Ide rakják pénzüket a magyarok: brutális a gyarapodás

A kitartó állampapír-vásárlás, valamint a hazai részvények hozama csaknem százmilliárd forinttal gyarapította a háztartások értékpapír-vagyonát januárban - írja a Világgazdaság.

A gazdasági lap ismertette, hogy januárban tovább növelték értékpapír-vagyonukat a hazai háztartások, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss statisztikái szerint a különböző befektetési eszközökben lévő megtakarításaik összértéke 0,7 százalékkal, 14 104 milliárd forintra emelkedett, ez egyben újabb csúcs. A mintegy 97 milliárd forintos bővülés főként az év elején lekötött új megtakarításoknak köszönhető, a hozamokon ugyanis összességében szerény, egymilliárd forintos veszteséget ért el a lakosság.

A különböző eszközök közül ezúttal is az állampapírt részesítették előnyben, amelyből több mint 87 milliárd forintnyit vásároltak, a havi átértékelődések viszont 6,8 milliárd forinttal csökkentették az állampapír-vagyon értékét. A MÁP Plusszal és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírokkal fémjelzett hosszú lejáratú, forintban kibocsátott kötvényekből 95 milliárd forintnyit táraztak be, az egy évnél nem hosszabb lejáratú papírokból pedig közel 17 milliárd forintnyit váltottak vissza. A forint hosszabb ideje tartó, trendszerű gyengülése ellenére a devizában kibocsátott kötvények iránt továbbra is elenyésző, 3,9 milliárd forintnyi kereslet mutatkozott. Az említett mozgások következtében csaknem 1 százalékkal hízott a lakossági állampapír-vagyon, a háztartások a hónap végén már 9216 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

Egyéb típusú - vállalati és hitelintézeti - kötvényekből félmilliárd forinttal kevesebbet, 66 milliárd forintnyit tartottak, az elenyésző, 150 milliós jelzáloglevél-állomány pedig nem változott érdemben. Három hónap szünet után ismét elkezdték vásárolni a hazai részvényeket a háztartások, igaz, az év első hónapjának 2,1 milliárd forintos értékesítési mérlege meglehetősen szerény. A kockázatvállalás ezúttal kifizetődött, a tőzsdei hozamok ugyanis bő 21 milliárd forinttal gyarapították a részvénypiaci befektetések értékét - olvasható a Világgazdaságban.

