Ez lehet 2021 nagy befektetése: nagyot kaszáéhat, aki ide teszi most a pénzét

A 2021-es évet várhatóan továbbra is a járványhelyzet határozza meg. A gazdasági és tőkepiaci folyamatokra is erősen kihat, ám a második negyedévtől a gazdaságok fokozatos újranyitása és a növekedés újraindulása várható. Ez a környezet alapvetően kedvezhet a részvény-, és nyersanyagpiacoknak egyaránt. Régiós szempontból a feltörekvő piacok favorizálandók 2021-ben a jobb profitnövekedési kilátásuk és a magasabb nyersanyagárak jelentette hátszél miatt. Szektorszinten az egészségügyre és az alapanyagokat előállító vállalatokra érdemes figyelni, de a mindennapi fogyasztási cikkek piaca is optimizmusra ad okot.

Ahogy 2020-ban, úgy várhatóan 2021-ben is a koronavírus-járvány határozhatja majd meg leginkább a gazdasági és tőkepiaci folyamatokat. Az első negyedévben a vírus folytatódó terjedése miatt várhatóan fennmaradó korlátozó intézkedések a GDP növekedést negatívan befolyásolják, a második negyedévtől az átoltottság növekedése lehetővé teheti a gazdaságok fokozatos újranyitását.

Ezzel együtt még a fiskális és monetáris politika is támogató maradhat a világban, ami a GDP erősebb növekedését eredményezheti a nyári hónapoktól, várhatóan egészen az év végéig. A gazdasági növekedéshez nagyban hozzájárulnak a gazdasági ösztönző programok, hiszen a költségvetési politika várhatóan minden nagyobb régióban az átlagosnál lazább marad. Az adósságszintek emelkedése viszont hosszútávon mindenképp komoly kockázatot jelent, tudtuk meg az OTP Global Markets elemzőitől.

Lassú és fokozatos kötvényhozam-emelkedés

A koronavírus miatti válságkezelés nyomán az állampapírhozamok újabb történelmi mélységekbe zuhantak az USA-ban és az euróövezetben is. A jegybanki eszközvásárlási programok hatására ráadásul a globális kötvénypiac egyre nagyobb része forog negatív hozamok mellett. A globális gazdasági növekedés várható erősödésének hatására azonban összességében 2021-ben a hozamok további emelkedése várható, amin az inflációs kockázatok aktiválódása még további felfele mutató nyomást teremthet.

Márpedig az infláció felpörgése reális kockázat, látva a gazdaság tavalyi újraindulásakor is emelkedő árnyomást. A háztartások világszerte kénytelenek voltak megtakarítani, ha ezek az összegek megindulnak a most lezárt, beszűkült kapacitású ágazatok szolgáltatásai felé, akkor garantált az árak emelkedése. További inflációs kockázatot eredményez a nagyon támogató költségvetési politika, a történelmi mélyponton lévő kamatok és az alacsony nyersanyagárak.

Bár a jegybankok elkötelezték magukat, hogy tartósan alacsony szinten tartják majd a kamatokat, de nehéz amellett érvelni, hogy előretekintve nem fognak emelkedni az állampapír-hozamok. A hosszú futamidejű kötvények emiatt alulsúlyozandóak, de az alacsonyabb volatilitásuk miatt nem kerülendőek teljesen a portfóliókban. Ilyen környezetben érdemes lehet inkább az inflációkövető kötvényeket választani.

Erős hátszelet kap a részvénypiac

A gazdasági aktivitás javulásával párhuzamosan a vállalatok profittermelése is emelkedő pályára állhat 2021-ben, a piaci konszenzus globálisan 26%-os emelkedést vetít előre. A részvénypiacokon idén átlag feletti profitbővülés prognosztizálható, ráadásul mindez egy új profitbővülési ciklus első hulláma lehet. A vállalati profitnövekedés visszatérése kedvező a részvénypiacok számára, hiszen az emelkedő profitok jellemzően emelkedő árfolyamokkal járnak együtt. Bár az értékeltségi szintek historikusan nézve már magasak, ami óvatosságra intő jel, az idei évben a profitnövekedés és a továbbra is támogató jegybanki környezet segíthet majd feledtetni az ezzel kapcsolatos kockázatokat.

Pozitív fordulat a nyersanyagok számára

A nyersanyagok számára pozitív fordulat jöhet a gazdasági aktivitásban. A számos nyersanyag piacán legnagyobb felhasználónak számító Kína az idei évben jelentős, 8%-os gazdasági növekedésre lehet képes, ehhez ráadásul a második negyedévtől a világ többi része is csatlakozhat erősödő gazdasági aktivitásával. Mindez a nyersanyagok keresleti oldalának kedvez. Az ipari fémek számára ezeken felül a megújuló energetikai és egyéb infrastrukturális beruházások felfutása is hátszelet biztosít, ahogy a negatív reálhozam környezet a nemesfémek számára.

A növekedési részvények felől egyre inkább az értékalapúak felé fordulhatnak a befektetők

A gazdasági újranyitások és az ezzel elinduló újabb ciklikus növekedés a kötvénypiaci hozamok emelkedését hozhatják 2021-ben, ami fontos katalizátora lehet a növekedési (Growth) részvények irányából való tőkeátcsoportosításnak az értékalapú (Value) szektorok irányába.

Bár egyre több jel mutat a rotáció megindulásának irányába, a folyamat lassúnak ígérkezik, ezért érdemes türelmesen építeni az ilyen irányú kitettséget. Az elkövetkező hónapok inkább az átmenetről fognak szólni, azaz a növekedési (Growth) részvények már túlértékeltnek, az értékalapú (Value) papírok alulértékeltnek, de egyben kockázatosnak fognak tűnni. Ezért mindkettő esetében érdemes minőségi (Quality) fókusszal befektetni, azaz olyan részvényeket, ágazatokat keresni, amelyek relatíve magas profitabilitással, alacsony adóssággal és volatilitással, valamint stabil fundamentális hátszéllel rendelkeznek.

A feltörekvő piacok profitnövekedése lehet a legerősebb

Az amerikai és európai részvénypiacok összességében semleges képet festenek, a feltörekvő piacok azonban az alacsonyabb értékeltségük, a jobb profitnövekedési kilátásuk és a magasabb nyersanyagárak jelentette hátszél miatt favorizálandók. A dollár hosszabb távon várható gyengülése, a nyersanyagárak emelkedése egyaránt kedvez a térségnek, a régió legmeghatározóbb országának, Kínának ráadásul a vírust is sikerült kordában tartania, ami jobb növekedési alapokat teremt az ázsiai régió számára. Nem csoda, hogy a 2021-es EPS várakozások is komoly mértékben javultak az elmúlt fél évben, és a profitnövekedési kilátások is erősebbek, mint a világ többi részén. Az értékeltségi szintek pedig mindeközben jóval alacsonyabban állnak, mint a fejlettebb régiókban.

A 2021-es év nyertes ágazatai

A 2020-as évet igencsak erőteljes szektorrotáció jellemezte a koronavírus, majd az év utolsó felében a kedvező vakcinahírek és az amerikai elnökválasztás miatt. A tavalyi év nagy része a technológiai szektorról és ezen belül is a home office részvényekről szólt, ugyanakkor a kedvező vakcinahírek miatt a vírus által negatívan érintett szektorok is sokat tudtak emelkedni az utolsó negyedévben.

Jelenleg az egészségügyi szektor értékeltsége kifejezetten vonzó. A kedvező árazás, magas profitabilitás mellett a szektor fő előnye, hogy egyszerre több megatrendbe is beleillik, ami tartósan erős hátszelet biztosíthat a szektor számára. Az öregedő népesség, a városok szennyezettségének növekedése mellett a koronavírus ráirányította a figyelmet a szektor fontosságára, aminek köszönhetően kiemelt kormányzati és befektetői figyelem övezheti. A jó kilátások mellett a defenzívebb, alacsonyabb volatilitású szektorok közé tartozik, ami a mostani magas értékeltségek mellett egy kifejezetten előnyös tulajdonság lehet.

Az erős fundamentumok ellenére a technológia szektor felülteljesítése viszont megszűnhet az extrém magas értékeltség és a normalizálódó élet miatt. Összességében már nem javasolt felülsúlyozásra az egész szektor, ugyanakkor a szektoron belül még lehet érdekes célpontokat találni, mint amilyennek például a félvezető gyártók tűnnek.

Miközben az alapanyag szektor a ciklikusságának köszönhetően profitálhat a felívelő gazdasági teljesítményből 2021-ben, jelenleg a piac egészéhez képest még vonzó relatív alulértékeltség is látszik. Az alszektorok közül a bányavállalatok esetében várható a legnagyobb mértékű profitbővülés. Az infrastrukturális beruházások, a megújulók irányába forduló fiskális stimulusok pedig egyaránt kedvezőek az ipari fémeknek, és ezen keresztül azok termelőinek is. Az építőanyag gyártók piacán, ahol az értékeltségek vonzó képet festenek, egyelőre a profitkilátások is kedvezőek.

Bár az előttünk álló év alapvetően kedvezhet a kockázatos eszközöknek, a részvénypiacok magas árazási szintje miatt év közben sor kerülhet eladói hullámok kialakulására. A napi fogyasztási cikkek szektor a defenzív jellege miatt ezekben a periódusokban teljesíthet jól, illetve az értékalapú kategóriába sorolható alszektorokon keresztül még egy a növekedési részvények felől az értékalapúak irányába történő rotáció is hátszelet biztosíthat.

