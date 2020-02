Leáldozott az idős magyarok kora? Ez a szolgáltatás-változás megrengetheti őket

A vagyonos idősebb nemzedék, vagy az idővel azért magának helyet követelő digitális bennszülött generáció felé nyisson-e a szolgáltató - kis túlzással ez a dilemma osztja majd ketté a hazai privátbanki szolgáltatók fejlesztési irányait a következő hónapokban.

Pedig a válasz elvi síkon egyértelmű lenne: Mindkét generáció maximális kiszolgálására kell törekedni. A legfontosabb, idősebb vagyonos ügyfélréteg, illetve a legfiatalabb réteg számára egyidejűleg ideális, modern digitális szolgáltatásokat nyújtani rendkívül nehéz kihívás a hazai privátbanki szolgáltatóknak - hívja fel a figyelmet Karagich István. A Blochamps Capital ügyvezetője a szolgáltatóktól kapott adatok alapján arra figyelmeztet, hogy a privátbankokban vezetett számlák tulajdonosainak több, mint kétharmada 50 év feletti, ráadásul a számlák harmada felett 65 évesnél idősebb vagyonos magánszemély diszponál. A privátbanki ügyfelek elöregedése annak fényében különösen látványos, hogy Magyarországon az emberek átlagéletkora 42 év volt 2018-ban.

A fejlesztési döntés a legelkötelezettebb banki szándék mellett is jellemzően nagyban forrás függő, hiszen rendkívüli büdzsé igénnyel bír, ráadásul az érintett számlatulajdonosok túlnyomó többsége alig használja üzleti célra napi szinten az internetet. Többségüknek az uniós pénzforgalmi irányelv, a PSD2 szabályozás által előírt szigorú ügyfél-azonosítás is bosszantó bürokráciának tűnik, nehezen tolerálják, hogy számláikhoz ma már csak egy másik eszköz - például mobiltelefonos bejelentkezés - segítségével tudnak hozzáférni, ezért az internetes ügyintézéssel szemben inkább a kisebb pénzügyi tranzakciókra is személyesen veszik igénybe privátbankáraikat - hoz példát a szakember.

Bizonyos szolgáltatóknál a vagyonos ügyfélkör elöregedése akár néhány éven belül komoly gátja lehet a további fejlődésnek - emlékeztet Karagich István arra, hogy van olyan privátbank, ahol az ügyfelek 39 (!) százaléka 65 év feletti, sőt ügyfeleik 80%-a az 50. évét is betöltötte. Ezek a cégek az erőteljesebb digitalizációval a már meglévő ügyfeleik bizalmának és komfortérzetének megingását kockáztatják, ha viszont nem lépnek előre a digitalizáció terén, akkor lényegében kiiratkoznak azon szolgáltatók köréből, akiknek lehetőségük lesz a következő nemzedék tagjait megnyerni. A dilemmát csak felerősíti, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben a szolgáltatásokon megkereshető marzs annyira összeszűkült, hogy a piac jelentős része nem tud párhuzamos - a régi oldschool és a fiatalabb, digitálisan vezérelt életet élő ügyfeleknek külön-külön szóló - rendszereket fenntartani.

A Magyarországon megcsúszott generációváltás miatt a privátbanki szektor az egyik legkomolyabban fenyegetett szolgáltatás - vélekedik a Blochamps ügyvezetője, aki szerint a kockázat a hazai bankrendszer teljesítményére is kihatással van, hiszen jelenleg messze legjobban a privátbanki ügyfeleken tud keresni a pénzintézeti szektor. Karagich István szerint a fentiek felismerése vezeti a hazai szolgáltatókat akkor, amikor - a több évtized után végre jogilag rendezett keretek közé került - bizalmi vagyonkezelési és főleg family office szolgáltatásokkal igyekeznek egyszerre több generáció pénzügyi igényeit kiszolgálni.

