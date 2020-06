Figyelmeztet a Revolut: komoly veszélyben vannak az ügyfelek

Levelet küldött az ügyfeleinek a Revolut, mivel a koronavírus-járvány kitörése óta jelentősen megszaporodott az olyan csalások száma, melyben illetéktelenek megpróbálják ellopni a felhasználók felhasználói adatait magukat hivatalos személyeknek kiadva.

A Revolut sosem küld olyan levelet, melyben belépési adatokat, jelszókat kérnek vagy arra utasítanak, hogy egy linkre kattintson rá az ügyfél. Ha valaki ilyen levelet kap, az jó eséllyel egy csalás, még akkor is, ha meglehetősen hasonlít a Revolut hivatalos levelére - figyelmeztet a cég.

Lehet, hogy hívást is kaphatnak a felhasználók a Revolut nevében, de ezek is csalók lesznek, mivel ők sosem hívják fel az ügyfeleket azzal, hogy gyanús tevékenységet észleltek a számlájukon és nem kérnek semmilyen adatot. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az appon kívül sosem kérnek PIN-kódot, nem kérik el a kártyaszámot sem semmilyen érzékeny információt.

Aki csalásgyanút észlel, forduljon az ügyfélszolgálathoz!

Címlapkép: Getty Images