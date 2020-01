Ennyit spórolhattak meg tavaly a nyelvvizsgázók: több tízezer fiatal szerzett bizonyítványt

Az elmúlt két évben már több mint 65 ezer fiatal igényelte és kapta vissza a sikeres nyelvvizsgájának az árát. Mint kiderült, bizonyos esetekben az emelt szintű idegen nyelvi érettségi díját is vissza lehet igényelni. 2018 januárja óta van lehetőségük a nyelveket tanuló fiataloknak arra, hogy a vizsgadíjakat visszaigényeljék az államtól.

A támogatás azoknak is jár, akiknek már nem ez az első próbálkozásuk - írja a Magyar Nemzet. Mint ismert, a középfokú vizsgákért átlagosan 28-34 ezer forintot kell fizetni a legnépszerűbb nyelvvizsgaközpontokban, a felsőfokú bizonyítvány megszerzése pedig akár 38 ezer forintba is kerülhet. Bár a pénzt mindenképpen ki kell fizetni, de ha sikerült a vizsga, és az illető 35 év alatti, akkor visszakapja az összeget. A többség egyébként ebbe a korosztályba tartozik: 2019-ben 112 ezer vizsga közül 101 ezerre 35 évnél fiatalabbak jelentkeztek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) kapott tájékoztatás szerint a kedvezményes lehetőséggel 2018. január 1. és 2019. november 30. között 65 247-en éltek, ami azt jelenti, hogy a kormány közel kétmilliárd forintot fizetett eddig vissza.

Az alapfokú vizsgákért nem jár pénz, csak a közép- és felsőfokúakért.

Jogszabályban rögzítették, hogy a támogatás mértéke legfeljebb a minimálbér 25 százaléka lehet, ez tavaly vizsgázónként maximum 37 250 forintot jelentett, a mostani, nyolcszázalékos emelésnek köszönhetően viszont elérheti a 40 ezer forintot is. Az állam összesen 27 különböző idegen nyelv vizsgáit támogatja, a legnépszerűbb angol, német, olasz és francia mellett többek között a latin, arab, japán, kínai, illetve a nemzetiségi nyelveket is.

Nem magyar állampolgárságú fiatalok esetén a magyar nyelvi vizsga is beleszámít a támogatott körbe.

Ahogy a felsőoktatási felvételin, itt is érvényes az a szabály, hogy a középfokú nyelvvizsgát kiváltja az emelt szinten letett idegen nyelvi érettségi. Eszerint visszaigényelhető az érettségi díja is annak, aki fizetett érte. Azoknak ugyanis, akik már nem először tesznek javító- vagy pótlóvizsgát, illetve akik tanulói jogviszony nélkül érettségiznek, nincs ingyen az érettségi: az idén a középszintű vizsgák tantárgyanként 24, az emelt szintűek 40 ezer forintba kerülnek. A támogatás a külföldön letett, de honosított nyelvvizsgákra is jár.

