Így húz le sunyiban a bankod: ezreket fizetsz, és nem is tudsz róla

A bankok közzétették a folyószámlák díjjegyzékeit, így végre mindenki számára átlátható, hogy mi mennyibe kerül a különféle bankszámláknál. Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy a bankszámla pár száz forintos tétel, így nagyot nézhetünk, ha meglátjuk, hogy valójában akár több ezer forintot is kifizethetünk egy-egy bankszámlára. Az egyes bankok eltérő árazására érdemes odafigyelni, mert például a bankkártyák éves díja között több ezer forint lehet a különbség, nem beszélve a számlavezetésről.

Aki folyószámlát akar nyitni, az bizonyára szembesült már azzal a problémával, hogy a bankok a folyószámláik hirdetményében meglehetősen átláthatatlan módon tüntetik fel a különféle díjakat, ezzel gyakorlatilag nehezen összehasonlíthatóvá téve a folyószámlák összehasonlítását. Ezen segített némileg az előírás, amely szerint a bankoknak idén először közzé kell tenniük a különféle lakossági számlák díjait tartalmazó díjjegyzéket, hogy a számlák minden költsége átláthatóbb, összehasonlíthatóbb legyen.

A közzétett díjjegyzékeket látva egyértelműen kijelenthető, hogy azok sokkal átláthatóbbak, mint a hirdetmények. Mi is összegyűjtöttük most egyes bankok folyószámláinak költségeit, hogy így tegyük összehasonlíthatóvá azokat. A gyűjtésnél olyan számlákat vettünk alapul, amely elsősorban átlagos jövedelmű ügyfelek számára érhetők el, és főleg azoknak kedvezőek, akik a hagyományos banki szolgáltatások mellett átlagos mértékben használják a digitális lehetőségeket is. Az alábbiakban bankonként mutatjuk a különféle költségeket a bankok díjjegyzékei alapján. Az utalásoknál az elektronikus utalásokat, a készpénzfelvételnél az ATM-es felvételt vettük be az összehasonlításba.

Budapest Bank

A Budapest Banknál a Zéró számlacsomagot vettük bele az összehasonlításba. A kedvezményes számlavezetési díj havonta 1423 forint, a kedvezmények nélküli pedig 1529 forint. A folyószámlán tartott pénzünkre EBKM-et nem fizet a bank. Az internetbank havi díja 0 forint, a mobilbankért viszont 499 forintot kell fizetnünk minden hónapban.

A belföldi átutalás bankon kívül 0,21 százalékba fáj, a minimum összeg 106, a maximum 10 527 forint. Ha szintén egy Budapest Bankhoz tartozó számlára utaljuk a pénzt, akkor 0,3 százalék az átutalás költsége. A rendszer átutalás költsége 0,21 százalék, de minimum 52, maximum 10 527 forint.

A főkártyánk éves díja az első évben 6 383 forint, ha dombornyomott MasterCard kártyát választunk, 9 544 forint Visa prémium kártya esetén. A kártya díjai a következő években is megegyeznek az első éves díjakkal.

A belföldi készpénzfelvételért 305 forintot, plusz 0,6 százalékot, de legfeljebb 9000 forintot kell fizetnünk saját ATM esetén, ha MasterCard kártyánk van. Saját ATM-es készpénzfelvételnél Visa kártyával 0,6 százalékot, de legfeljebb 9000 forintot kell fizetnünk. Idegen ATM-nél Visa kártyánál ugyanez a helyzet, MasterCard kártyánál 1,054 százalékba kerül a készpénzfelvétel, de minimum 622 forintba (plusz ehhez jön a 0,6 százalék, de maximum 9000 forint).

CIB

A CIB Eco számlájával a kedvezményes havi díj 2095 forint lesz, a teljes éves díj így 25 140 forint. Ha hat hónapon belül bezárjuk a számlát, akkor 3500 forintot ki kell fizetnünk, a számlaváltás pedig 1129 forintunkba kerülne. A mobilbankért, netbankért nem kell fizetnünk, az értesítő SMS viszont 37 forintunkba kerülne.

A belföldi utalás számlavezetőn kívülre 0,348 százalékba kerülne, de legfeljebb 6967 forintot akaszthatnak le rólunk ilyen jogcímen. A számlavezetőn belüli utalásra ugyanezek a kondíciók érvényesek. A rendszeres átutalás 0,332 százalékba kerül, de legfeljebb 6651 forintba, attól függetlenül, hogy számlavezetőn belülre vagy kívülre utalunk.

A bankkártya éves díja attól függ, hogy milyen kártyát választunk. Az elektronikus Visa Inspire 4112 forintba kerül, a Visa Inspire 7642 forint évente. A MasterCard Gold kártya éves díja viszonylag magas, 22 164 forint. A számlánál a készpénzfelvételnek egységes díja van attól függetlenül, hogy saját- vagy idegen ATM-ből vesszük fel: ez 772 forint.

Gránit Bank

A Gránit Bank Digitális számlája meglehetősen olcsónak tűnik, ennek az egyik oka az lehet, hogy a bank nem tart fent fiókhálózatot, ezért annak költségeit sem kell az ügyfelekkel megfizetnie. A számlavezetés díja 0 forint, akárcsak a számlazárás esetleges díja. A banknál nem érhető el az értesítő SMS szolgáltatás, így azt nem tudjuk összehasonlítani a többi bankkal.

Az átutalás 0,4 százalék, de minimum 0, maximum 8000 forint számlavezetőn kívülre és belülre egyaránt. A rendszeres utalás 0,35 százalék, és itt is igaz, hogy a minimum 0 forint, a maximum pedig 8000 forint lehet.

A MOST kártyának nincs kibocsátási díja, mint ahogy az első év is költségmentes, második évtől pedig mindössze 1390 forintba kerül a kártya. A MasterCard kártya kibocsátási díja 3090 forint, és bár első éves díj nincs, a második évtől ugyanennyi lesz az éves költség. A dombornyomott kártya kibocsátási díja 5690 forint, és a második évtől szintén ennyi lesz az éves díj.

Fontos megjegyezni, hogy a Gránit Banknál nem tudunk saját ATM-ből készpénzt felvenni, mert az nincs nekik. Idegen ATM-ből 200 forint + 0,75 százalék a készpénzfelvétel díja.

K&H

A banknál a Minimum Plusz számlacsomagot hoztuk be az összehasonlításba. A havi díj itt 710 forint, a teljes éves díj 8520 forint lesz. Ha 6 hónapon belül bezárjuk a számlát, akkor 6418 forintunkba kerül, félév után díjmentes. A mobilbank havi díja 116 forint, az SMS értesítőért 35 forintot kell fizetnünk.

A belföldi átutalás 0,57 százalékba kerül, minimum 68, maximum 4616 forintot kell fizetnünk érte számlavezetőn kívülre. Ha a bankon belül utalunk, akkor 0,4 százalék az utalás díja, de minimum 80, maximum 564 forint. A rendszeres utalásnak számlavezetőn kívülre 27 forint, belülre 52 forint a díja.

A bankkártyák esetén itt is eltérőek a díjak: a Visa Electron éves díja például 0 forint, de a második évtől 2525 forintba kerül. A Maestro kártya az első évben ingyen van, a következő évtől 2525 forint a díj itt is. A Visa Classic 5720 forintba kerül, akárcsak a sima MasterCard kártya.

A készpénzfelvételnek itt is díja van: ha saját ATM-ből vesszük fel a pénzt, akkor 0,46 százalék plusz 407 forintot kell fizetnünk, ha idegen ATM-ből, akkor pedig 0,36 százalékot plusz 705 forintot.

OTP

Az OTP Bázis számlája 966 forintba kerül havonta, a teljes éves díj így 11 592 forint. Az OTP Direkt szolgáltatásért nem kell fizetni, de az internetbank és a mobilapplikáció 154 forintba kerül havonta, azaz évente 1848 forintot fizetünk ki erre. Az értesítő SMS 37 forintunkba kerül.

Az átutalás költsége 0,35 százalék, de minimum 227, maximum 10 280 forint, attól függetlenül, hogy épp bankon belül vagy bankon kívül utalunk. A rendszeres utalás díja 0,40 százalék, de minimum 152 forint - a felső határ pedig a csillagos ég.

A MasterCard Standard kártya kibocsátási díja 1 574 forint, az éves díj pedig 7908 forint minden évben. A Visa Classic kártáynak pontosan ugyanekkora költségei vannak.

Raiffeisen

A Raiffeisen Díjnyertes számlájánál a számlavezetési díj 1990 forint havonta, az éves számlavezetési díj pedig 23 880 forint így. A számlazárás félév után ingyenes, féléven belül 5000 forintot kell fizetnünk, ha bezárjuk a számlát. A számlaváltásért 2 469 forintot kell fizetnünk. Az SMS szolgáltatás havi díja 114 forint, az éves díj 1 368 forintra jön ki.

Az átutalás bankon belül 0,3 százalékba kerül, de maximum 6000 forintot kell fizetnünk érte (ez a tranzakciós illetéknek felel meg). A bankon kívüli átutalás díja 0,32 százalék, minimum 419, maximum 5849 forint, ehhez jön még a tranzakciós illeték. A rendszeres átutalás bankon kívülre és belülre egyaránt 0,15 százalék, de minimum 310, maximum 5894 forint.

A főkártya kibocsátási díja 2 358 forint, az éves díj 4205 forint minden évben. A készpénzfelvételért 0,63 százalékot, de minimum 263 forintot kell fizetnünk saját ATM-ből, idegen ATM-ből 1,26 százalékot, de minimum 787 forintot.

Címlapkép: Getty Images