Figyelmeztet az MNB: a második hullám fokozza a gazdasági bizonytalanságot

Az európai biztosításfelügyeleti hatóság (EIOPA) változatlanul csak akkor javasolja a biztosítóknak osztalék és változó javadalmazások kifizetését, illetve részvény-visszavásárlásokat, ha az adott piaci szereplő tőkemegfelelése ezután is megfelelően magas marad. Az uniós álláspont összhangban van az MNB - idén ősszel újabb felügyeleti körlevélben megerősített - álláspontjával.

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) közzétette decemberi Pénzügyi Stabilitási Jelentését, melyben az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor kockázatait értékeli. A jelentés kiemeli, hogy bár a tavaszi turbulencia után a tőkepiacok fokozatosan stabilizálódtak, a koronavírus-járvány második hulláma, annak gazdasági növekedésre gyakorolt hatása jelentős bizonytalanságot hordoz. A gazdasági problémák a biztosítók jövedelmezőségére is kockázatot jelentenek, 2021-ben azonban megkezdődhet a gazdaság helyreállása.

A járványhelyzet első tapasztalatai azt mutatják, hogy a kockázatalapú Szolvencia II rendszer nagymértékben segíti a biztosítókat a kockázatok kezelésében, valamint hozzájárul sokkellenálló képességük növeléséhez is. A pandémia okozta kockázatok miatt azonban az EIOPA továbbra is fontosnak tartja az erős tőkehelyzet fenntartását az ügyfelek védelmének érdekében.

A különösen óvatos megközelítés részeként az EIOPA erősen ajánlja, hogy az osztalékok és változó javadalmazások fizetésére vagy részvény-visszavásárlásra csak akkor kerüljön sor, ha a kifizetések teljesítése után is megfelelően magas tőkemegfeleléssel fog rendelkezni a biztosító.

Az EIOPA jelentésében publikált véleménye összhangban van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén október elején kelt körlevelében foglaltakkal. Az MNB a 2020-ra tervezett osztalékfizetések 2021-re halasztása mellett ugyanis jelezte azon elvárását is, hogy ilyen jellegű kifizetésekre a jövő évben is csak abban az esetben kerüljön sor, ha az adott biztosító tőkefeltöltöttsége a kifizetés után is eléri vagy meghaladja a nemzetközi és hazai tőkemegfelelés szokásos átlagát. (Ezek az értékek az elmúlt években a 205-243 százalékos sávban mozogtak). Ez biztosítja továbbra is a biztosítók és a teljes szektor stabil pénzügyi helyzetét és növeli annak sokkellenálló képességét.

