Komoly változás a magyar bankszámláknál: mindenkit érint az újítás

2020. szeptember 1-jétől további tranzakciótípusokkal bővült az azonnali fizetési rendszer. Az azonnali fizetés márciusi indulása óta megbízhatóan működik, így a kedvező üzemeltetési tapasztalatok alapján, az eredeti terveknek megfelelően lehetővé vált további, jellemzően vállalatok által használt tranzakciótípusokat is feldolgozni a rendszerben - közölte az MNB.

Az azonnali fizetési rendszerben új szolgáltatási lehetőségek érhetőek el szeptember elejétől. Ennek keretében a pénzforgalmi szolgáltatók által tömegesen feldolgozott átutalásokat (pl. vállalati kötegelt átutalások, rendszeres és értéknapos átutalások), és a vállalati kötegelt fizetési kérelmeket is be lehet küldeni az azonnali fizetési rendszerbe. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes felmérése alapján a többletforgalom feldolgozására minden pénzforgalmi szolgáltató informatikai rendszere megfelelő kapacitástöbblettel rendelkezik. Emellett az esetleges túlterhelési kockázatokat minimalizálja, hogy a jogszabály alapján ezeknek a tranzakcióknak a központi rendszerbe küldése korlátozott, címzett intézményenként és másodpercenként egy tranzakciós sebességgel történhet.

Az új lehetőségeknek köszönhetően hatékonyabbá válhat a vállalatok pénzforgalma azáltal, hogy az általuk jellemzően kötegelten elindított átutalások is teljesülhetnek néhány percen belül. További előrelépést jelent, hogy ezek az átutalások is lebonyolíthatóak az év minden napján folyamatosan, akár hétvégén vagy éjszaka is megérkezik a kedvezményezetthez a küldött összeg. Így már a vállalatoknak sem kell pénzforgalmuk kapcsán alkalmazkodniuk a korábbi normál banki munkarendhez. A számlákhoz a vállalkozók is regisztrálhatnak másodlagos számlaazonosítókat (telefonszámok, email címek, adóazonosítók vagy adószámok), melyek segítségével számlaszám ismerete nélkül is indíthatóak számukra átutalások.

Ez megfelelő megoldás lehet a legkisebb forgalmú kereskedők vagy akár a nem helyhez kötött szolgáltatók (pl. szerelési szolgáltatások, házhozszállítás) számára. A másodlagos azonosítók regisztrációját a vállalkozók esetén is a számlát vezető banknál kell kezdeményezni, mely a legtöbb bank internetes felületén vagy a mobilbanki szolgáltatásában személyes ügyintézés nélkül könnyen megtehető. A másodlagos azonosítók használata biztonságos. Az azonosítót regisztráló ügyfél felé küldött átutalások indítását egyszerűsíti, ennek ismeretében azonban a számláról nem lehet jogosulatlanul tranzakciót indítani.

Tovább emeli a pénzforgalom hatékonyságát, hogy a nagy számlakibocsátó intézményeknek lehetősége van tömegesen fizetési kérelmeket küldeniük az ügyfeleiknek. Az ügyfeleik ezek jóváhagyásával, további adatok megadása nélkül be tudják fizetni a számláikat az azonnali fizetés használatával.

Az új szolgáltatások bevezetése nem kötelező, a pénzforgalmi szolgáltatók üzleti döntéseitől függ azok elérhetővé tétele az ügyfeleik számára. Az MNB felmérése szerint már szeptember elején több szolgáltatónál megjelentek a fenti lehetőségekre épített új szolgáltatások, és 2021. közepéig számos további intézménynél lesznek majd elérhetőek.

Címlapkép: Getty Images