Ez most az igazi pénzcsináló: ezek a befektetések irgalmatlanul fialhatnak idén

Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban jelentősen felerősödtek a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások, amit a 10 éves amerikai állampapír-piaci hozam elmúlt két hónapban látott, mintegy 40 százalékos emelkedése is jól mutat. Ennek ellenére a Fed a héten nem változtatott a kamatokon, és az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény tájékoztatása szerint erre egészen addig nem is kerül sor, amíg az infláció "egy ideig meg nem haladja a 2 százalékot". Így Jerome Powell, a Fed elnöke szerint akár 2023-ig is kivárhatnak a kamatemeléssel. "Véleményem szerint azonban a 2021-ben várható jelentős amerikai gazdasági fellendülés, és az azzal párhuzamosan megugró infláció miatt, a Fed kénytelen lesz előbbre hozni a kamatemelési ciklust, és akár már az idei év vége felé elindítani azt. A legkorábban az év végén várható kamatemelkedés pedig jó befektetési lehetőségeket teremt a kötvénypiacokon, ahol a magasabb kockázatú, fix kamatozású amerikai vállalati kötvények akár 2 számjegyű hozamot is kínálhatnak idén" - írja legfrissebb elemzésében Rotyis József, a globális kötvénypiaci befektetésekkel foglalkozó SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára.

Eltérő módon reagálnak a várható kamatemelésre a különböző kockázatú kötvénycsoportok



A Bloomberg Barclays három kötvényindexének változásai alapján érdemes megnézni, hogyan reagáltak a várható kamatemelésre a különböző kockázatú kötvénycsoportok az Egyesült Államokban lezajlott legutóbbi - 2016 végétől 2018 decemberéig tartó - kamatemelési ciklus előtt. Míg a magasabb kockázatú, fix kamatozású amerikai vállalati kötvények (a Corporate High Yield Bond index) árfolyama erőteljesebben, 17,4 százalékponttal nőtt, addig a dollárban kibocsátott feltörekvő piaci kötvények (az Emerging Markets Hard Currency index) árfolyama csupán 4,9 százalékponttal emelkedett a korábbi kamatemelési ciklust megelőző tíz hónapban. Az alacsony kockázatú, fix kamatozású dollárkötvények (az US Aggregate Bond index) ára pedig 2,2 százalékpontos csökkenést mutatott ugyanebben az időszakban. "Az utolsó kamatemelési ciklus előtt tehát a magasabb kockázatú vállalati kötvények eredményezték a legnagyobb árfolyamnyereséget" - összegzi Rotyis József, az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára.

2021-ben érdemes a magasabb kockázatú amerikai vállalati kötvényekre fókuszálni

Ha feltételezzük, hogy a következő kamatemelési ciklus 2021 végén indul és addig hasonló piaci folyamatokat látunk majd, mint a legutóbbi kamatemeléseket megelőzően, akkor idén a magasabb kockázatú amerikai vállalati kötvények kínálják a legnagyobb árfolyamnyereséget

- mondja Rotyis József, az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára. Ezek közé tartozik például a Ford 2030-ban lejáró, 9,3 százalékos kamatozású kötvénye, vagy a US Steel acélgyártó 2025-ben lejáró, 6,875 százalékos kamatozású papírja is. Utóbbi cég azért is vonzó befektetés, mert a várható konjunktúra az acélipar teljesítményére is kedvező hatással lesz.

Az olajár növekedése a kötvénypiacon is jó hozamot eredményezhet



Ezeknél valamivel alacsonyabb árfolyamnyereségre van kilátás idén a feltörekvő piaci kötvények esetében, amelyek közül a növekvő olajkereslet okán az olajcégek papírjait célszerű szemügyre venni

- teszi hozzá a vállalat vezető privátbankára. Ilyen többek között a mexikói állami olajvállalat, a Pemex 2030-ban lejáró, 6,84 százalékos kamatozású dollárkötvénye. "Ugyancsak vonzó befektetés az olajiparban a brazil állam többségi tulajdonában lévő Petrobras olajtársaság 2044-ben lejáró, 7,25 százalékos kamatozású dolláros papírja is" - mondja Rotyis József. A tartósan magasabb olajárak az alternatívenergia-termeléssel és a zöld fejlesztések finanszírozásával foglalkozó vállalatok kötvénypiacát is élénkíthetik, és növelhetik e papírok árfolyamát. A nemrég kibocsátott zöldkötvényeket - például a Prologis 2030-ban lejáró, a Southern Public Services és Clearway Energy 2031-ben lejáró papírjait - újabbak is követhetik. Ezek ugyancsak jó lehetőséget kínálnak a zöldbefektetések iránt érdeklődők számára, akik mérsékeltebb kockázatú befektetést keresnek, és egyúttal szeretnének hozzájárulni a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez.

Címlapkép: Getty Images