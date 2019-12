Ennyit kaszálhatsz, ha ingatlanba, állampapírba teszed a pénzed

Az évek óta velünk élő alacsony kamatok és a gazdasági fellendülés miatt mintegy 9 ezer milliárd forintnyi betétet halmoztak fel a banki ügyfelek, aminek durván kétharmada látra szóló, folyószámlabetét. A jó hozamú, ám hosszú távra elkötelező, kevésbé likvid állampapírok, köztük a MÁP Plusz mellett vadászni kell a konstrukciókra, amelyek rövid távú elköteleződés mellett termelnek látható mértékű hasznot.

A rövid távú megtakarítások területén is alapvetően két forma a jellemző: a lekötés nélküli, vagy látra szóló konstrukciók infláció-környéki hozamot biztosítanak, míg a néhány hónapos lekötést igénylők magasabb, az inflációt meghaladó mértékű kamatot fizetnek. A bankok is keresik az ideális, ügyfélvonzó konstrukciókat. Tudatos üzletpolitikai lépés volt a mi részünkről is, hogy a termékünket a versenytársakét meghaladó kamattal indítsuk el a piacon - mondta Besnyő Márton, a Sberbank lakossági termékfejlesztési vezetője a téma kapcsán.

Mikor lesz újra a piacon 5%-os betétkamat?

Az irányadónak tekintett MNB alapkamat három és féle éve ragadt be 0,9 százalékon, és ha földindulásszerű változások nem állnak be a globális gazdaságpolitikában, jövőre sem fog ütemes emelésbe kezdeni a hazai monetáris irányítás. Noha alternatív iránytűként kezelhetjük a MÁP Plusz magas hozamát, de ettől még nem remélhető, hogy egyhamar visszatérnek a 4-5% környéki kereskedelmi banki betétkamatok a piacra. A hitelintézetek akciós kínálatában tehát egyedi esetként fordulhatnak elő a mostani, Sberbankéhoz hasonló konstrukciók, amire érdemes lecsapnia a befektetni való tőkével rendelkezőknek - egy, a banki piacot első kézből ismerő, így a hazai folyamatokra is remekül rálátó forrás szerint.

Ezek a konstrukciók a banki szakértők szerint elsősorban azoknak kedveznek, akik a tőkéjük néhány hónapos felhasználásában gondolkodnak, addig azonban szeretnék, ha pénzük termelne nekik. Jellemzően ilyenek az ingatlankeresők vagy az autóvásárlók, akiknél az ötlet megszületésétől hosszabb, de még belátható idő telik el a vásárlásig - említ rá példát Besnyő Márton. Számukra a likviditás, vagyis a könnyű hozzáférhetőség is rendkívül fontos, ami szintén ezeknek a megtakarítási formáknak a sajátja a Sberbank szakértője szerint.

