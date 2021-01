Fontos NAV küldemény érkezik hamarosan: ezt mindenképp meg kell nézned

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is elkészíti a személyijövedelemadó(szja)-bevallási tervezeteket, amelyeket március közepétől érhetnek el az adózók a NAV eSZJA oldalán - közölte a hivatal.

A hivatal közleménye szerint a NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít szja-bevallási tervezetet, amely KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus, e-személyi igazolvánnyal történő vagy telefonos azonosítás) után 2021. március 15-étől érhető el a NAV honlapján.

Akik a hivatal segítsége nélkül maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, azok már most hozzáférnek a 20SZJA bevallási nyomtatványhoz, a kitöltéséhez szükséges webes felülethez és a hagyományos általános nyomtatványkitöltő programhoz (ÁNYK).

A webes kitöltőprogram a legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról érhető el. Az elkészített bevallások leggyorsabban elektronikusan küldhetők be, azonban a NAV felülete akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be azt, hanem hagyományos módon kinyomtatva, papíron - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet, hogy az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20. Kiemelték: a NAV eSZJA oldalán már minden aktuális bevallási információ elérhető, emellett a NAV folyamatosan közzéteszi az aktuális tudnivalókat, a bevallási tervezettel kapcsolatos határidőket és teendőket.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is - írta a NAV.

Címlapkép: Getty Images