hagyományosan menekülőeszköznek tartott arany felé. Volt olyan nap, amikor 5,6%-ot drágult a nemesfém, amelyre legutóbb 2009-ben volt példa. Az áremelkedés azonban még nem ért véget, hiszen a New-York-i Fed (Federal Reserve Bank of New York) március 23-án bejelentette, hogy korlátlan mennyiségben vásárol fel állampapírokat és jelzálogleveleket, hogy ezzel támogassák az amerikai gazdaságot. A hírre további emelkedéssel reagált az aranyárfolyam.

A magyarországi viszonyokra jellemző, hogy a BÁV-nál már 2019-ben 60%-kal növekedett a befektetési arany forgalom. Az év eleji amerikai-iráni konfliktus hatására januárban ismét megélénkült a vásárlási kedv, azonban a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetésével szó szerint megrohamozták az üzleteket. A befektetők arany felé fordulását tovább erősítette, hogy a bejelentéssel egyidőben az addig folyamatosan emelkedő aranyárfolyam, a nemzetközi tőzsdei pánik hatására, átmenetileg látványos zuhanásba kezdett, majd az amerikai Fed bejelentése után ismét jelentősen drágult. A veszélyhelyzet elrendelése után eltelt alig több mint egy hét alatt a teljes befektetési arany készletet, azaz több mint 20.000 gramm aranyat adtak el a BÁV üzleteiben.

Egyetlen nap alatt a BÁV-nál több aranytömböt vásároltak, mint korábban egy hónap alatt. A vásárlási rohamra jellemző, hogy volt olyan nap, amikor a teljes készlet 65%-át értékesítettük

- mondta el Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

A vásárlók a kisebb, 5 grammos kiszerelést keresték először, egyrészt azért, mert az aranytömböt az utóbbi időben a kisbefektetők is megtalálták, másrészt a kisebb kiszerelések eladásával, pénzügyi probléma esetén, egyszerűbb a kívánt mennyiségű pénz felszabadítása.

Nem volt ritka, hogy valaki egyszerre 20-25 darabot vásárolt az 5 grammos aranytömbből. De volt olyan ügyfél, aki 20 db 100 grammos aranytömbbel távozott, ő az összesen 2 kilogrammnyi aranyért közel 33 millió forintot fizetett.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt napokban a BÁV teljes aranytömb készletét felvásárolták. Jellemzően ezen a héten már csak a korábbi, kifizetett megrendeléseket teljesítik az üzletek. A világ más országaiban is kifogytak a befektetési aranyból. A BÁV aranytömbjeit az olasz székhelyű, de svájci Argor-Herasus készíti. A kialakult helyzetre való tekintettel a jelentős aranytartalékokkal rendelkező BÁV más gyártókkal is felvette a kapcsolatot a készlet pótlására, ezek beszerzése folyamatban van.

A készletcsökkenéssel párhuzamosan megfigyelhető az aranyékszerek és arany fizetőeszközök iránti kereslet növekedése is. Ez azonban nem csupán az átmeneti befektetési arany hiányra vezethető vissza. Azok az alacsonyabb jövedelmű ügyfelek is vásárlásba kezdtek, akik már korábban is értékmegőrzőként tekintettek az aranyékszerekre. Ezt mutatja a zálogékszer fiókok forgalmának erősödése is

- emeli ki Kovács Ádám. A nemesfémekbe vetett bizalom nem csak az aranyra korlátozódik, a műtárgy galériákban az ezüsttárgyak iránti kereslet is megélénkült.

A galériák és zálogékszer üzletek korlátozott nyitvatartással, de továbbra is működnek. A BÁV minden egységében szigorú járványügyi rendelkezéseket vezetett be. A dolgozóknak maszk és kesztyűviselést írtak elő, az üzleteket pedig kétóránként fertőtlenítik. Az egészség megóvása érdekében az eladótérben, a gyógyszertárakhoz hasonlóan, csak annyi vásárló tartózkodhat, ahány becsüs dolgozik.

A szakértő előrejelzések alapján rövidtávon unciánkénti 1600-1700 dolláros aranyárfolyam várható, de ez az év végére az arany akár a 2000 dolláros lélektani határt is átlépheti. Minden jel arra mutat, hogy az arany továbbra is biztos pont a befektetőknek.