Magyarok tízezreinek életét keseríti meg a bank: ne dőlj be neki

A bankváltástól sokan idegenkednek, mert az ügyintézést bonyolultnak és időigényesnek tartják - még akkor is, ha csak egy szimpla bankszámláról van szó, pedig elméletben már létezik erre egy nagyon egyszerű folyamat. De vajon tényleg problémamentes és gyors a bankváltás?

A gyakorlatban is végigvitte az egyszerűsített bankváltás folyamatát a Bank 360, és több banknál érdeklődött a pontos részletek után. Ezek alapján kiderült: a pénzintézeteknek nem érdeke, hogy időt spóroljanak nekünk, nem erőltetik ezt az ügymenetet, és van néhány buktató is, amibe könnyen beleszaladhatunk a portál “terepen" szerzett tapasztalatai alapján.

Mit jelent az egyszerűsített bankváltás?

Kezdjük egy kis elmélettel: az egyszerűsített, vagy más néven “egyablakos" bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. Az egyszerűsített ügymenetre 2016 óta van lehetőségünk - a részleteket a 263/2016. (VIII.) kormányrendelet rögzíti, de az MNB honlapján is megtalálható a részletes leírás. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol számlát szeretnénk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank elintézi egymás között.

A folyamat így néz ki:

1. Megnyitjuk a választott bankban az új számlát - ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe.

2. Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak - ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat.

3. A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé - ez legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe.

4. A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek - ez maximum 5 munkanapot vesz igénybe.

5. Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla.

6. Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség - ez további 5 munkanapot vesz igénybe.

7. Régi számla bezárása - 1 munkanap.



Tehát mindennel együtt maximum 13 munkanapot vesz igénybe az egyszerűsített bankváltás, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat elején. A többit már a bankok intézik el egymás között. Ha valami probléma felmerül közben, akkor a folyamat megakadhat - de erről később.

A bankok nem fognak rábeszélni

Az egyszerűsített bankváltás elsősorban a csoportos beszedések és a rendszeres bejövő és kimenő átutalások adminisztrációját könnyíti meg. A pénzintézeteknél szerzett információk alapján ha ezek közül egyik sem érint minket, akkor felesleges belevágni az egyszerűsített bankváltásba, mert a hagyományos út egyszerűbb és gyorsabb - legalábbis ez a Bank360 által felkeresett bankok véleménye.

Ez azonban csak rájuk igaz, hiszen a bank így megspórolja a több napig tartó egyeztetést a korábbi számlavezető bankkal, az ügyfél pedig így is, úgy is hozzájuk viszi át a pénzét. Nekünk ügyfeleknek azonban el kell mennünk a régi bankhoz, és be kell zárni a számlát, ami legalább olyan hosszú procedúra lesz, mint az új számla megnyitása. Tehát, ha szeretnénk egy banklátogatással letudni a váltást, ragaszkodjunk az egyszerűsített megoldáshoz, elvégre ezért találták ki.

A banki ügyintézés során egyetlen, ma már igen jelentősnek számító hátrányra bukkant a portál: egyszerűsített bankváltással nem tudjuk akár otthonról online megnyitni az új számlát, mivel a papíralapú meghatalmazás leadására van szükség, erre a nyilatkozatra azonban minden egyes bank esetében szükség van, ha egyablakos bankváltással próbálkoznánk.

Így érdemes tervezni, ha egyszerűsített bankváltást szeretnénk

A banki látogatások során nagyon hasznos tapasztalatokat szereztek. Jöjjenek a lehető legalaposabb részletek az egyablakos bankváltás menetéről és buktatóiról:

Mennyi időt vesz igénybe a számlanyitás?

Elméletben az ügyfél feladata az egyszerűsített váltásnál ugyanaz, mint a hagyományos számlanyitásnál, egy kivétellel: ki kell tölteni egy számlaváltási meghatalmazást. A Bank360 tapasztalatai szerint a számlaváltási meghatalmazás körülbelül 10-15 perccel hosszabbította meg a folyamatot - a másik oldalon viszont időt spóroltunk, hiszen a korábbi számlavezető bankba már nem kell bemenni a zárás miatt.

A szakportál mérése szerint az ügyintézés ezzel együtt sem került többe egy óránál. Még több időt megspórolhatunk viszont a Bank360 tippje szerint, ha, időpontot foglalunk, így nem kell a fiókban várakozni és az ügyintézők is felkészültebben várhatnak minket

De milyen adatokra van szükség a meghatalmazás kitöltéséhez? A következőkről kell nyilatkozniuk azoknak, akik egyszerűsítve cserélnek bankot:

személyes adatok,

elérhetőség,



honnan hová visszük át a számlát,

nyilatkozni kell a csoportos beszedési megbízások áthelyezéséről,

nyilatkozni kell a rendszeres átutalási megbízások áthelyezéséről,

nyilatkozni kell a rendszeres jóváírások áthelyezéséről,

meg kell jelölni a bankváltás napját,

nyilatkozni kell a fizetési számla megszüntetéséről.

Nagyon fontos a portál szerint, hogy ha társtulajdonos is van, akkor is csak egy nyomtatványt kell kitölteni, viszont mindkét félnek ott kell lennie a meghatalmazás kitöltésénél.

Milyen dokumentumokra van szükség a váltásnál?

Az egyszerűsített bankszámlaváltáshoz személyi igazolványra és egy lakcímkártyára volt szükség. Ha a bankváltás után az új bankunktól még ott az ügyintézés során más terméket is igénybe vennénk, például hitelkártyát vagy folyószámlahitelt is szeretnénk igényelni, akkor érdemes egy harminc napnál nem régebbi jövedelemigazolást is vinni.



Gondot jelent-e, ha van folyószámlahitelünk?

Az egyszerűsített bankváltás szempontjából nem jelent gondot, ha a korábbi bankunknál van folyószámlahitelünk és annak nem negatív az egyenlege. Ha viszont a kérelem benyújtásakor felhasználtunk valamennyit a hitelkeretből, akkor a korábbi számlavezető el fogja utasítani az egyszerűsített bankváltást - magyarul nem lehetünk mínuszban. Pozitív egyenlegnél a számlazárás nem jelent gondot, és a zárásnál automatikusan megszűnik a folyószámlahitelünk is



De mi a helyzet akkor, ha az új bankunknál is szeretnénk folyószámlahitelt? A Bank360 ennek is utánajárt, az ügyintézés során pedig kiderült: hitelbírálaton kell átesni, ehhez pedig munkáltatói jövedelemigazolást kell bemutatni. Kizárólag a K&H Bank tájékoztatta a szakportált arról, hogy az átmeneti időszakban a bank egy kisebb összegű hitelkeretet biztosítson az ügyfélnek (kb. 100 000 Ft), míg az Erste Banknál azt az információt kapta a portál, hogy legalább három havi jövedelem jóváírásra van szükség a folyószámlahitelhez.

Kell-e díjat fizetni a váltásért?

Nem. A törvény kifejezetten tiltja, hogy egy bankszámla megszüntetése miatt plusz díjat számoljon fel a bank. Plusz díjat csak akkor számolhat fel a korábbi bank, ha még nem telt el hat hónap a régi számla megnyitása óta. A díjtétel neve és összege ebben az esetben eltérő lehet a bankoknál. A Bank360 vizsgálata során ugyanakkor felmerültek egyéb, eseti költségek.



A meglévő bankkártya éves kártyadíjat időarányosan megfizettetheti a bank, de ilyen díj volt a Bank360 vizsgálata során a korábbi számlán lévő összeg átutalásának költsége az új számlára, hiszen a korábbi bank ezért díjat számított fel, nagyobb összeg esetén nem is keveset. Az átutalás díjának mértéke számlacsomagonként eltér, így a Bank360 tippje, hogy vizsgáljuk meg előbb, mennyibe kerülne az átutalás, és ha az összeg nagysága lehetővé teszi, inkább vegyük fel készpénzben az ingyenes, havi két alkalommal legfeljebb összesen 150 000 forintos készpénzfelvételi lehetőséggel.

