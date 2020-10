Inkább aranyra váltják a forintjaikat a vagyonos magyarok: mitől ijedtek meg?

Feltöltött befektetési aranykészlettel várja az év utolsó hónapjait a BÁV. Erre szükség is van, mert az előzetes várakozások szerint az év végi időszakban fokozott érdeklődésre van kilátás a nemesfém iránt. Ennek első jelei már látszanak is, szeptemberben és októberben a vállalat kiemelkedő forgalmat regisztrált a fiókhálózatában. A vásárlási kedvet támogathatják azok a várakozások, amelyek szerint az idei után a jövő évben is további aranyár emelkedésre van kilátás.

Ősz elején megugrott a befektetési célú aranytömb iránti kereslet a cég fiókhálózatában. A forgalom szeptemberben és októberben is átlépte a 100 millió forintot. Ennél nagyobb érdeklődés csupán januárban és márciusban volt. A tavasz elején egyértelműen a járványügyi helyzet és gazdasági visszaeséstől való félelmek okozták a felfutást, ami rekordszintű, 448 millió forintos márciusi forgalmat eredményezett.

A koronavírus és a krízis miatti érdeklődés egész évben erős volt az aranytömbök iránt.

Január és szeptember között a teljes értékesítés megközelítette az 1 milliárd forintot, ami csaknem 70 százalékos növekedés az elmúlt év ugyanezen időszakához képest. Ennek hatására volt olyan, amikor a készletek teljesen kiürültek. A társaság azóta feltöltötte a tartalékokat és jelenleg az alábbi kiszerelések érhetők el: 5,0 gramm, ½ uncia, 1 uncia, 50,0 gramm és 100,0 gramm.

Erre szükség is volt, mert előzetes elemzéseink szerint az év utolsó negyedévében is erős befektetési arany keresletre számítunk. Ráadásul a tömbökkel párhuzamosan az aranyékszerek értékesítésében is folytatódik az év eleje óta tartó stabil növekedés. Az elemzők unciánként 2000 dolláros árat vetítettek előre 2020 év végre, míg most 1900 dollár közelében ingadozik az ár, vagyis van még tere az emelkedésnek. Ezt erősíti a Goldman Sachs bankház friss prognózisa is, amely szerint jövő év egészére 2300 dolláros unciánkénti árral kell számolni. Ennek a dollár gyengülése mellett a felerősödő infláció ad támaszt

- fejtette ki Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója. Az év utolsó hónapjaiban várt keresletélénkülésre a világpiaci bizonytalanságok szintén okot adhatnak. A járványügyi helyzet súlyosbodása mellett a Brexit körüli tisztázatlan kérdések és az amerikai elnökválasztás is aggodalommal tölti el a befektetőket, ami mind a hagyományosan menekülőeszköznek tartott arany felé fordíthatja a piaci szereplőket.

Címlapkép: Getty Images