Így lehet pikk-pakk milliomos a gyereked: nem nagy dolog, itt a matek

Nagy lázban tartja a magyarokat a 2019. július 1-től igényelhető Babaváró támogatás. A gyermekvállalás első éveiben ez sokaknak segíthet, ugyanakkor az OTP Bank adatai szerint tízből nyolc szülő 20 év múlva is szeretné fedezni gyermeke életkezdési költségeit. A gyakorlatban azonban a megkérdezettek mindössze ötöde készít pénzügyi tervet egy évnél hosszabb időre. Pedig tudatos tervezéssel és jól megválasztott befektetésekkel, a gyermek akár 8 millió forinttal is elkezdheti a nagybetűs életet. Mutatjuk a matekot!

A magyar szülők egyik legfontosabb célja gyermekeik jövőjének anyagi biztosítása. Erről árulkodik az OTP Öngondoskodási Index felmérése: a megkérdezettek 85 százalékának fontos, hogy gyermeküket a lehető legjobb anyagi feltételekkel indítsák el az életbe. Ezt a szándékot az OTP Bank Pénzügyi Tervezőjének adatai is igazolják: a pénzügyi tervezést végzett ügyfelek közel harmada választja a "gyermekek jövője" megtakarítási célt.

A magyarok negyede egyáltalán nem tervez a pénzügyekkel

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint 10-ből 8 megkérdezett olyan hosszú távú, akár 20 éves anyagi célokat is fontosnak tart, mint a gyermek felsőfokú tanulmányainak fedezése, vagy a lakhatásának biztosítása. Ezzel szemben a megkérdezettek mindössze ötöde készít pénzügyi tervet egy évnél hosszabb időre, míg negyedük egyáltalán nem. A hosszú távú célok megvalósításának nemcsak a rövidtávon való gondolkodás, hanem a nem megfelelő megtakarítási mód is akadálya lehet.

Befektetések helyett inkább párnahuzat

A gyermekek számára gyűjtött megtakarítás valószínűleg ugyanúgy otthon, a párnacihában végzi, mint a lakossági megtakarítások jó része. Az Öngondoskodási Index kutatás adatai szerint ugyanis egy év alatt 9 százalékponttal, 41 százalékra nőtt azon megkérdezettek aránya, akik megtakarításaikat otthon tartják.

Az Öngondoskodási Index kutatásunkban a megkérdezettek közel 2/3-a nyilatkozott úgy, hogy azért tartja otthon a megtakarítását, mert túl kicsinek tartja a félretehető összeget, ahhoz, hogy befektesse

- mondta el a Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója.

Ha viszont egy szülő gyermeke felsőoktatási tanulmányaira, vagy a lakhatásának biztosítására akar félretenni, akkor 20 éves időtartamon már kisebb összegű, rendszeres megtakarítás esetén is szembetűnő az az előny, amit a kamat biztosít a párnacihához képest. Például havi 20 ezer forint rendszeres megtakarítással számolva, 20 év múlva 4,8 millió forintjuk lesz otthon, míg ha ezt egy évi 3 százalékos kamatot biztosító eszközbe teszik, mondjuk befektetési alapba, vagy kötvénybe akkor már 6,5 millió. Ha ezt egy 5 százalék körüli hozamot biztosító eszközbe, például állampapírba fektetik, akkor a megtakarításuk 8,1 millió forintra nő 20 év elteltével. Azaz kétharmadával több pénzük lesz, mintha otthon gyűjtögették volna.

Az Öngondoskodási Index felmérés adatai szerint egyébként az emberek nem csak azért tartják gyakran otthon megtakarításaikat, mert túl alacsonynak vélik a félretehető összeget. A válaszadók 88 százaléka azért tesz így, hogy a pénz szükség esetén könnyen hozzáférhető legyen. Pedig a piacon léteznek olyan befektetési eszközök, amelyekkel a megtakarítási időtartam alatt is könnyen hozzáférhető marad a félretett összeg, valamint olyanok is, amelyek kisebb összegű havi megtakarítással is igénybe vehetőek.