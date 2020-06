Így fektetik be most az élelmes magyarok a pénzüket: kihasználják a válságot

A tőzsdei befektetéssel közvetlenül ugyan csak kevesen foglalkoznak Magyarországon, de valamilyen pénzügyi termék jóvoltából a lakósság jelentős része rendelkezik tőzsdei befektetéssel, még ha erről esetleg nincs is tudomása. A befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, vagy akár a befektetéssel egybekötött biztosítási termékek jellemzően mind a tőzsdei termékekbe is fektetik pénzed egy részét, így a tőzsdei lufi vagy nem lufi kérdés jó eséllyel téged is érint.

Egy válság kellős közepén vagyunk, közeleg az amerikai elnökválasztás, bármikor elindulhat a járvány második hulláma, és a modern köri történelmünk legvacakabb gazdasági számai fognak érkezni, 2020 második negyedévéből. Mindezek ellenére a menő technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq tőzsdeindex már új történelmi csúcson jár, és a többi tőzsdeindex iscsak egy karnyújtásnyira van korábbi csúcsától. Hogyan lehetséges ez? Megkergült a világ? A tulipánhagyma mánia kutya füle volt ahhoz képest, amit most látunk?



Nem feltétlen. A világban minden változik, a befektetési környezet is. Jelenleg a pénzes amerikai, vagy nyugat-európai embereknek nem nagyon van választási lehetőségük, mint a tőzsdei befektetés, ha meg akarják adni azesélyt a pénzüknek, hogy valami valós hozamot érjenek el. Ami Amerikában történik, az pedig előbb utóbb hozzánk is eljut.

