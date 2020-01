Itt az aranyszabály: erre tanítsd a gyerekedet, ha nem akarod, hogy csóró felnőtt legyen

Rengeteg fiatal magyar kénytelen idő előtt visszatérni a családi vészekbe, ugyanis sokan azon kapják magukat, hogy a nyakukba szakadt való élettel, és a pénzügyi kihívásokkal nem tudnak megbirkózni. Éppen ezért kiváltképp kritikus a szülők oldaláról, miként kezdik meg a gyerekeik pénzügyi függetlenségének a nevelést, és hogy milyen "tananyag" mentén teszik mindezt. Mutatjuk az aranyszabályt, amit minden gyereknek el kell sajátítania ahhoz, hogy a lehető legnagyobb eredményességgel vehesse a pénzügyi függetlenné válást. De szó lesz arról is, hogy érdemes megtakarítani, valamint arról is, miként lehet fiatalon elkerülni a hitelcsapdát.

Angol szakkifejezéssel "boomerang kids-nek", azaz a bumeráng gyerekeknek, hívják azokat a fiatal felnőtteket, akik bár felnőtt koruk első néhány évében elhagyják ugyan a családi fészket, de rövid idő elteltével visszatérnek a családhoz, ugyanis valamilyen oknál fogva anyagilag nem tudták menedzselni az életüket.

És bár a kifejezés angolszász eredetű, a jelenség Magyarországon sem ismeretlen. Rengetegen vannak, akik már kifejezetten fiatalon saját felnőtt életbe kezdenek, de hamarosan olyan pofon teríti le őket, aminek következtében vissza kell térniük a szülői házhoz. Pedig a legtöbb szülő, ha megkérdeznék tőlük, mikor fiatalok a gyerekei, hogy mit szeretnének a legjobban a jövőjükkel kapcsolatban, bizonyára elsők között említenék, hogy szívüknek kedves lenne, hogy felnőtt korukra a kicsik a saját lábukon állnának.

Igen ám, csakhogy sok szülőben ez kizárólag vágyként jelentkezik, azaz akartuk nem manifesztálódik olyan tudatos otthoni pénzügyi oktatássá, ami segítené a gyerekeket abban, hogy azok felnőtt korukra felelősséggel tudjanak bánni a pénzzel, és hogy stabilan függetlenek is tudjanak maradni. Pedig máshogy ezt elég nehéz elérni. Úgyhogy mutatjuk az alapokat, mit érdemes a leghamarabb megtanítana a gyereknek az anyagiakról.

Az alapoknál kell kezdeni

Először is érdemes a gyerekeknek már ideje korán megmutatni azt, miként működik egy háztartás gazdasága. Ehhez semmi más nem kell csak egy papírlap és egy toll, utóbbival ugyanis simán felrajzolhatjuk a papírra, hogy mekkora összeg a háztartás kiadása, elemeire bontva, illetve a másik oldalra pedig a háztartás havi bevételeit, természetesen ezt is elemire bontva.

Érdemes természetesen kiemelni a költségek közül azokat, amik fix költségek, például a háztartás megfelelő működéséhez kellenek, úgy mint például a rezsiszámlák, és a többi. Ezen felül külön hangsúlyt kell fordítani a változó költségek menedzselésére és természetesen a megtakarítás fontosságára. Ez utóbbi esetében például viszonylag hamar érdemes elmagyarázni a gyereknek, ha például kap pénzt, annak egy részét érdemes már előre félretennie, és csak a maradékot úgy kezelnie, mint azt a pénzt amit elkölthet. A későbbiekben ugyanis ez a szemlélet segítheti abban a fiatalokat, hogy ha nyakukba szakad az első fizetésük, megfontoltan tudjanak már azzal is bánni.

Értelemszerűen azt is el kell magyarázni a gyerekeknek, hogy a kiadás oldal nagyobb, mint a bevétel, akkor először is törekedni kell arra, hogy csökkentsék a kiadásokat, természetesen ameddig ezt lehet (olcsóbb albérlet, kevesebb nem otthoni étkezés, új ruhákról való lemondás, stb.), a tartós deficit ugyanis könnyen hitelcsapdát húzhat maga után, aminek később súlyos következményei lehetnek. Viszont ha költség oldalon már akkora csökkentés kellene a megélhetéshez, hogy az a normális élet minőségét veszélyezteti, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy milyen tevékenységgel lehetne többletbevételhez jutni. Ekkor érdemes elgondolkodni karrierváltáson, másodálláson vagy egyéb olyan lehetőségeken, amelyek plusz pénzt hozhatnak a konyhára.

A hitel nagy felelősség

Sok fiatal számára a pénzügyi függetlenség egyik legnagyobb akadálya, hogy idejekorán nagy mennyiségű adósságot halmoznak fel. Legyen szó akár diákhitelről, áruhitelről vagy egy egyszerű hitelkártyáról. Ezek némelyike könnyű pénznek számít egy fiatalnak, és sokan felelőtlenül költik el az így kapott százezreket, milliókat.

Ha pedig ez megtörténik, a fiatalok egykettőre hitelcsapdában találhatják magukat, ami hamar egy feneketlen pénzügyi lyukba szippanthatja őket, és ellehetetleníti a pénzügyi stabilitásukat. Ezért elengedhetetlen feladata a szülőknek, hogy megtanítsák a gyerekeiknek, hogy a hitelfelvétel óriási felelőséggel jár:

általános szabály például hitelkártya esetén, hogy arról nem szabad olyan terméket venni, aminek az árát amúgy nem tudná az ember kifizetni saját számláról, készpénzzel. Érdemes egy példán is átnézni a hitelkártya-kimutatást a gyerekekkel, és elmagyarázni nekik, hogy ha nem sikerül az elköltött hitel időben törlesztése, akkor brutálisan sokat kell majd később visszafizetniük, ugyanis a hitelkártyák esetébe piszokmagas a büntető kamat mértéke;

a hitelkártyát minden hónapban ki kell fizetni, ezért azokkal nem szabad olyan életet finanszírozni, amilyet amúgy az ember nem engedhetne meg magának. De ugyanez igaz az áruhitelre is, fölösleges úgy hitelt felvenni egy nyaralásra vagy karácsonyi ajándékra, amit amúgy az ember koránt sem engedhetne meg magának, mert utána sokkal hosszabb ideig kell nyögni a tartozás súlya alatt, mint amekkora pillanatnyi örömöt a könnyen jött pénz tud okozni;

az adósság pedig adósságot szül, tartja a mondás, a szülőknek tehát muszáj elmagyarázniuk a gyerekeknek, hogy ha felelőtlenül költik el például a bank pénzét, és azt nem tudják visszafizetni, akkor rossz adósokká válnak, aminek következtében a későbbiekben, ha tényleg egy jó beruházásra kellene, akkor sem fognak pénzhez jutni.

Megtakarítás, beruházás

A megtakarítás és a beruházási kedve hosszú távú pénzügyi előnyöket jelenthet a fiatal felnőtteknek. Ezekről fontosságáról tehát már korán beszélni kell velük, hiszen ez például alapjaiban határozhatja majd meg, hogy idős korukra mekkora lesz a nyugdíjuk vagy hogy majd megfelelő intézményekbe tudják-e taníttatni majd az ő saját gyerekeiket.

De persze nem kell egyből csak és kizárólag a 60-70 évvel későbbi nyugdíjra gondolnia gyerekeknek, azt is fontos megérteniük ugyanis, hogy a rövidtávú megtakarítások is nagyon hasznosak. Sőt talán a legfontosabb egy fiatal felnőtt számára, hogy amint lehet létrehozzon egy saját, sürgősségi megtakarítási alapot, amiből váratlan dolgokat tud finanszírozni. Ilyen lehet például, hogy váratlanul elromlik az otthonában a gázkazán vagy az autója, de akár egy rossz fog tömése is állíthat váratlan kiadás elé egy fiatalt. Aranyszabályként tehát azt lehet mondani, hogy amint csak lehet a fiatalokat arra kell megtanítani, hogy önálló felnőttként

három-hat hónapra elég megélhetési vagyont halmozzon fel - a lehető leggyorsabban -, amiből finanszírozni tudja az életével járó költségeket úgy is, hogy - ha időlegesen is - kiesik az összes bevétele.

Ha ezt a gondolatot az ember már gyerekként elsajátítja, biztosan megnő az esélye annak, hogy ha váratlanul el is veszíti első munkahelyét, nem kell egyből visszamennie a családhoz, hanem lesz annyi ideje, hogy valamilyen új úton induljon el.

Most kezd el!

Fontos megjegyezni, hogy a pénzügyi függetlenségre való felkészítést érdemes már jóval korábban megkezdeni, mintsem hogy a gyerek ténylegesen, mondjuk egy hónap múlva elhagyná a családi fészket. Ezeknek a fentebb említett praktikáknak ugyanis be kell ivódniuk az emberbe, a puszta gyors okosítás ugyanis nem minden esetben segít. Persze jó, hogy ha korai oktatáshoz pozitív példa is társul, és a szülők a háztartás saját példáján tudják megmutatni gyerekeiknek, mit hogyan érdemes majd csinálniuk. Fontos persze, hogy szülői oldalról nem szabad erőszakosnak lenni, de az erélyesség bizonyára nem árthat.

Címlapkép: Getty Images