Ezekkel a befektetési alapokkal a járvány ellenére is nagyot lehetett kaszálni Magyarországon

A Covid-krízis közepe óta komoly emelkedést láthattunk a világ tőzsdéin, ennek köszönhetően pedig a magyar befektetési alapok is elkezdtek magukra találni. Voltak olyan alapok, amelyek 30-40%-os visszapattanásokat produkáltak az idei mélypontjukról. Sajnos nem minden alap talált magára azok közül, amelyek a Covid-krízis alatt nagyobb ütést szenvedtek el.

Bár az elmúlt 1-2 héten nem volt a legjobb a hangulat a tőzsdéken, június elejéig szépen visszapattantak a piacok a március közepén elért mélyponthoz képest - írja a Portflio. A javuló hangulat a Magyarországon kezelt befektetési alapok hozamára is jótékonyan hatott: míg március 14-én 120 hazai alap-sorozat volt 20% fölötti mínuszban, ma már alig 22-nél látható ilyen mértékű veszteség.

Összesen több mint 200 alap hozama pluszban van már az év eleje óta, a fent említett dátumnál alig 70 pluszos alapot láthattunk.

Többnyire elkezdtek visszakapaszkodni azok az alapok, amelyek a legnagyobb bukást szenvedték el a Covid-krízis alatt: a március 14-e körül 47%-os mínuszt mutató Dialóg Expander már csak 33%-os mínuszban van, az Accorde Spartan 42%-os mínusza 31%-ra mérséklődött. Lassan, óvatosan a Supra is elkezdte ledolgozni a 38% körüli veszteséget, de ez valószínűleg egy lassabb menet lesz, hiszen az alapkezelő láthatólag jelentősen csökkentette az alap kockázatos befektetéseit.

A tőzsdék idei mélypontja óta azért elég szép kis emelkedéseket láthattunk az alapok között: akár 30-40%-ot is visszapattanhattak egyes portfóliók, mióta a Covid-krízis összeomlasztotta a piacokat. A legnagyobb emelkedést az Erste DPM európai részvénypiacokon befektető alap produkálta, de jól teljesítettek az orosz és lengyel alapok is. A legtöbb visszapattanó alapnak még mindig van mit ledolgoznia, az orosz és lengyel alapok még mindig durva mínuszban vannak az év eleje óta.

Befektetési alapok teljesítménye 2020-ban Magyarországon (2020.06.26.)

A legnagyobb alapok közt is egyre derűsebb a helyzet: az ingatlanalapok szépen átvészelték a krízisidőszakot, azok az alapok pedig, melyek nagyot buktak, szinte már le is dolgozták a mínuszt a Supra kivételével. Több olyan alap is volt, amely nemcsak átvészelte a krízist, de szép hozammal is jutalmazta a befektetőit: az év eleje óta eddig az OTP Sigma és a Budapest NEXT technológiai alap teljesített a legjobban a forintos, lakossági alapok közül.



Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. A most nagyot eső alapok többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak. A cikk célja bizonyos piaci események értelmezése, nem pedig ösztönzés bármilyen kereskedési ügylet végrehajtására.

