GYES kalkulátor 2021: GYES GYED kalkulátor 2021, szabadságok és családtámogatási különbségek

GYES GYED kalkulátor 2021, GYES utáni szabadság kalkulátor: mit mond a GYES kalkulátor 2021 évére, mennyi a GYES 2021 összege? A GYES GYED klakulátor segít!

A GYES GYED kalkulátor 2021 egyszerű módon nyújt segítséget azoknak a szülőknek és más, jogosult személyeknek, akik igénybe szeretnének venni valamilyen családtámogatást. Cikkünkben a GYES kalkulátor 2021 segítségével könnyedén ki tudjuk számítani, hogy hány gyerekre mennyi a GYES összege, illetve milyen eltérések vannak a GYES kalkulátor 2021 szerint a GYES és a GYED között. Eláruljuk, melyik családtámogatás fix összegű és melyiket befolyásolja a minimálbér és a garantált bérminimum 2021 évi emelése!

Mi a GYES?

A Gyermekgondozást Segítő Ellátás, röviden GYES, egy olyan egységes, havi rendszerességgel folyósított, szociális alapú támogatás, amelyet a szülő, annak élettársa (akivel legalább 1 éve, hivatalosan élnek együtt), az örökbefogadó szülő, a gyám és a nagyszülő (csak, ha a gyermek betöltötte 1. életévét) vehet igénybe a vele életvitelszerűen egy háztartásban élő, általa nevelt, 0,5 és 3 év közötti kisgyermekre. Egy gyermek után csak az egyik nevelő személy jogosult a GYES ellátásra!

A GYES és más bevételi források

A GYES 2021 összege mellett igénybe vehető más családtámogatás, CSED vagy GYED is. A GYES egyszerűen megigényelhető személyesen, a kormányablakokban, postai úton, illetve elektronikus ügyintézés keretei között is. A GYES mellett a szülő, ha a gyermek idősebb 0,5 évesnél, korlátlan mennyiségben végezhet kereső tevékenységet. A nagyszülői GYES igénybevételénél a gyermek 3. életévétől kezdve heti 30 órában dolgozhat a támogatást igénybe vevő nagyszülő (kivéve, ha otthoni munkavégzésről van szó, mert akkor nincs korlátozás). Az örökbe fogadó szülő a gyermek 3. (súlyosan beteg vagy fogyatékos gyermeknél 10.) évéig GYES mellett maximum 30 órát dolgozhat.

Kinek nem jár a GYES?

Nem jár a GYES...

ha a szülő gyermekét 0.5 évnél fiatalabb korában nappali ellátást biztosító intézményben (bölcsődében) helyezi el;

ha a szülő a gyermek 0,5 éves kora előtt újra dolgozni kezd;

ha a szülő börtönben van;

ha a szülőtől a gyámügy ideiglenesen elvette gyerekét, átmenetileg / tartósan nevelésbe vette vagy 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyezte el.

Mikor jár a GYES?

A gyermek születésétől annak 3. életévének betöltéséig (kivéve, ha a nagyszülő igényli, ugyanis akkor az 1. betöltött életévtől a 3.-ig jár a GYES);

ikergyermekek születése esetében a gyerekek tankötelessé válásának évének végéig jár a GYES, mindkét gyermekre;

tartósan fogyatékos / beteg gyermek esetén a gyermek 10. évéig jár a GYES.

GYES kalkulátor 2021: mennyi a GYES összege?

A GYES összege 2008 óta változatlanul 28.500 Ft/hó/gyermek.

GYES kalkulátor 2021

A GYES összege 1 gyermekre: 28.500 Ft/hó

A GYES összege 2 gyermekre: 57.000 Ft/hó

A GYES összege 3 gyermekre: 85.500 Ft/ hó

A GYES összege 4 gyermekre: 114.000 Ft/hó

A számok akkor érvényesek, ha a gyermekek egyaránt a 3. életévük betöltése előtt állnak, illetve súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség esetén 10. életévük betöltése előtt vannak! A 3. életévét már betöltött vagy idősebb, egészséges gyermekre nem jár a GYES összege!

GYES utáni szabadság kalkulátor 2021

GYED és GYES után a szabadság kalkulátor figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot: ez a szülési szabadságból és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból áll. Ezt a szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell, hogy adja. A munkaerőpiacra való visszatérést mindkét esetben jelenteni kell!

GYED kalkulátor 2021

A GYES összegével ellenben a GYED, másnéven gyermekgondozási díj nem jár alanyi jogon minden szülőnek. A GYED feltétele, hogy a gyermekvállalást megelőző 2 év során minimum 365 napnak megfelelő TB-jogviszonnyal rendelkezzünk (vagy felsőoktatási intézményben tanuljunk). A GYED maximum a gyermek 0,5 éves korától a 2. születésnapjáig vehető igénybe (ikrek esetén 2+1 év, diplomázó fiatal esetén csak 1 év időtartamra). Nézzük, kinek, mennyi GYED jár!

1. GYED és nagyszülői GYED

A GYED mértéke alapból a korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplájának a 70%-a lehet.

A bruttó minimálbér 2021 összege: 167.400 Ft/hó

A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70%-a: 234.360 Ft/hó

2. Diplomás GYED

Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a GYED összege a minimálbér 70%-a.

A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó

Mesterképzésen, osztatlan képzésen, doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege a garantált bérminimum 70%-a.

A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

3. Nevelőszülői GYED

A nevelőszülői jogviszonyban kapható GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett a szülőnek minősülő személy más biztosítási jogviszonyban is áll, ugyanis akkor marad a fent leírt 70%.

A bruttó minimálbér 2021 55%-a: 92.070 Ft/hó

Összegzés: GYES GYED klakulátor 2021 különbségek

A GYES kalkulátor 2021 során is kimondja, hogy a GYES összege változatlanul 28.500 Ft/hó minden 0,5 és 3 éves kor közötti kisgyermekre, hátrányos egészségügyi helyzetű gyermekek és ikrek esetén viszont hosszabb ideig jár a GYES és a GYED is. Míg a GYES TB-jogviszonytól függetlenül, szociális alapon minden arra jogosult személy részére jár, a GYED megkötései szigorúbbak, mivel egy magasabb, bérhez vagy minimálbérhez kötött összegről van szó. A különböző családtámogatási juttatások mindemellett kombinálhatóak is egymással, ezért a gyermekvállalás küszöbén mindenképpen érdemes tájékozódnunk, hogy milyen támogatási összegekre vagyunk jogosultak!

Címlapkép: Getty Images