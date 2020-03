Hiába a koronavírus, ezért nem fog megismétlődni a 2008-as váslág

"Az elmúlt hetek tőzsdei zuhanása után sok befektetőben felmerül a kérdés, hogy újra át fogjuk-e élni a 2008-09-es eseményeket. Akkor a világ pénzügyi rendszere került az összeomlás szélére, mondhatnánk úgy is, hogy ők kapták el a vírust" - írta a Pénzcentrumnak írtszakértői cikkében Kardos Zsolt. Az AEGON Alapkezelő szakértője szerint több érv is az ellen szól, hogy a 2008-as válságot újra átélje az emberiség.

Kardos Zsolt szerin talán a legfontosabb érv, ami a 2008-as események megismétlődése ellen szól az az, hogy "most az amerikai jegybank nem dugja a homokba a fejét, mint az előző válságnál. Pontosan tudják, hogy nagyon nagy baj van, és mindent meg fognak tenni a válság negatív hatásának csökkentéséért."

Mint arra a szakértő felhívta a figyelmet, 2007 elején a professzionális befektetők már tudták, hogy az amerikai ingatlanpiac össze fog omlani. Ezt nagyon jól bemutatta a Nagy dobás című film Brad Pitt-tel és Ryan Goslinggal a főszerepben. Ellenben Ben Bernanke, a jegybank elnöke, még májusban is azt mondta a kongresszusi meghallgatásán - hívta fel a figyelmet Kardos Zsolt -, hogy semmi gond nincs az ingatlanpiaccal, nem lát semmi olyan indikátort, ami bajt jelezne a közeljövőben.

Gyakorlatilag Ben Bernanke-nek fogalma sem volt, hogy egy pénzügyi cunami közelgett, ami majdnem elsöpörte az egész pénzügyi rendszert. A 2007-es csúcstól a 2009-es piac aljáig 58%-ot estek a főbb amerikai indexek. 2008 őszén, mikor a Lehmann Brothers csődbe ment, már 28% estek a piacok. Ekkor Henry Paulson amerikai pénzügyminiszter térden állva könyörgött, hogy a kongresszus hagyja jóvá a pénzügyi mentőcsomagot, különben az összes pénzintézet fizetésképtelen lesz

- emlékeztetett Kardos Zsolt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy meglátása szerint "most szerencsére nem kell a miniszternek térden állva könyörögnie, a jegybank pontosan tudja, mit kell csinálnia a 2008-as tapasztalatok alapján." De ami szerinte a legfontosabb, hogy

a pénzügyi rendszert nem fenyegeti a szisztematikus összeomlás veszélye, ellenben a 2008-as eseményekkel. Mint mondja, a bankok rendkívül jól kapitalizáltak, nem kell attól aggódni, hogy tömeges bankcsőd elé kell néznünk.

Kardos Zsolt felhívta arra is a figyelmet, hogy a jegybank aktívan részt vesz a piacokon, folyamatosan figyeli a mozgásokat, ami 2008-ban nem volt jellemző. "Olyan extrémitásokra is hajlandóak, hogy cégek által kibocsátott kötvényeket vásároljanak, az illikviditástól megszorult pénzügyi alapoknak kölcsönöket folyósítsanak. Ezek elképzelhetetlenek voltak 2008-ban. A jegybanknak per pillanat nincs tabu, mindent megtesznek, amit szükségesnek látnak, hogy enyhítsék a pénzügyi nyomást a piacokon" - fogalmazott az AEGON Alapkezelő szakértője.

Kardos Zsolt szerint a politikusok is máshogy állnak ehhez a válsághoz, mint 2008-ban. "Akkor hallani sem akartak bármiféle banki mentőcsomagról; ismétlem, a pénzügyminiszternek könyörögnie kellett, hogy a kongresszus megszavazza a segélyt. Most az első szóra, demokrata vagy republikánus, azonnal rábólint a pénzügyi segélyekre. Olyan extrém gondolatokat sem vetnek el, hogy minden amerikai állampolgár készpénzt kapjon a szövetségi kormánytól. Ez a fajta hozzáállás szintén elképzelhetetlen volt 2008-ban, akkor inkább arra koncentráltak, hogy bűnbakokat keressenek." - fogalmazott a Pénzcentrumnak a szakértő.

Nem akarom elbagatellizálni a koronavírus által okozott gazdasági lassulást, de szerintem fontos kiemelni, hogy míg 2008-ban a bajok belülről keletkeztek és épültek fel évek alatt, addig a koronavírus egy hirtelen jött külső probléma, amit könnyebb kezelni. A 2008-as összeomlásra nem volt oltás, nem lehetett egyik pillanatról a másikra megszüntetni, nem volt időhatár, nem tudtuk mikor lesz vége

- fogalmazott az AEGON Alapkezelő szakértője, aztis hozzátéve, hogy

"most úgy számolhatunk, hogy kb. 10-12 hónap múlva már lesz védőoltás és akkor a világgazdaság fellélegezhet."

Címlapkép: Getty Images