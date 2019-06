Erről mindenképp beszélj a pároddal: különben túl késő lesz

Esküvőt, összeköltözést vagy közös hitelfelvételt tervezel a nyáron? A nyílt és őszinte kommunikáció az első lépés, hogy megvédd magad a jövőben felmerülő problémáktól.



Beköszöntött az esküvőszezon. Mostantól szeptemberig a hotelek, panziók, szállodák tömve lesznek az esküvőkre érkező vendégsereggel, párokkal, és izgatott gyerekbandákkal. Ráadásul a jelzáloghitelek iránt megnőtt a kereslet: korábban beszámoltunk róla, a magyarok áprilisban 82,8 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel. Ez kb. 15 milliárddal több, mint egy évvel ezelőtt. Miközben a házasságkötési kedv is egyre nő: 2010-ben 35 500 pár házasodott össze, ez a szám 2016-ra 51 800-ra, mintegy másfélszeresére nőtt. 2017-ben és 2018-ban is ötvenezer fölött maradt a házasságkötések száma, és már az idei éve első negyedévében is 6080-an kötötték össze az életüketüket.



Tehát sokan köteleződnek el egy életre, viszont a házasélet és a közös otthon anyagi köteléket is jelent majd a pároknak, amelyre nem mindenki készül fel előre, és csak évek múlva derül ki, hogy egészen különbözőféleképpen gondolkodnak a pénzügyekről. Ezért mielőtt közös lakást vásárolnánk, vagy összeházasodnánk érdemes lefektetni néhány pénzügyi alapszabályt, hogy később elkerüljük a feszültségeket. A pénzkérdés gyakran szakítás, váláshoz is vezethet, ezért fontos, hogy még mielőtt anyagilag is összekötjük valakivel az életünket, nyíltan és őszintén beszéljünk róla, és lefektessük a közös normákat - véli Gary Quick, a PKF Francis Clark Financial Planning & Wealth Management vezetője.

Kérdezzük meg egymást a jövedelmünkről, jövőbeli céljainkról és ambícióinkról, az együtt éléssel járó realitásokról, ideértve a számlák befizetését, és a bevételekhez való hozzáférést is

- mondta el a szakértő az Independentnek. A közös folyószámlától kezdve, a megtakarítások kezelésén át az életbiztosításig rengeteg közös döntést kell meghozniuk a pároknak, miközben a pénzről beszélni még mindig az egyik legkényelmetlenebb téma a kapcsolatokban. A Lloyd felmérése szerint az emberek 36 százalékát aggasztja, 29 százalékát zavarba ejti, 18 százalékuk pedig egyenesen szégyelli magát, ha a pénzügyeiről kell beszélnie.

A megfelelő alkalom

A pénzügyekről beszélgetést kezdeményezni nehéz lehet egy párkapcsolatban, viszont a küszöbön álló házasság, vagy az összeköltözés tökéletes apropó lehet, hogy elkezdjünk beszélni a kérdésről, ha eddig nem tettük meg. Közös lakás vásárlása esetén a bank kérni fogja a jövedelemigazolást vagy bankszámlakivonatot ahhoz, hogy meg tudja állapítani a hitelkockázatot, és megítélje a hitelösszeget.

Azonban a bank nem csak a jövedelmeinkre, hanem adósságainkra is kíváncsi, mely nagyban befolyásolhatja, megkapjuk-e a kért hitelösszeget, illetve, hogy milyen magas lehet a törlesztőrészletünk.

Mivel a pénzintézetnek úgyis színt kell vallanunk, ez jó lehetőséget biztosít, hogy párunknak is őszintén beszéljünk a jövedelmeinkről és adósságainkról. A pároknak tisztázniuk kell, a napi pénzügyek kezelésének kérdését is: ki fizeti be a számlákat, ki vásárol be, ki mekkora részét fizeti a közös hitelnek. Meg kell gondolniuk, megtartják-e a külön bankszámlájukat, vagy közös számlát nyitnak-e. Ha ezeket a kérdéseket már az elején tisztázzuk, elkerülhetők a későbbi viták.

Hogyan beszéljünk a pénzügyekről?

Mi történik, ha kiderül, hogy valamelyik félnek több adóssága van, mint amiről eddig beszámolt, vagy esetleg plusz bevételi forrása, amit eddig eltitkolt? Ilyen esetben a legfontosabb, hogy próbáljunk nyugodtan beszélni a dologról, ne érzelmi alapon hozzáállni a kérdéshez. Hiszen a pénzügyekről mind tudjuk, hogy nehéz beszélni, főként az adósságról, ezért a legtöbben titkolóznak a pénzügyeiket illetően. Érdemes arra összpontosítani, hogy megoldják a problémákat, és nem arra, mit csinált rosszul a párjuk, és kerülni kell a kritikus, vádló hangnemet.

A Pénzcentrum olvasói közül a válaszadók arra a kérdésre, hogy "Neked fontos, hogy átlásd a párod pénzügyeit?" 14 százalék válaszolta, hogy "nem, ez teljesen a magánügye, nem is érdekel", szintén 14 százaléka, hogy "nagyon fontos, akár a tudta nélkül is szoktam kutakodni". A válaszadók többsége, 72 százaléka viszont úgy gondolja, "fontos, de ha nem avat be, nem foglalkoztat".

A pénzügyekről való nyílt beszéd fontos lépés lehet a kapcsolat elmélyítésében is.

Érdemes a beszélgetést a bevételek és adósságok témával kezdeni, mert ha már tisztában vagyunk a számokkal, könnyebben lehet beszélni az egyéb pénzügyi témákról, jövőbeli tervekről. Az, ha két ember életében eljön az idő, hogy közös pénzügyeikről beszéljenek, nem csak azt jelenti, hogy kellemetlen beszélgetésnek néznek elébe, hanem azt is, hogy új pénzügyi lehetőségek nyílnak meg az életükben.

Ha pedig túl vagyunk egy sikeres beszélgetésen, ne tekintsük véglegesen lezárt témának, a pénz mindig az életünk része lesz, és újabb kérdések fognak idővel felmerülni. Akkor pedig újból le kell ülnünk beszélni, azonban egy egészséges kapcsolat alapköve, hogy erről tudjunk, és akarjunk is beszélni. Természetesen az sem gond, ha a pár, vagy csak az egyik fél meg akarja őrizni anyagi függetlenségét, vagy nem szeretne közös kaszán lenni. Azonban egy összeköltözés mindenképp anyagilag is nagy elköteleződés, már csak a számlák közös fizetését tekintve. De ez persze nem jelenti azt, hogy onnantól teljesen közösek a pénzügyek.

Már az elején érdemes tisztázni, hogy milyen mértékig szeretnék, hogy belefolyjunk egymás pénzügyeibe, és meghúzni a határokat. Ezt a személyes igények mellett az is befolyásolhatja, aktuálisan milyen egyéb kötelezettségeink vannak: szülőkről való gondoskodás, gyermeknevelés, egyéni célok, tanulmányok, stb. Ennek az előzetes meghatározása, számbavétele nagyban megkönnyíti, hogy később elkerüljük a súrlódást.

Párkapcsolati teszt

Már csak azért is érdemes összeköltözés, közös lakásvásárlás vagy házasság előtt beszélni a pénzügyekről, mert ez egy próba is a kapcsolat számára, hogy amiben megállapodunk, mindenki számára elfogadható-e. A megkötött kompromisszumok lehet, hogy jónak tűnnek, aztán később kényelmetlenné válnak, és a kapcsolat rovására is mehetnek. Ezért is fontos mindig őszintén beszélni a pénzről, legfőképpen az élettársunkkal.

Köthetünk akár házassági szerződést is, amennyiben félünk a később felmerülő problémáktól, de amíg ez egyesek számára megnyugtató, másoknak azt jelenti, hogy párja nem hosszú távra tervez. Ez majdhogynem az egész kapcsolatra nézve jó teszt lehet. Biztos, hogy lesz, aki nehezebben beszél a pénzről, hasonlóképpen ahhoz, hogy sokan nehezen beszélnek a halálról. A pároknak természetesen nem kötelező mindent megosztaniuk, viszont egy hosszútávú kapcsolatban kell, hogy fogalmunk legyen egymás bevételeiről, vagyonáról, nyugdíjáról.

Hogyan is lehetne életre szóló döntéseket meghozni, ha nincs erről fogalmunk?

Megengedheted magadnak a költözést? Van lehetőséged munkahelyet váltani? Elmenni nyaralni? Magántanárhoz járatni a gyermeked? Nyugdíjba vonulni? Vagy egyáltalán: beülni abba az étterembe ebédelni? Még akkor is, ha ez egy kényelmetlen beszélgetésnek ígérkezik, a pénzügyekről beszélni elengedhetetlen ahhoz, hogy közös életet éljünk valakivel.