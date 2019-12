Kiderült, kire hagyta mesés vagyonát Benkő Dániel

Csak látszólag élt szerény életet Benkő Dániel: valójában hagyatéka többszáz millió forintot ér. Kiderült, hogy kik osztozhatnak a néhai lantművész nagyértékű ingatlanjain, hangszerein, és borgyűjteményén.

Százmilliókat örökölhet Benkő Dániel két lánya Vivien és Dalma, ugyanis bár kívülrőlről úgy tűnt, a napokban elhunyt lantművész szerény életet élt, valójában egyáltalán nem volt szegény. A Ripost szerint a néhai zenész Budai háza festői területen, az erdő szélén fekszik, az egyik legelőkelőbb hegyvidéki részen, a XII. kerületben. Emellett van egy svábhegyi hangstúdiója is, valamint értékes festményeket, valamint százezreket érő gitárokat és lantokat is birtokolt.

Egy korábbi interjúban maga Benkő is legalább 200 milliósra becsülte saját vagyonát - ez azóta jóval több lehet, hiszen nőttek az ingatlanárak. Nagyobbik gyermeke, Vivien évek óta Franciaországban él, a lantművész bevallása szerint pedig olyan ritkán tartották a kapcsolatot, hogy a hét évvel ezelőtt született unokájára sem volt kíváncsi. Ennek ellenére a 43 éves Viviennek ugyanannyit szánt az örökségből, mint a másik kapcsolatából született Dalmának.



Benkő Dániel ingatlanvagyonán és műkincs gyűjteményén túl volt egy kevesek által ismert, ugyanakkor felbecsülhetetlen értékű gyűjteménye is. A lantművész ugyanis rajongott a jó borokért, ezért óriási készletet, több mint 1300 palackot halmozott fel a pincéjében található bortrezorban. Készletében az ország minden jelentős bortermelő vidékről és minden nevesebb borászától őrzött jó néhány palackot, köztük olyan régiségeket is melyekből nála volt az egyetlen fellelhető palack.

