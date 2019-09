Fontos változás jön a bankokban: sokan hozzáférhetnek személyes adataidhoz

Hatalmas változás zajlott le szeptember 14-én az elektronikus fizetések területén, hiszen hatályba léptek a PSD2 fontos szabályai, de szintén sokakat érint még mindig a teljeskörű ügyfélátvilágítás, amire már csak napjaik vannak a bankoknak. Mutatjuk a tudnivalókat.

Szinte teljesen átalakult itthon a kártyás vásárlás menete, de az is nagyban változott, hogyan lépünk be a netbankunkba. Az új uniós pénzforgalmi irányelv, a PSD2 szabályai itthon is szeptember 14-én váltak hatályossá, ez pedig sokakat meglepetésként érhetett. Az alábbi - akár a bolti vásárlásaink során is tapasztalható - változások történtek:

Míg korábban 5 000 forint alatt PIN kód megadása nélkül fizethettünk érintéssel, addig most ne lepődjünk meg, ha ilyen esetben is kér kódot a terminál. A szabályozás szerint ugyanis 5 tranzakció után, vagy a korábbi vásárlásaink összesített, legfeljebb 150 eurós összeghatára felett is meg kell adnunk a kódot. A szabályt annak érdekében vezették be, hogy a kártya elvesztése vagy ellopása esetén ne tudják korlátlanul használni azt az NFC-s funkcióján keresztül sem.

Sok banknál már jó ideje elérhető, de kötelezővé vált az úgynevezett jóváhagyó-megerősítő SMS kód kiküldése a fizetési tranzakciók indításakor vagy a netbankos belépésekkor.

Ezt feltétlenül lépd meg, ha bankolni akarsz a jövőben

Az biztos, hogy a PSD2 szabályainak hatályba lépése után nagyobb biztonságban bankolhatunk, ugyanakkor ne csodálkozzunk, ha lassabb lesz a vásárlás menete, akár online, akár fizikailag vásárolunk 5 000 forint alatt. Ahhoz, hogy az új szabályokkal is minden zökkenőmentes legyen és például gond nélkül léphessünk be a netbankba, a legfontosabb lépés egy okostelefon beszerzése és a banki applikáció letöltése lehet, hiszen a bankok a felhasználónév + jelszó páros megadása mellett további azonosítót is kérnek már:

vagy valamilyen push üzenetben, esetleg biometrikus adatok alapján

vagy SMS-kódban, amihez pedig a telefonszámunk egyeztetése szükséges a bankunkkal.

Ugyanakkor ne higgyük, hogy csak a bankszámlát és a netbankolást érinti a PSD2, hiszen ma már a legtöbb bank online, villámgyorsan kínál személyi kölcsönt, nem csak az ügyfeleinek. "Ha szeretnénk élni az online felvehető személyi kölcsön igénylés lehetőségével, mindenképpen szükségünk lesz a mobiltelefonos elérhetőségek frissítésére, míg a hagyományos fióki igénylés során erre nincs szükség" - árulta el a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Mi jöhet még?

Érdemes felkészülnünk arra is, hogy mostantól nyitva állnak a bankok adatkapui az innovatív fintech cégek előtt - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét Veres Patrik. Mit jelent ez? Hamarosan a megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatók is rákapcsolódhatnak a bankunk adatbázisaira és a mi beleegyezésünkkel információt szerezhetnek a számlaadatainkról vagy akár fizetést is kezdeményezhetnek.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztonságos és ellenőrzött keretek között például egy fintech szolgáltató összegyűjtheti nekünk egy felületen a bankszámláinkról származó információkat, és ott, anélkül, hogy belépnénk a különböző netbankokba, egyben láthatjuk a pénzforgalmunkat és elemezhetjük pénzügyeinket. De akár arról is szó lehet, hogy a költéseink alapján a szolgáltató kedvezményeket kínál majd nekünk.

Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a legjobb fintech megoldásokat a jövőben, alaposan utána kell néznünk, hogy milyen engedélyeket adunk majd a szolgáltatóknak. Nem csak a netbankunknál kötelező az erős ügyfélazonosítás. Az online vásárlások esetében már elindult egy-két banknál, de a bankszektor Magyarországon is kapott egy év haladékot a teljes átállásra.

Az elektronikus fizetések indítása és feldolgozása terén úgynevezett erős ügyfélhitelesítést kell alkalmazni minden, a fizető fél által indított olyan tranzakció esetén, amelyek nem esnek kivétel alá. Azaz nem csak a netbankos belépéseknél, hanem az internetes vásárlásoknál sem lesz elég a felhasználónév és a jelszó, illetve a kártyaadatok megadása.

A bankoknak még egy módon meg kell győződniük, hogy valóban az ügyfelük akar vásárolni, vagy a netbankba belépni, ehhez pedig a fentebb ismertetett SMS-kód vagy mobilértesítés, biometrikus adat lesz a segítségükre.

Másfél hónap maradt az adategyeztetésre

Az ügyfeleknek más teendőjük is akadhat. Október 31-ig kell megtörténnie a teljeskörű ügyfélátvilágításnak minden olyan ügyfélnél, akik 2017. június 26. előtt kötött pénzügyi szerződést, és akikről pénzügyi intézményük időközben nem szerezte be a hiányzó adatokat. Erről az ügyfelek értesítést is kaptak a szolgáltatóktól.

A folyamat során a bank vagy más pénzügyi szolgáltató másolatot készít a személyi igazolványról és lakcímkártyáról, illetve a még hiányzó adatokat is bekérik. Nem érdemes az adategyeztetést az utolsó pillanatra hagyni, viszont érdemes egy füst alatt a mobilszámunkat is frissíteni, hogy a netbankos belépésekkel és az online vásárlással se legyen gond.