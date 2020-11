Fém kártyára cserélné a plasztikot a hazai nagybank

Az idei Design Summit több mint 350 résztvevővel, két napon keresztül zajlott. A fintech világ 43 nemzetközileg elismert szakértője - köztük Nick De Mey, a Board of Innovation alapítója, aki a COVID-helyzethez alkalmazkodó gazdaságról beszélt; Susan Weinschenk, aki a Team W vezetőjeként a viselkedéstudomány, a termékfejlesztés és az üzlet kapcsolatáról mesélt; vagy Chris Skinner, a fintech és a bankvilág jól ismert szerzője, aki a bankok digitális bankká alakulásainak kihívásairól tartott előadást - 28 előadás és workshop során tematizálta a digitális transzformáció és a service design legújabb trendjeit.

A Fintechlab Design Summit 2020 esemény kerekasztal-beszélgetésének keretében jelentette be az MKB, hogy a prémium szegmensben Magyarországon elsőként fém bankkártyával bővíti bankkártya-portfólióját. A World Elite Metal és a Platinum Metal kártyákhoz tartozó szolgáltatások fejlesztésébe a pénzintézet az érdeklődő ügyfeleket is bevonja - a bank a felhasználóközpontú tervezés iránti elkötelezettségét ezzel is hangsúlyozza.

A rendezvény kiemelt, a prémium élmény és banki szolgáltatások kapcsolatát körbejáró kerekasztal-eseményén bejelentett fémkártyákra a metalkartya.hu oldalon már most fel lehet iratkozni, a feliratkozás keretében a bank az érdeklődőkkel közösen alakítja majd ki a különleges, tartós, esztétikus és elegáns, álló formátumú metálkártyákkal járó szolgáltatások körét.

Úgy látjuk, hogy a prémium ügyfélkör számára mindig fontos, hogy azt érezze, saját pénzügyi szolgáltatója figyel az igényeire, halad a korral és nem trendeket követ, hanem trendeket teremt. A fém bankkártyák bevezetése pontosan ezt a szemléletet bizonyítja

- mondta el az eseményen Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

Címlapkép: Getty Images