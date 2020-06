Ezt sok magyar pár elrontja: rengeteg pénzt buknak, sosem felejtik el

Egy esküvő rengeteg kisebb-nagyobb szerveznivaló feladatból áll össze végül és rengeteg apróbb és annál hatalmasabb költségből. Most, hogy a járvány rengeteg pár számításait húzta keresztül - nem csak esküvőfronton, hanem az élet más területein is - érdemes átgondolni, mire kell tényleg költeni és hol lehet faragni a költségeken. Egy újraszervezés, halasztás esetén kevesen vannak, akik nem buknak el bizonyos összegeket, foglalókat. A Pénzcentrum most ahhoz ad tippeket, hogyan lehet költséghatékony egy esküvő a járvány idején.

A rengeteg bizonytalanság koronavírus járvány miatt azt eredményezte, hogy rengeteg pár kényszerült rá, hogy átszervezze, vagy elhalassza jövőre az esküvőjét. Egy lakodalom megszervezése viszont rengeteg idő, pénz és energia, így akinek újra kellett terveznie a Nagy Napot, annak ez rengeteg plusz terhet jelentett az egyébként sem stressztől mentes időszakban.

Ráadásul a váratlan gazdasági hatások miatt sokan most kevesebb pénzből kénytelenek gazdálkodni - vagy éppen a vírushelyzet döbbentette rá őket, hogy fontosabb dolgokra akarnak spórolni, mint a csokiszökőkút az esküvőn.

Mindenesetre a körülmények biztosan megváltoztak, és akár amiatt gondolja valaki újra most az esküvői büdzsét, mert anyagilag már nem olyan stabil a helyzete, akár azért, mert átértékelte magában a fontossági sorrendeket, a koronavírus bőven ad indokot, hogyan és miért vágjunk vissza az esküvő büdzséjéből.

Van ok változtatni

Amíg egy átlagos 70-100 fős lakodalom esetén elképzelhetetlen lett volna, hogy 2 hónappal az esküvő előtt helyszínt váltson a pár, vagy képtelenségnek tűnhetett volna a fele násznép meghívásának visszavonása, most kvázi mindenre van mentség: koronavírus. Ráadásul jelen helyzetben a változtatás nem csak lehetőség, hanem szükséges is a rugalmasság.

Sok lagzi időpontja ugrott, amíg tartott a szűk családinál nagyobb körben tartandó esküvők korlátozása. A KSH adatai alapján 34 ezer esküvőt érintett 2020 első negyedévében a koronavírus világjárvány miatt kialakult krízishelyzet. A március közepétől bevezetett korlátozások váratlanul pánikhelyzetbe sodorták a házasság előtt állókat, és a szolgáltatók szerint a bizonytalanság és félinformációk hatására az esküvők nagy részét az őszi szezonra, kisebb részét pedig jövőre ütemezték át a párok.

A 2020. június 1-től érvényes rendelet szerint a 200 fő alatti eseményeket azonban újra engedélyezték. Most pedig rengeteg pár próbálja újra megszervezni a Nagy Napot, csakhogy ez nem csak rajtuk múlik. Ha az időpont pl. változott, lehet, hogy a meghívottak közül valakinek éppen akkora van más programja már, vagy más körülményei nem engedik meg, hogy részt vegyen a lakodalmon. Hiszen nem szabad elfelejteni az esküvők anyagi oldalát egyik fél részéről sem:

amíg a párnak egy közepes esküvő nagyjából 1,5 millió forintos kiadást jelent, addig egy meghívott vendég átlagban a szállásra, utazásra, (új ruhára, cipőre, stb. ha kell), menyasszonypénzre elkölt 20-30 ezer forintot.

Ha valaki most nehéz anyagi helyzetbe került, ez a kiadás is jelentős lehet a számára, meghívottként. Tehát, amikor azt írjuk, van ok változtatni, azt úgy kell érteni: kell is változtatni a költségeken, és jelen helyzetben nem kell ragaszkodni a társadalmi elvárásokhoz, mert egy teljesen új helyzethez alkalmazkodik mindenki.

Vendéglista

Valószínűleg kevesen vannak, akiknek most azért kell végiggondolniuk a vendéglistájukat, mert 200 főnél több embert várnak az esküvőjükre. Sokkal valószínűbb, hogy azért kell kihúzni vendégeket a listáról, mert azoknak nem jó az új időpont, vagy külföldről érkeztek volna, de vállalniuk kéne a karantént, vagy egyszerűen csak félnek a vírustól - például, ha valaki veszélyeztetettebb, logikus, hogy elővigyázatosságból távol marad.

Viszont érdemes a szervezőknek is meggondolniuk, hogy biztos célszerű-e mindenkinek a vendéglistán maradnia. Nem egy példát látni arra, hogy a pár az esküvői szertartásra ugyanúgy várja a meghívottakat, viszont a lakodalmat már csak szűk körben tartják meg. Ennek valószínűleg az áll a háttérben, hogy tartanak a fertőzéstől, de nem akarják a házasságkötést elhalasztani.

Akárhogy is, most sokkal kevésbé valószínű, hogy sértődés lesz abból, ha valaki lekerül a vendéglistáról. Sokkal valószínűbb, hogy a meghívottak megértőek lesznek a párral szemben. Ezért érdemes átgondolni, ki is az, akit mindenképp szeretnénk az esküvőnkön, és mit szeretnénk megengedni magunknak - hiszen akár már 10-20 ember lehúzásával a listáról súlyos tízezreket lehet spórolni a költségeken.

Meghívó, dekoráció

A 2020-ban megtartott esküvők szervezőinek nem kell azon aggódnia, hogy nem lesz emlékezetes a Nagy Nap, hiszen úgyis ez lesz az az esküvő, ami más volt, mint a többi, kevesebb kézfogással, és puszival, de annál több örömteli pillanattal: hiszen sok rokon most fogja látni először egymást a járvány kitörése óta. Egyszer lesz egy kicsit póthúsvét hangulata, de ott lesznek a karanténidőszak utóhatásai is, a távolságtartás, a maszk, a kézfertőtlenítő, stb. Közben viszont biztos nem lesz kínos csend az asztaloknál a töltött káposzta felett, mert lesz miről beszélgetni.

Tehát már csak ezért is, ha eddig úgy hitte a pár, majd a galambröptetéstől, jégszobortól, csokiszökőkúttól, vagy a mesebeli tündérerdős dekorációtól lesz egyedi az esküvőjük, máris húzhatják ki ezeket a tételeket. Ezen kívül is viszont rengeteg az olyan dolog, amely esetében már lemondták az eredeti megrendelést, az újraszervezésnél viszont nem kell ugyanazokat a dolgokat megrendelni.

Például a szép, nyomtatott meghívóknak akkor van jelentősége és értelme, ha azt a pár személyesen odaadja, és ott helyben meg lehet csodálni. Ezért is törekszenek sokan a minél egyedibb, dombornyomott, strasszköves, egyedi grafikás, stb. meghívók kiválasztására, viszont ez jelen helyzetben felesleges vesződség, és költség lenne.

Mivel még mindig nehéz lenne a korlátozások ellenére végiglátogatni mindenkit, a postán feladott, vagy elektronikusan küldött meghívók nyugodtan lehetnek szolidabbak, funkcionálisabbak. Ugyanez pedig igaz sok kiegészítőre, amelyek apró költségeikkel tevődnek rá az esküvők büdzséjére. A különböző asztaldíszektől kezdve az oltár- és autós csokrokon át a buborékfújókig rengeteg olyan kisebb, lefaragható összeg van egy esküvőn, amelynek hiánya senkinek sem fog feltűnni, és megléte nem emeli sokkal az eseményén színvonalát.

Virág

Egy menyasszony bizonyára tudja, nagyon nem mindegy, melyik hónapban van a lagzi, és ahhoz képest milyen virágot rendel az esküvőre, hiszen a virágok esetén is jelen van egy erőteljes szezonális hatás. A liliom, rózsa, napraforgó nem ugyanannyiba kerül, amikor szezonja van, és amikor épp nem virágzik.

Már volt arról szó, hogy érdemes a dekorációs virágokat felülvizsgálni - igen, le lehet húzni olyan tételeket, amelyekre semmi szükség - viszont magukat a választott virágokat is jobb átgondolni. Főként akkor, ha más időpontban lesz a lagzi. Pénztárcakímélőbb, ha a hónapnak megfelelő virágot választunk és egy őszre áttett lagzinál hangulatosabb is lehet valamilyen őszies kombináció, ahelyett hogy meghagynánk a nyárra rendelt virágokat.

Köszönő ajándék

Az utóbbi 10-15 évben elterjedt, hogy az asztalnál minden vendég részére van egy picike ajándék, amely szuvenírként is szolgálhat a lagziról. Ennek tényleg csak a fantázia szab határt, valahol apró méz, pálinka, vagy épp szappan, máshol kulcs alakú sörnyitó, vagy névvel ellátott fa ruhacsipesz, lehet bármi. Azonban ezek az ajándékocskák is olyan apró költséget jelentenek, amely 100 fő esetén már akkor is 50 ezer plusz kiadás, ha csak 500 forintot költ erre fejenként a pár.

Viszont a trend már 2019-ben is megfordulni látszott, amikor a klímatudatosság - vagy klímahisztéria (ki melyik oldalon áll) - kezdett elterjedni és megjelentek különféle zero waste, és költséghatékony megoldások. Mint a virágmag. Ha belegondolunk, hányan kezdtek kertészkedni a járvány alatt, vagy pl. kenyeret sütni - valóban tökéletes és költségkímélő ajándék lehet pár mag, vagy akár egy családi recept megosztása az egybegyűltekkel.

Helyszín

Miután a meghívottak listája feltehetően rövidül, és azért a fertőzésveszély miatt érdemes átgondolni, milyen térben akarunk lenni a lakodalom alatt - a helyszínváltoztatás is felmerülhet. Lehet, hogy elég egy kisebb, vagy jobban megfelelne mindenkinek egy közelebbi helyszín. Egy éve, amikor leszervezték az esküvőt, lehetséges, hogy még a hegyekben, vagy a Balaton partján, az első közös nyaralásuk helyszínén akartak egybekelni, azonban jelen helyzetben fontosabbak a praktikus szempontok a romantikusoknál.

Hogyha nem ragaszkodik a pár foggal-körömmel az álomesküvő helyszínéhez, sokat faraghatnak az esküvő költségeiből - most még megpróbálhatnak találni egy olyat, amely jobban megfelel a jelenlegi helyzetnek, és olcsóbb is.

Fotós, videós, ceremóniamester, dj-zenekar

Manapság már nem nagyon lehet esküvőt rendezni "stáb" nélkül, a vőfély elirányítgatja a tömeget, a fotós-videós megörökíti az eseményt, a zenészek pedig a hangulatról gondoskodnak. Csakhogy most érdemes ezeket a költségeket is átgondolni.

Ha nincs egy jó fotósunk, nem fogunk tudni esküvői albumot jó szájízzel összerakni a barátok telefonjával készült képekből, és küldeni belőle a családnak, stb. Ez egy sarkalatos pont, a költsége többnyire megkerülhetetlen. Ugyanúgy, ha a zene rossz lesz, a buli unalmas, akkor az el tudja rontani az egész estét. Viszont most tudni kell, hogy megváltozott az esküvői piac a járvány miatt.

Ha újraszervezzük, vagy másik időpontra tervezzük át az esküvőt, már más tárgyalási pozícióban vagyunk, mint egy éve, amikor úgy kellett üldözni az időpontokkal a fotóst, videóst, vőfélyt, zenekart.

Aki esküvői fotózásból, videózásból élt, az bizonyára ugyanolyan nehéz helyzetbe került, mint a turizmusban-vendéglátásban dolgozók, bizonyára sokan várnak ugrásra készen, hogy újra dolgozhassanak. Ezért a pároknak sokkal nagyobb mozgástere van abban, kit és milyen áron választanak.

Nászút

Még annyi járulékos költsége lehet egy esküvőnek, hogy felsorolni sem lehetne, mennyi apróság van, ami csak úgy viszi feleslegesen a pénzt, de könnyű az elhagyásával megfogni egy csomó költséget. Ez persze esküvője válogatja - ezt már mindenki gondolja át maga, mi az, ami feleslegesen égeti a pénzt a jelen helyzetben.

Utoljára, de nem utolsó sorban azt tanácsoljuk, hogy a párok tervezzék újra a nászutat is, ha a költségcsökkentés és racionalizálás a cél. Hiszen jelenleg nem sok országba lehet úgy beutazni, hogy ne kelljen utána karanténba vonulni két hétre - és ha mégis lehet, akkor sem feltétlenül tanácsos magánjellegű utakat bonyolítani még. Ráadásul azért a fertőzésveszély teljesen nem múlt el és egy turistáktól nyüzsgő hely nem lenne most életbiztosítás.

A 2020-as évnek megvan az az előnye is, hogy azok a párok, akik alapvetően sem akartak puccos és drága helyre menni nászútra, most nem kell, hogy "szégyenkezzenek" azért, hogy "csak" Szlovákiába, Csehországba, vagy a szlovén tengerhez mentek nászútra, ahelyett, hogy Ibizán, Izlandon, vagy Thaiföldön nyaraltak voltak. Mert valahol az esküvők mindig a versengésről is szólnak, és ahogy a nyaralás esetén, a nászútnál is gyakran megszólják, aki nem vágyik drága, messzi helyre. Neadjisten belföldre szervezné a mézes heteket.

Most ez az akadály - ti. hogy mit fognak szólni mások, ha... - elhárult, mert bár eddig sem volt senkinek semmi köze hozzá, a járvány miatt nem lehet csakúgy összevissza utazgatni. Ez pedig nem csak idén lesz így, a szakemberek jóslatai szerint a turizmus 2023-ra térhet vissza várhatóan a járványt megelőző kerékvágásba. Szóval nyugodtan lehet közelebbi úticélt választani, és kevesebb pénzből kihozni a nyaralást is - és a nászutat is.

Címlapkép: Getty Images