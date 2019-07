Fellélegezhet Gáspár Evelin: visszakapja a millióit a NAV-tól

Véget ért a több mint két éve tartó nyomozás Gáspár Győző sikkasztási ügyében, de nem csak ő könnyebbülhetett meg, hanem a családja is. A NAV megszüntette az eljárást, így Gáspár Evelin is visszakaphatja az elkobzott milliókat.

Az adóhatóság határozata azt írja, hogy "mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése" az eljárást megszüntetik. Az ügy 2017-ben indult, amikor Győzikét sikkasztás miatt kihallgatta a hatóság, és lefoglalták a családi ékszereket is. Gáspár Győző idősebbik lányától, Evelintől is legfoglalt a NAV 194 millió forintot az ügy végéig.

Most örülhet a család, mert Evelin hamarosan visszakapja vagyonát, melyet nagyanyjától örökölt. Az összeghez eddig sem nyúlt hozzá, egy széfben tartotta, és elmondása szerint ezután sem tervezi elkölteni:

Az, hogy édesapám ártatlansága beigazolódott és erről hivatalosan is értesítést kapott, valóban azt jelenti, hogy vissza kell kapjam a széfemből lefoglalt pénz. Nézhetjük onnan, hogy most akkor megint jómódú vagyok, de ahogy korábban sem, ezután sem szándékozom hozzányúlni az összeghez, hiszen eddig is megálltam a lábamon és ezután is meg fogok

- mesélte Gáspár Evelin a Ripostnak.