Emberemlékezet óta nem volt ilyen évünk, van okunk optimizmusra?

A 2020-ashoz hasonló évre emberemlékezet óta nem volt példa. Bebizonyította, hogy a válságok a legváratlanabb pillanatban sújthatnak le, és hogy egyik sem olyan, mint az előző volt. Ezért most, 2021 elején meglehetős óvatossággal kezelik a szakértők a piacon az elmúlt időszakban jellemzővé vált optimizmust.

A Covid-19 válság hatására kialakult a történelem leggyorsabb medvepiaca, majd azt soha nem látott sebességű felpattanás követte, melynek mozgatórugója a korábban példa nélkül álló monetáris és költségvetési lépések sora volt. 2021 kapujában állva a világgazdaság talpra állása a tét. Ha a költségvetési stimulus viszonylag szerény lesz, akkor a gazdaság megsegítése során a munka oroszlánrésze a jegybankokra hárul majd.

A vakcinák hamarosan hozzáférhetőek lesznek, eközben egyre világosabban látjuk a vírus által okozott gazdasági károk mértékét.

Ahogy ráébrednek erre a gazdasági realitásra, a befektetők felteszik a kérdést: megfelelő volt-e a szakmapolitikai reakció, nem voltak-e túlzottak az intézkedések, és nem kockáztatnak-e a kívánatosnál nagyobb mértékű inflációt? Ha volt olyan év, amikor szükség volt a gyors reakcióképességre és a régiókon és eszközosztályokon átívelő diverzifikációra, akkor 2021 biztosan ilyen lesz, és bebizonyítja majd e jellemzők erényeit.

Piaci optimizmus kontra gazdasági realitás

2020-ban a befektetők következetesen mindig a legkedvezőbb forgatókönyvnek hittek, amihez a Fed és a többi nagy jegybank által biztosított likviditás fújta a hátszelet. A Fidelitynél attól tartanak, a 2021-es gazdasági realitás nem mindig fogja igazolni ezt az optimizmust. Jelenős mennyiségű befektetést hoztak előbbre, hogy a megroggyant gazdaságok talpon maradhassanak valahogy, és most, hogy az USA kongresszusa vélhetően megosztott lesz, a vártnál visszafogottabb költségvetési ösztönzők hatására a talpra állás is lassabb lesz. Rövid távon fennáll a veszélye, hogy az USA-ban W-alakú (double dip) recesszióra kerül sor, ha a vírus megfékezése céljából további korlátozásokat vezetnek be, miközben a világ arra vár, hogy elérhetővé váljanak a széles körben bevethető vakcinák.

Az USA egyes mega cap vállalatainak értékeltsége mintha teljesen szakított volna a realitással: egyes részvények a árbevételük százszorosát meghaladó árfolyamokon forognak. Ha a 2020-as és 2021-es hozamok nem érik el a jelenlegi várakozások mértékét, ezek a részvények a jövőben is sebezhetőek lesznek. Minden korrekció aránytalanul súlyos összpiaci következményekkel járhat, mivel a tech-óriások jelenleg az indexnek több mint 20%-át adják.

Azonban ha megkapargatjuk a felszínt, egész sor olyan lehetőségre bukkanunk, amelyeknél az értékeltségek a járvány és a hosszabb távú trendek miatt mutatnak eltéréseket. A befektetőknek gyorsan kell reagálniuk, ha ki akarják használni ezeket a jelenleg még mindig tartó, "on/off" jellegű piaci környezetben. A vírushelyzet további alakulásától, a vakcina megjelenésétől és a szabályozói lépésektől függően hirtelen rotációkra kerülhet sor a nem ciklikus eszközöktől a ciklikusok felé − és fordítva, bár a bankokra és az olajvállalatokra mindvégig strukturális nyomás nehezedik majd.

Fokozott inflációérzékenység

A költségvetési ösztönzőkre ható korlátok a jelek szerint eddig keretek között tartották a jelentősebb mértékű infláció kockázatát. De a jelenlegi dezinflációs kilátások gyorsan megváltozhatnak, ha nő a pénz forgási sebessége, hiányok alakulnak ki a reálgazdaságban, vagy a vártnál jobb növekedésre kerül sor, melyet mondjuk a vakcinák gyors bevezetése idézhet elő.

A Fed bejelentette továbbá, hogy figyelmen kívül hagyja a célértéket nem sokkal meghaladó inflációt mindaddig, amíg az USA közelebb nem kerül a teljes foglalkoztatottsághoz, és csak azt követően mérlegeli a szigorúbb intézkedések bevezetését. A többi fejlett ország jegybankja is hajlik arra, hogy strukturálisan engedékenyebb álláspontra helyezkedjen.

Diverzifikációs lehetőségek

A Fidelity arra számít, hogy az USA dollár gyengesége középtávon folytatódni fog, mindaddig, amíg a Fed támogató politikát folytat. Ez kedvezően hat majd az USA-n kívüli piacokra is, főleg Ázsiára. Kína semlegesebb monetáris politikát igyekszik folytatni, arra ösztönzi a bankokat, hogy legyenek elnézőek a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokkal szemben, és addig is folytatja a belföldi reformokat. Mindez 2021-ben stabilizálhatja a vállalati jövedelmeket és bizonyos mértékű diverzifikációs lehetőségeket kínálhat a globális befektetők számára.

A tőzsdecikkek, a devizák és a magánpiaci kitettségek (ezeknél potenciálisan jobb megtérülés érhető el a vállalt kockázatokért cserébe) szintén segíthetnek megosztani a kockázatot és növelni a hozamot, ha a talpra állás üteme egyenetlen lenne - főleg, ha a fejlett országok államkötvényei rácáfolnak a várakozásokra és inkább kötelezettségként, mint eszközként működnek a hagyományos eszközallokációs keretrendszeren belül.

Az éghajlatváltozás kiemelt téma lesz

Az idei évet követően, amikor a társadalmi tényezők fontos szerepet játszottak a kormányok és a vállalatok napirendjében is, 2021-ben az éghajlatváltozás lesz a fenntarthatósági prioritás, amit az EU által megkötött Green Deal és az USA megválasztott elnökének, Joe Bidennek az egyértelmű támogatása is bizonyít. A világ nagy várakozással tekint a 2021 végén sorra kerülő ENSZ klímaváltozási csúcsértekezlet által a CO2-kibocsátás csökkentésének gyorsítása céljából hozandó határozatok elé.

A Fidelity International számára az ESG-megfontolások kulcsszerepet játszanak az alulról felfelé építkező befektetési stratégia kialakításában, amit az is bizonyít, hogy minden vállalatnak előre tekintő ESG-minősítést adnak. "Az ESG témakörét komolyan vevő vállalatok a válság során és azt követően is jobban teljesítettek a piaci átlagnál. Minél ’jobban viselkednek’ a cégek, annál stabilabb tőkebeáramlást vonzanak, ami kedvezőbb eredményeket garantál a vállalat, a befektetők és a társadalom számára egyaránt" - teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

Végül: a vakcina időzítését, a monetáris és költségvetési ösztönzők hatását és a jövedelemnövekedést övező bizonytalanság 2021-ben piaci volatilitási időszakokat idézhet elő. Ahol válság van, ott lehetőségek is kínálkoznak. De amikor a piacok beárazzák a nyílt optimizmust, akkor mindig számolnak azzal, hogy a realitásnak bizony bőven lesz mit bizonyítania.

Címlapkép: Getty Images