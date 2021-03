Ide menekítik pénzüket a tehetős magyarok a járvány elől: így nem kell félniük

Friss űtárgybefektetési-index szerint hiába taszította recesszióba a világgazdaságot a pandémia, a műtárgybefektetés lehetősége vonzóbbá vált a magyar lakosság körében. A 2021-es hazai műtárgybefektetői hangulatot mérő index eredményei még a járvány előtti év mutatóit is meghaladták.

A BÁV Műtárgybefektetési Indexet, nemzetközi példákra építve, 2019-ben vezette be Magyarországon a BÁV Zrt. A kutatás célja a műtárgyakba való befektetési szándék mérése és a befektetési eszközök ismertségének növelése, népszerűsítése. A BÁV Zrt. és az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. reprezentatív online kutatása 2021 márciusában zajlott, az index 2020-as évre vonatkozó műtárgybefektetési hangulatot méri, de már 2021-es előzetes trendet is tartalmaz.

A kutatás során létrehozott mutató a várható befektetési szándék 22 különböző dimenzióba és 7 alindexbe sorolt elemeit egyesíti egy értékben. Az Index 0 és 100 között mozoghat, ahol a növekvő érték nagyobb befektetési kedvet jelent, és azt jelzi, hogy a jövőben több ilyen jellegű befektetésre lehet számítani.

Hiába rázta meg az egész világot a koronavírus járvány, a műtárgybefeketetési-index a tavalyi 37,2-ről 40,1-re, mintegy 8%-kal emelkedett.

Mindez azt jelzi, hogy a globális vírushelyzet ellenére itthon az elmúlt évhez képest a műtárgybefektetés lehetősége vonzóbbá vált. A mért növekedésnek külön jelentőséget ad, hogy a felmérés eredménye már a járvány harmadik hullámának hatásait is tartalmazza. A 40,1 index azért is rendkívül figyelemre méltó, mert ez az eddig mért legmagasabb érték, meghaladja az első, 2019-ben publikált felmérés során elért 38,9-et is. Márpedig az a 2018 évi műtárgybefektetési hangulatot tükrözte, amikor konjunktúra jellemezte a világgazdaságot.

Figyelemre méltó, hogy az elmúlt három év legjobb eredményét hozta a BÁV Műtárgybefektetési Indexe. Mindez azt mutatja, hogy ennek a befektetési kategóriának nagyon stabil, a várakozáson felüli a megítélése, hiszen a világjárvány okozta gazdasági visszaesés sem tudta kikezdeni az emberek bizalmát

- értékelt Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

Derűlátóbbak a magyarok az anyagi kilátásaikat illetően

A demográfiai csoportokat vizsgálva kiderül, hogy az aktív keresők, a diplomások és a kisebb városban élők körében növekedett markánsan a Műtárgybefektetési index az előző évhez képest. Az egyes alindexek alakulásában jellemzően mérsékeltebb változások láthatók már 2018 óta. Egyes területeken azonban egészen kiemelkedő előrelépést mutatnak az adatok.

A tavalyi jelentős romlás után például újra javulást mutat az anyagi kilátások alindexe. A 16,5%-os növekedés azt mutatja, hogy válaszadók az anyagi kilátásaikat illetően a korábbiakhoz képest derűlátóbbak, amiben akár az is közre játszhat, hogy a koronavírus elleni vakcinák megjelenésével belátható távolságba került a járvány leküzdésének és a hétköznapi élet normalizálódásának lehetősége.

A lakosság csaknem harmada gondolkozik valamilyen műtárgy vásárlásán

A felmérés eredményei alapján összességében pedig az is elmondható, hogy az egyik leginkább stabil kategóriának a műtárgybefektetés bizonyult, a klasszikus pénzügyi megtakarítási lehetőségek (pl.: kötvény, részvény, befektetési alap, bankbetét) vonzereje mérséklődött, az állampapíroké viszont emelkedett.

Látványosabb előrelépés látszik a műtárgyvásárlási szándékot leképező alindexben is, amely csaknem 30%-kal nőtt. Az alindex vizsgálja a jelenlegi vásárlási szándékot és a jövőbeni bevételek függvényében történő vásárlást. A válaszadók közel harmada (29%) jelezte, gondolkozik műtárgyak (festmények, ékszerek, klasszikus műtárgyak, fotó, plakát stb.) vásárlásán.

Ez az érték még egyik előző kutatásban sem volt ilyen magas. Még figyelemre méltóbb eredményt hozott az a felvetés, hogy megfontolná-e ilyen tárgyak vásárlását, ha váratlan egymillió forintos forráshoz jutna. A válaszadók 41%-a számba venné a műtárgyvásárlást is, ami ugyancsak az elmúlt három év legmagasabb értéke.

A műtárgypiac felé terelheti a célközönséget az is, hogy jelentősen (7-ről 14%-ra) emelkedett azok tábora, akik szerint a következő 5 évben messze az inflációt meghaladó mértékben emelkedhet a festmények, műtárgyak ára. Sőt, a válaszadók negyede szerint a műtárgyak hozama más befektetési formánál is kedvezőbb vagy sokkal kedvezőbb.

Mindezek fényében egyáltalán nem mondható meglepő fejleménynek, hogy a műtárgybefektetés megítélése és az azzal kapcsolatos bizalom rendkívül magas. A többség egyértelműen egyetért azzal, hogy egy képzőművészeti alkotás, műtárgy növeli egy lakás, iroda, üzlethelyiség presztízsét.

Továbbra is a festmények a legnépszerűbbek

A műtárgyvásárlás iránt nyitottak körében a legnagyobb népszerűségnek - ahogyan korábban -, úgy idén is a festmények örvendenek (53%), de szorosan mellettük vannak az ékszer-befektetések (46%). A műtárgytípusok preferencia-sorrendjében a harmadik helyen az órák (29%) állnak - népszerűségük 4%-kal ugrott meg az elmúlt évhez képest. A sorban a kerámia-, üveg- és ezüsttárgyakat, bútorokat magába foglaló egyéb műtárgyak (24%), a régi pénzek (20%), és az antik könyvek (14%) következnek. Az órák megőrizték ugyan a helyüket a sorban, de az érdeklődés irántuk egyértelműen emelkedett.

A globális aukciós piac is talpon tudott maradni

Ha a globális aukciós piacot nézzük, akkor az Artprice.com 2020-as elemzése is azt mutatja, a műkereskedelmi piacot kevésbé viselte meg a tavalyi válság. Bár 2020-ban 21% volt a csökkenés (összehasonlításként 2009-ben 36%), az összforgalom így is elérte a 10,57 milliárd dollárt. Kína a piac 39%-át uralta, a második helyen USA áll 27%-kal. Figyelemreméltó, hogy a csökkenést leginkább a nagyértékű műtárgyak késleltetett eladása jelentette, amelynek egy része a második félévben realizálódott. Nemzetközi viszonylatban is a festmények iránt érdeklődnek a legtöbben (61%), a második helyen viszont az itthon még alulértékelt egyedi grafikák állnak (25%).

"A nemzetközi trendekhez hasonlóan a járvány tavalyi első hullámát követő visszaesés után erősen zártuk az év második felét. Az erőforrásainkat az első hullám idején az értékesítési csatornák megújítására fordítottuk. A hagyományos májusi és év végi, személyes részvétellel zajló aukcióink tavaly elmaradtak, így más aukciósházakhoz hasonlóan későbbre tolódik a nagyobb értékű festmények, műtárgyak eladása. A bevételkiesést ez idő alatt is sikeresen kompenzáltuk a kisebb online árverésekkel. Az index eredményei megerősítik a saját tapasztalatainkat is, miszerint a műtárgyakra a befektetők valóban hosszútávú, válságálló befektetésként tekintenek. Reméljük, hogy júniusra visszatérhetnek az élő árverések, és velük az aukciós rekordok" - tette hozzá Kovács Ádám.

Címlapkép: Getty Images