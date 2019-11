Jönnek a robotok: ezt fogják csinálni veled a bankban

Egyáltalán nem lenne már szükségünk a pénztárcánkra, jelenleg viszont a szabályozás miatt nem tudunk létezni plasztikkártyák nélkül. Pedig a digitális pénztárcához szükséges technológia ma már adott, és ennek előnyeit a hiteligénylésnél is élvezhetnénk. A bankok is élnek a technológiai újításokkal, a chatbotok például ma már működésben vannak - látunk azonban még hiányosságokat. Ezekről is szó esett a Portfolio Banking Technology 2019 konferenciáján.

Ma már nem halunk éhen, ha elmegyünk a boltba és nincs nálunk a pénztárcánk, enélkül könnyen bajban lehetünk, ha nincs velünk a kis plasztik. Miért van mégis az, hogy a telefonunkat soha nem hagyjuk otthon, a pénztárcánkat meg többször is? - teszi fel a kérdést Somkuti András, a NETLOCK ügyvezető elnöke. Pedig a jogszabályi keretek ma már adottak.

A digitális tárca visszaadja a szuverenitást az életünkbe - állította Somkuti. Ahhoz, hogy valami biztonságos legyen, ahhoz kell olyan információ, amit tudok, és amit birtoklok, és ezzel azonosítani tudom magam. Ha kiadom a személyes adataimat, biztosítani kell, hogy vissza is tudjam venni. A digitális identitástárcában is ezt kell elképzelni. Egy digitális vasemberhez hasonlította a digitális tárcát az ügyvezető, amely odaadja egy lasszóval az adatainkat, majd visszaveszi azt.

A bank hiteligénylésnél csak azt vizsgálja, hogy hitelképesek vagyunk-e, vagy nem? Ehhez nem kell kiadni az adatainkat, ha megfelelően hiteles módon tudjuk igazolni magunkat a digitális tárcánkban.

A 45 év alatt születettek rendkívüli módon szeretik a papírt és a személyes kiszolgálást, a 45 és 60 év közöttiek már telefont használnak, az X generáció már a személyre szabott kiszolgálást keresi, az Y generáció pedig az interaktivitást kedveli. A bankok ezekre reagáltak is, és le is fejlesztették a különféle kommunikációs csatornákat - mondta el Földházi Csaba, a ShiwaForce operatív igazgatója.

Az Y generációnak viszont vannak egészen újszerű elvárásai is: ilyen az ügyfélélmény és a költségcsökkentés. Az automatizálós projektek és a szabványosítás el is indult a költségcsökkentés irányába, a kiszolgálási szint és a költségcsökkentés metszéspontján pedig megtalálható egy kommunikációs eszköz: ez a chatbot. Az y generáció szívesen használja a chatet a mindennapi életében, így ez egy rendkívül jó megoldás lenne. Ezzel ki lehet váltani a chat operátor munkáját is, aki nem tud egész nap a gép előtt ülni. Földházi szerint ugyanakkor egy kombinált megoldás is jó lehet, ahol az operátor egy gombnyomással át tudja adni a beszélgetést a chatbotnak. Ezt pedig az ügyfél nem is feltétlenül érzékeli. Ezzel egy egészséges, gyors dialógus is ki tud alakulni.

Nincs konszenzus abban a banki szereplők között sem, hogy a bankrendszer meg fog-e maradni a jelenlegi formájában, vagy el kell-e tűnnie néhány szereplőnek ahhoz, hogy valódi digitális banki megoldások szülessenek - mondta Hetényi Márk, az MKB Bank igazgatósági tagja. Ma a mérlegfőösszeg a legjelentősebb tényező, ami a bankok összehasonlítására szolgál, a jövőben az adatbázis lesz az.

A digitalizáció valóban jön, de a személyes ügyfélélmény mindig nagyon fontos - hangzik el gyakran, de Hetényi szerint ezt helyettesíteni tudják a digitális megoldások is. Példaként felhozta a banki mobilapplikációkat. A bankváltás esetén a banki költségek maximalizáltak voltak - ma már nem erre törekszünk, ma inkább már élményeket kínálnak a bankok.