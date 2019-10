Kiderült: ennyi pénzt kellene összegyűjteni a nyugdíjas évekre

Átlagosan 20 millió forint megtakarítást szeretnének az emberek a nyugdíjba vonulásukig, azaz ennyire becsülik a gondtalan időskorhoz szükséges összeget. Sokan azonban kevesebbel is beérnék - áll az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (Pénztárszövetség) friss kutatásában. A felmérésben egy megtakarítási toplista mellett szerepel az is, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások porondján hogy állnak az önkéntes nyugdíjkasszák. Kiderül az is, hogy mi a legjellemzőbb oka annak, ha valakinek nincs spórolt pénze.







A pénzügyi tudatosság térnyerésével egyre több ember számára világos, hogy a nyugdíjas évekre és az egészség megőrzésére érdemes takarékoskodni. Persze nem mindegy, melyik megoldást választjuk. Erre kereste a választ az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (Pénztárszövetség) megrendelésére készült friss felmérés, amely pontosan bemutatja a mostani helyzetet, valamint azt is, hogyan tervezik a jövőt az emberek.

Ezért tesznek félre a magyarok



A kutatás szerint a váratlan helyzetekre való felkészülés, a gyermekek taníttatása, az egészség megőrzésére és az anyagilag stabil nyugdíjas évekre való takarékoskodás egyaránt az öt legfontosabb cél között van a 18-59 éves korosztály dolgozó tagjainál.

Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke kiemelte, a top 5-ben megjelenő fenti célokra az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak egytől-egyig kínálnak megoldást. A nyugdíj és egészség ezen belül is központi téma: a magyarok nagyjából fele szokott a különféle nyugdíjas évekre vonatkozó kérdésekkel, tervekkel foglalkozni, a legtöbben azzal, hogyan fogják az egészségüket idős korukban megőrizni. Ezzel szemben csupán 12-19 százalék azok aránya, akiknek valamilyen konkrét tervük is van erre. A megkérdezettek a megtakarítás kezdő időpontjának és összegének megtervezését tartják a legfontosabbnak. Akik már tudják, mennyi pénzt szeretnének félretenni nagyobb kiadásaikra, nagy arányban (36 százalékban) érzik úgy, hogy korábban kellett volna észbe kapniuk, annak ellenére is, hogy a Pénztárszövetség elnöke azt hangsúlyozza: a megtakarításba soha nem túl késő belevágni.



Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke



Kik takarékoskodnak, és kik azok, akik nem aggódnak a jövő miatt?

Az előző eredmények alapján az sem meglepő, hogy

a kutatás szerint az érintettek fele tart attól, hogy anyagi nehézségei lesznek majd nyugdíjasként.

Ugyanakkor a nyugdíjpénztári megtakarítással rendelkezők körében tavaly óta jelentősen csökkent az aggódók aránya: 61 százalékról 46 százalékra. Tehát akik anyagilag felkészültebbek - mondjuk az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukkal - egyben nyugodtabbak nyugdíjas éveikkel kapcsolatban.

Ráadásul a felmérés egyértelműen kimutatta, hogy a nyugdíjra való takarékoskodás esetében az önkéntes pénztárakat jó alternatívának tartják a megkérdezettek. A jelenleg nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezőknél ugyanis az önkéntes nyugdíjpénztáraké a főszerep, 22 százalékuk spórol a kasszákon keresztül. A második helyen áll a bankszámlás, a harmadikon a készpénzes megtakarítás, de mindkettő 20 százalék alatti eredményt ért el, ráadásul egyik sem tekinthető célterméknek.

Kiderült az is, hogy

a lakosság 56 százaléka rendelkezik valamilyen nyugdíjcélú megtakarítással,

és azok közül, akik nem takarékoskodnak, a válaszadók fele ezt azzal indokolta meg, hogy anyagilag nem tudja kigazdálkodni.

Mennyi pénzt kellene összegyűjteni a nyugdíjas évekre?

A Pénztárszövetség felmérésében szereplő számos érdekes részeredmény közül kiemelhető az is, hogy a megkérdezettek szerint "a nyugodt, gondtalan nyugdíjas évekhez" átlagosan 20 millió forint megtakarításra lenne szükség. Igaz, 10 millió forintra már az érintettek - tehát az aktív lakosság - fele rábólintana. Időskori bevételként pedig 63 százalékuk elsősorban állami nyugdíjra számít, 37 százalékuk részmunkaidős jövedelemből egészítené ki a havi bevételét. Gyerekektől, unokáktól 11 százalékuk számít támogatásra.

Pénztárak és a munkáltatók jelentik a megoldást

Akár nyugdíjcéllal, akár egészségének megőrzése érdekében takarékoskodik valaki, a megtakarítási piacon a pénztárak jelentik az egyik legjobb megoldást. A kasszák ezt évről évre remek eredményekkel bizonyítják.

Tíz éves távon 7,4, tizenöt éves távon 6,9 százalékos hozamaik mellett azért is kézenfekvő megoldás a pénztári takarékoskodás, mert az ide félretett összegek után - akár a pénztártag, akár munkaadója fizeti be azt - évente 20 százalék, maximum 150 ezer forint adó-visszatérítés jár.

A Pénztárszövetség szakértői kiemelik, hogy nem csak a mostani és a jövőben belépő pénztártagok tehetnek a gondtalan jövőjükért, hanem a munkáltatók is, mégpedig azzal, ha "beszállnak" ebbe, azaz hozzájárulást adnak a dolgozó emberek pénztári megtakarításaihoz.