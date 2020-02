Ezt veszik most a magyarok a postákon: nagyot kaszálnak vele

Aki nem akar lemaradni a szuperállampapír-őrületről, az készpénzben, papír alapon is tud vásárolni a MÁP+-ból. Ehhez egyszerűen csak be kell menni az egyik postára, és ott vásárolni egy címletet. A vásárlás mindössze 5 percet vesz igénybe, és az így kapott papír névre szól - akkor sincs tragédia tehát, ha véletlenül elveszik. A posta most elárulta nekünk, hogy ebben az esetben mi a teendőnk, és arról is informálták a Pénzcentrumot, hogy most épp milyen összegnél tart az értékesítés.

A nyár elején alkották meg a szuperállampapírnak csúfolt lakossági államkötvényt, a Magyar Állampapír Pluszt (MÁP+), de a kereslet valósággal felrobbant iránta. Korábban is nagy volt az érdeklődés a szintén kiemelkedő hozamot biztosító Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) iránt, de a fix kamatozású Magyar Állampapír Plusz messze lenyomott minden korábbi lakossági államkötvényt: a kihelyezések immár majdnem 3200 ezer milliárd körül járnak.

Ez nem meglepő, ha csak azt nézzük, hogy a MÁP+ öt év alatt évente átlagosan 4,95 százalékos fix hozamot biztosít. A kibocsátónak feltett szándéka volt, hogy lakossági kézben tudja a magyar államadósság jelentős részét, és ez részben sikerült is. Ezért kapott akkora médiatámogatást a MÁP+, és ezért lehet az, hogy a papír postai értékesítését is lehetővé tették, még szélesebb vásárlói kört lefedve ezzel.

Sok kérdés felmerül azonban a postai értékesítésű állampapírral kapcsolatban. Kérdés, hogy milyen ügyfélkört tudnak ezzel a termékkel megszólítani, és ezek az ügyfelek milyen összegben vásárolnak állampapírt. Az is fontos kérdés, hogy amennyiben papíralapon kapják meg a MÁP+-t az ügyfelek, akkor mi történik abban az esetben, ha a terméket ellopják vagy elveszik. Megkérdeztük a fentieket a Magyar Postától, és arra is rákérdeztünk, hogy milyen összegben vásároltak eddig belőle, és hol a legnépszerűbb.

Vidéken viszik a legtöbben

A Magyar Posta a nyomdai Magyar Állampapír Plusz értékesítését 2019. november 4-én kezdte meg, és válaszukból megtudtuk, hogy 2020 január végéig mintegy 89 milliárd forint értékben vásároltak belőle az ügyfelek. Azt is elmondták, hogy az összes postai forgalom 82 százaléka vidéken realizálódik, viszont a fővárosban és Pest megyében az egy főre jutó átlagos összeg magasabb. Vidéken az értékesítés Nyíregyháza 1 postán volt a legmagasabb, míg Budapesten a 62. postán fogyott a legtöbb állampapír.

A legkelendőbbek a 100 ezer forintos címletek, ahogy a posta válaszából megtudtuk, de az 500 ezer és az egymillió forintos címleteket is kedvelik az ügyfelek, valamint a kétmillió forintos címlet iránt is van kereslet. A posta válasza szerint a vásárlás valamennyi korosztályra jellemző, és leginkább azok az ügyfelek vásárolnak MÁP+-t a postán, akik a készpénzes vásárlásokat preferálják, és eddig is inkább a postai nyomdai verziókat keresték, például a Kincstári Takarékjegyet. Kérdésünkre a posta elárulta, hogy az év elején sem tapasztaltak csökkenést, egyenletes forgalomról tudnak beszámolni.

Nincs nagy baj, ha elveszik

A vásárlás egyébként nagyon egyszerűen zajlik. A vásárláshoz az ügyfél érvényes személyi igazolványára van szükség. A címlet kiváltása után az ügyintéző rögzíti az adatokat, majd a "biankó" állampapír hátoldalára rányomtatják a tulajdonos nevét, a születéskori nevét, a születési helyét és idejét, míg az előoldalra a kamatperiódusok, kamatfordulók, kamatok kerülnek. Az állampapír aláírását követően az ügyintéző a perforáció mentén szétválasztja az állampapírt, amelynek törzspéldányát az ügyfél kapja. Az állampapír vásárlása nagyságrendileg 5 percet vesz igénybe - tudtuk meg a postától.

Az igazán fontos kérdés azonban az, hogy mi van akkor, ha a papír elveszik. Válaszában a posta azt írta, hogy ebben az esetben a közjegyzőtől kell kérni a megsemmisítési eljárást, és ha megkapjuk a közjegyzőtől a jogerős semmissé nyilvánító végzést, akkor a kifizetés a postán ez alapján történik. A posta válasza szerint tehát amennyiben elveszítjük a papírt, akkor nincs mód annak további tartására. Ha lejárat előtt szeretnénk visszaváltani, akkor arra a postahelyeken van lehetőség.

Azt hozzátették, hogy nyomdai MÁP+ mellett a Posta dematerializált Magyar Állampapír Plusz terméket is árusít, 350 postahelyen. Eddig ebből összeseb csaknem 100 milliárd forint értékben vásároltak már a Postán a bevezetés, 2019. június 3. óta.

Címlapkép: Getty Images