Figyelem! 25 nap múlva zárolhatják a bankszámládat

2019. június 26-ig a bankoknak át kell világítaniuk az ügyfeleket a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény szerint. Akinél ezt nem tudják megtenni, annak a bankszámláját zárolni fogják. Bár a bankok nem árulják el a pontos számot, már ők is attól tartanak, hogy a határidő lejártakor tízezrek számláját fogják zárolni. Ha még nem végezted el a kötelező adategyeztetést (ami nem több, mint 5 percet vesz igénybe, ha sorra kerülsz), tedd meg most, különben jön a zárolás. Erre 25 napod maradt.

Alig maradt ideje a banki ügyfeleknek arra, hogy elvégezzék a kötelező banki adategyeztetést. Aki 2019. június 26-ig ezt nem teszi meg, annak a bank - törvényi kötelezettségeinek eleget téve - zárolni fogja a bankszámláját. Azaz nem tud majd kártyával fizetni, nem tud pénzt ki- és befizetni a számlájára, és emiatt a fizetése sem fog megérkezni oda. A bankok már most kongatják a vészharangokat: a Pénzcentrumnak adott korábbi válaszaik szerint az ügyfélkörük mintegy harmada még nem végezte el azt:

Ez is érdekelhet! Megtudtuk: rengeteg ügyfél bankszámláját zárolhatják a bankok Elindult a visszaszámlálás, 47 hét napja maradt az érintetteknek.

Ha a bankszámládat 2017. június 26 előtt nyitottad, és nincs tudomásod róla, hogy elvégezted már az adategyeztetést, akkor siess, mert erre nem sok időd maradt már. Az alábbi cikkben részletesen elmagyarázzuk, mi a teendő. A lényeg röviden annyi, hogy be kell menni a fiókba, és az ügyintézőnek át kell adni a személyi igazolványodat és a lakcímkártyádat, ő pedig lemásolja azt. Ezzel le is tudtad a kötelezőt, és elkerülted, hogy a bank zárolja a bankszámládat.

A probléma nem is a dolog bonyolultságával van, hanem azzal, hogy az emberek egyszerűen nem tudnak róla.

Rengetegszer foglalkoztunk már a témával, több cikket írtunk róla, és a bankok is kiértesítették már az ügyfeleket, ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk: a magyarok többségének fogalma sincs róla, hogy adategyeztetési kötelezettségük van. Nem csak a bankokat kérdeztük meg, de le is mentünk az utcára, és megkérdeztük a járókelőket, hogy eleget tettek-e már a jogszabályi kötelezettségeiknek.A nagytöbbség nem csak egyszerűen nem hallott a dologról, de sokan el sem hitték, hogy ilyen létezik - egyesek kinevettek minket. A legtöbbjük arról számolt be, hogy a bankjuk nem értesítette őket - holott a valóság inkább az lehet, hogy az ügyfelek nem olvassák el a banki értesítőket kellően tüzetesen.

Mindez egy irányba mutat: magyarok tízezrei nem fogják elkerülni a katasztrófát, és június 27-én rengetegen ébrednek majd úgy, hogy nem tudják használni a bankszámlájukat. Várhatóan ezrek rohanják majd meg a bankfiókokat, nem kis káoszt okozva ezzel.

Mi a Pénzcentrumnál ezt meg akarjuk akadályozni. Bár már így is számtalan cikket írtunk a témában, elkötelezettek vagyunk az olvasók informáltsága mellett, ezért minden nap közzé fogjuk tenni ezt a cikket az adategyeztetésre rendelkezésre álló idő utolsó napjáig. Rajtunk nem fog múlni.

Ismét felhívjuk a figyelmed, hogy amennyiben még nem végezted el az adategyeztetést, vagy nem tudod, hogy azt megtetted-e, szedd össze magad, és addig menj el a bankfiókba, amíg nem késő. FONTOS! Ha életbiztosításod van, akkor keresd fel biztosítódat is, mert az életbiztosításokra is kötelező elvégezni azt. Ha pedig ez az információ teljesen új neked, akkor ezentúl olvasd el a bankod értesítőit.