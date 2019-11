Itt a bizonyíték: jó sokáig velünk maradnak még a bankfiókok

Egészen más ma a bankrendszer és az informatikai rendszerek kapcsolata, mint az elmúlt években. A bankok igyekeznek megfelelni az ügyfelek nagy informatikai igényeinek, egyelőre azonban nem találják meg a megfelelő csatornákat. Az azonban biztosnak látszik, hogy a bankfiókok még hosszú ideig velünk maradnak - hangzott el a Portfolio Banking Technology konferenciáján.

Mi más most ahhoz képest, ami 25 évvel ezelőtt volt? Míg a korábbi években az IT ment az üzlet után, és kiszolgálni azt - ma az üzletnek kell mennie a digitalizáció után. A bankok is keresik a helyüket a digitális térben, és hogy tud benne kommunikálni - mondta el Alföldi Ferenc a Budapest Bank informatikai vezetője. Az ügyfelek benne vannak a digitális térben, és abban a pillanatban, amikor ott vásárolnak, akkor kell őket a bankoknak megragadnia - mondta el Alföldi. Be kell lépni a digitális ökoszisztémába.

Az OTP Bank kiterjedt fiókhálózattal rendelkezik, és ez egy nagy érték, attól függetlenül, hogy ki mit mond - mondta el véleményét Böle Ferenc, IT Projekt Menedzsment és Transzformációs Igazgatóság vezető (OTP Bank). Emiatt szerinte sokáig velünk maradnak még a fiókok, hiszen a bankolás alapvetően egy emberek közötti kapcsolatra épül. Nemzetközi példákat említett, ahol a fiókhálózat leépítése az ügyfelek elveszítését jelentette.

Az azonnali fizetési rendszerrel kapcsolatban Alföldi elmondta, hogy az innovációnak nem feltétlenül a legjobb eszköze a kötelező érvényű bevezetés. A bankok ezt megfelelési kényszernek tekintik, és leköti a kapacitásukat. Böle Ferenc szerint az azonnali fizetési rendszer aránytalanul nagy terhet ró a bankokra, de ennek előnye, hogy közben jelentős informatikai infrastrukturális átalakulást tudnak eszközölni. Ebből tehát lehet hosszútávú banki előnyt kovácsolni, bár azt hozzátette, hogy ez iszonyat mértékű erőforrást köt le.

A mesterséges intelligencia sem nyújt megoldást mindenre - mondta el Vér Béla, az ApPello Kft. ügyvezetője. A vállalat dolgozik egy MI megoldáson a hitelezésre is: a portfolióból meg lehet nézni azt, hogy ki az, aki minden bizonnyal bedől. Ez egy "könnyű gyümölcs", ahogy Vér mondta. A nehezebb ügy az, amikor azt kell eldönteni, hogy ennek az ügyfélnek tudnak-e hitelt adni. A legnehezebb azonban a hitelképesség megállapítása.