Elárulták az elemzők: ezen áll vagy bukik 2021-ben az emberek anyagi sorsa

Mindenkit az foglalkoztat, hogy egy ilyen pokoli év után, mint amilyen a 2020-as volt, mire számíthatunk 2021-ben. A gazdasági elemzők abban egyetértenek, hogy nem lesz egyszerű a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás, de minél hamarabb, minél nagyobb lesz a koronavírus elleni átoltottság, annál nagyobb esély van akár kifejezetten nagymértékű gazdasági növekedésre is. Ez azonban nem lesz ilyen egyszerű, komplettek ágazatok vannak a padlón, rengetegen, nem csak Magyarországon, vakcinaszkeptikusak, sőt oltásellenesek, ez pedig mind-mind olyan tényező, ami hátráltatja az eredményes kilábalást. És akkor a már klasszikusnak mondható geopolitikai csatározásokról nem is beszéltünk. A Pénzcentrum három makrogazdasági elemzőt kérdezett arról, mire számíthatunk 2021-ben.

Igen csak viharos évet hagytunk magunk után. Olyat, amit az új koronavírus-világjárvány miatt valószínűleg sosem fogunk elfelejteni. Ezután valószínűleg már csak a koronavírus előtti és utáni időkről fogunk tudni beszélni. A vírus ugyanis amellett hogy rengeteg emberéletet követelt, gyakorlatilag bedöntötte a világgazdaságot.

Az országokon átívelő lezárások, kijárási tilalmak következtében komplett ágazatok húzták le a rolót hónapokra, rengetegen váltak munkanélkülivé, továbbá dolgozók tömegeinek kellett teljesen más, az eddigiektől alapjaiban különböző megoldásokkal helytállniuk a munkájukban.

A vírusjelenség mellé a nyakunkba szakadt talán az egyik legviharosabb amerikai elnökválasztás, globális méretű mozgalmak irányították rá a figyelmet a rasszizmusra, a nőket érő erőszakra, ahogy arra is, hogy annak a bolygónak, amit ismerünk lassan, de biztosan elveszítünk, ha nem lépünk fel időben és erélyesen a klíma védelme érdekében.

És mindezek még csak az óceánban leledző jéghegyek csúcsai. Elemző legyen tehát a talpán, aki megmondja, mire számíthatunk 2021-ben a magyar, illetve a globális gazdaságban. Mi azért próbálkoztunk a kérdés megválaszolására, úgyhogy 3 makrogazdasági szakértővel beszélgettünk is az előttünk álló évről. Mutatjuk is, hogy a világvége vagy inkább a gazdasági Kánaán évét hozza el 2021 (vagy egyiket sem)!

Vakcina-eredményesség

Mindenképpen felpattanásra számítunk, aminek a mértéke igen bizonytalan, elsősorban attól függ, hogy milyen gyorsan válnak hozzáférhetővé a vakcinák, és milyen gyorsan lehet átoltani a lakosságot a kritikus szintre. Amint a legveszélyeztetettebb csoportokat sikerül megvédeni az oltással, a korlátozások fokozatos, részleges feloldásra kerülhetnek, erre már kora tavasszal sor kerülhet. A tömeges oltásra a második negyedév közepétől számítunk, és ha sikerül elérni a 60-70%-os átoltottságot, szinte minden korlátozást fel lehet oldani.

- mondta el a Pénzcentrumnak készített elemzésében Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője. A szakértő hozzátette, hogy ebben az esetben már a második negyedévtől meredek gazdasági felpattanásra lehet számítani, ami élesen folytatódik a harmadik negyedévben.

Mivel a lakosság ki van éhezve a szabadidős tevékenységekre, a szórakozás különböző formáira (koncertek, kiállítások, fesztiválok, mozik, színházak, bulik stb.), valamint az utazásra, nyaralásra, akár eufória is követheti a teljes nyitást.

Mindettől függetlenül is az ipar már meghaladja a járvány előtti szintet, így a kilábalást az ipar vezeti, ami folytatódhat az elmúlt években hozott kapacitásbővítési döntések hatására, leginkább az akkumulátorgyártás területén. A jövő évi második negyedévben bázishatások miatt bőven kétszámjegyű,

kedvező esetben akár 15%-os éves növekedést is mutathat a GDP, az év egészében pedig 7% körüli növekedést várunk.

- számolt be a Pénzcentrumnak Suppan Gergely. "A jövő év második felétől mindehhez ráadásul az uniós helyreállítási alap is lökést adhat" - tette hozzá.

A szakértő a pozitív várakozásokkal szemben két negatív kockázatot is megemlített. Az egyik, hogy lelassul a vakcinák szállítása ("bár nem tartjuk túl valószínűnek, jövő tavasszal már 6-8 vakcina is forgalomban lehet" - mondta), a másik az, hogy a lakosság nem akarja beoltani magát, ami viszont kifejezetten nagy kockázat, mivel így nem lehet elérni a nyájimmunitást, így a korlátozások teljes feloldása sem lesz lehetséges.

A lakosság sajnos - nemcsak nálunk - erőteljesen vakcinaszkeptikus, vagy kifejezetten oltásellenes. Ezt úgy lehetne kezelni, hogy egy sor tevékenységhez kötelezővé kellene tenni az oltási igazolást, ahogy ezt tervezik egyes légitársaságok, fesztiválszervezők, színházak, mozik, stb.

- emelte ki Suppan Gergely. "A globális gazdaságra ugyanezek vonatkoznak, körítve néhány geopolitikai feszültséggel. Az amerikai-európai viszony enyhülhet, ami számunkra is kifejezetten kedvező, azonban nem világos, hogy mi lesz az amerikai-kínai, valamint az amerikai-orosz konfliktusokkal" - értékelte a globális folyamatokat az elemző. Suppan Gergely szerint az utóbbi feltehetően romlani fog az új amerikai vezetés alatt, a kínai kapcsolatok jó esetben nem romlanak tovább, de talán nem is javulnak.

Elhúzódó kilábalás

A jövő év első felében várhatóan elindul egy széles körű oltóprogram a világban, ami megállíthatja a koronavírus-járvány terjedését és ennek hatására kivezetésre kerülnek a korlátozások. A gazdaságok újranyitása gyorsabb növekedést eredményez, így a világgazdasági termelés fokozatos helyreállása várható a legtöbb szektorban. Ugyanakkor a nemzetközi turizmus, illetve a kapcsolódó szektorok esetében elhúzódó kilábalásra számítunk. A kihasználatlan kapacitások, illetve visszafogott bérnövekedés miatt alacsony infláció várható a fejlett országokban

- mondta el a Pénzcentrumnak készített makroelemzésében az OTP. A bank szakértői beszélte arról is, hogy a Biden adminisztráció várhatóan javítani akarja az Egyesült Államok hagyományos szövetségeseivel a kapcsolatokat.

Ugyanakkor Kína esetében a feszültségek folytatódhatnak, így nem várható, hogy megoldódik a két ország közötti kereskedelmi háború. A befektetők elkezdhetnek differenciálni az országok között a fundamentumok alapján. Ennek következtében a nagy költségvetési hiányok finanszírozása nehezedhet a sérülékeny országok esetében. Ezen országok esetében fiskális kiigazítási hullám indulhat. Ennek fényében a bank elemző készítettek egy negatív, illetve egy pozitív forgatókönyvet a helyzet taglalására.

Negatív forgatókönyv: Komoly kihívást fog jelenteni az újonnan kifejlesztett vakcinák elosztása az országok között és annak eljuttatása a világ különböző részeibe. Emellett a lakosság átoltási hajlandósága következtében is előfordulhat, hogy egyes országok további korlátozásokra kényszerülnek. A világgazdasági növekedés ennek hatására továbbra is visszafogottan alakulhat.

Pozitív forgatókönyv: A gazdaságok a támogató gazdaságpolitikák és egy hatékony oltóprogramnak köszönhetően a vártnál gyorsabban állnak helyre. Ez az alternatív forgatókönyv az alapelőrejelzésnél gyorsabb növekedési pálya felé mutat.

Mi fog történni Magyarországon?

A bank szakértőit arról is kérdeztük, hogy a viszontagságos 2020-as év után, 2021-ben milyen folyamatokra számíthatunk a magyar gazdaságban. Úgy vélekedtek, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megállítása és a világgazdasági környezet javulása a gazdasági növekedés javulását eredményezi Magyarországon.

Ugyanakkor a munkaerőpiac elnyújtott helyreállására, illetve lassuló bérdinamikára számítunk az előző évekhez képest

- mondták el az elemzők, akik hozzátették, hogy A visszafogott belső kereslet mérséklő hatással bír az inflációra. A vállalati hitelezést és a beruházásokat támogatják az állam és az MNB hitelprogramjai. Az egyes ágazatok közül a második hullám csak kismértékben érinti az ipart, ahol kedvezőtlenül hat a covid miatti megemelkedett munkanélküliség a keresletre, de a hazai ipart a másik oldalon támogatja a gyenge árfolyam és a lassú béremelkedés.

Egyes gazdasági szektorokban ugyanakkor (ami turizmus és tömegrendezvény-alapú, illetve irodapiac) hosszan elhúzódhat a helyreállás. Ezen szektorokban a válság tartósan visszaveti a teljesítményt, és a legyengült vállalatok létszámleépítéssel alkalmazkodhatnak.

Az új munkanélküliek csak fokozatosan helyezkednek el a munkaerőpiacon mivel az álláshelyek betöltéséhez szükséges végzettség és képességek különbözőek, ugyanúgy, mint a munkavállalók tulajdonságai. A korlátozások feloldásával a kereskedelem és szolgáltatószektor jelentős része (ami turizmus és tömegrendezvény-alapú) viszonylag gyorsan helyre áll.

A turizmus esetén arra számítunk, hogy az átoltottság emelkedésével fokozatosan javul az ágazat helyzete.

- emelték ki az OTP szakértői, akik Magyarország esetében is felvázoltak egy esetleg negatív, illetve pozitív forgatókönyvet:

Negatív forgatókönyv: A jelenlegi válságot megelőzően a gazdasági folyamatok a tartós inflációs tendenciák erősödésének irányába hatottak. Egy gyors gazdasági helyreállás és nyersanyagár emelkedés következtében újra erős árnyomás jelentkezhet, aminek következtében tovább gyengülhet a forint. Ezen folyamatok a MNB-t szigorításra kényszerítheti, illetve a hazai hozamok emelkedését okozhatja.

Pozitív forgatókönyv: A hazai gazdaság a támogató gazdaságpolitika és a magas átoltottságnak köszönhetően a vártnál gyorsabban áll helyre. A lakosság az elhalasztott fogyasztást bepótolja, illetve a lakásépítési támogatási program a beruházásokat támogatja.

Nehéz ügy lesz 2021

Nincs könnyű helyzetben az, aki meg szeretné mondani, hogy mi vár a világgazdaságra és a magyar gazdaságra a jövő évben, hiszen a koronavírus-járvány második hulláma a legtöbb országban még most is jelentős számú megbetegedést okoz, ami érdemi korlátozó intézkedéseket von maga után. Hogy mikor szűnhetnek meg a korlátozások és mikor indulhat újra növekedésnek a gazdaság? Ez a járványtól függ

- mondta el a Pénzcentrumnak Hornyák József, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője. Ugyanakkor, tette hozzá az elemző, a gazdasági előrejelzéseket készítő közgazdászok nem virológusok, járványügyi szakértők, hogy legyen elképzelésük arról, mikor lesz vége a járványnak. Másrészt, egyelőre sajnos a virológusok sem tudják megmondani, hogy mikor hagyjuk végleg magunk mögött a koronavírus-járvány időszakát.

A legtöbben most arra számítanak, hogy 2021 tavaszán, nyarán szabadulhat fel a világ, miután a koronavírus elleni oltásokat ebben az időszakban már sokan megkaphatják. A jövő év első hónapjait tehát minden bizonnyal még jelentős számú koronavírusos megbetegedés és/vagy érdemi korlátozó intézkedések mellett töltheti el a világ országainak jó része. Ez pedig meggátolja azt, hogy a gazdaság érdemi lendületet vegyen

- mondja Hornyák József, aki úgy számol, hogyha a koronavírus-járványt sikerülne gyorsan magunk mögött hagyni, akkor a magyar gazdaság akár 5-6%-kal is növekedhetne jövőre, erre azonban, mint mondja, kevés esélyt lát. Mégpedig azért, mert várhatóan a lakosság beoltása hosszú hónapokba telik, így sokkal valószínűbb, hogy a járványon csak 2021 második felében lehetünk túl, így pedig 3-4%-kal nőhet a magyar gazdaság.

Nem véletlen, hogy a pesszimistább elemzők ennél is borúlátóbbak, akik 3% alatti GDP-növekedést prognosztizálnak, ehhez azonban az kellene, hogy a jövő év nagy része is jelentős számú megbetegedéssel és érdemi korlátozó intézkedésekkel terhelődjön.

A leginkább reális, 3-4% közötti jövő évi GDP-növekedéssel kalkulálva a gazdaság teljesítménye csak 2022-ben fogja elérni a válság előtti szintet

- emelte ki Hornyák József, aki elmondta azt is, hogy a gazdaságnak érdemi segítséget nyújthat, ha a kormányzat költségvetési forrásokból támogatná a vállalatokat és a nehéz helyzetbe került háztartásokat, ennek elmaradása viszont magasabb munkanélküliséget és elhúzódó kilábalást vonhat maga után.

Mindenképpen el kellene ugyanakkor kerülni, hogy leépüljenek a termelőkapacitások, csődöt jelentsenek egyes vállalatok, ebben az esetben ugyanis nemcsak jövőre, hanem a következő években is tartósan lassabb növekedés várna Magyarországra.

Változatos növekedések

Hornyák József elemzésében elmondta lapunknak, hogy a járványhelyzet miatt eltérően alakul az egyes országok növekedése. A kelet-ázsiai országok gyorsan legyőzték a járványt, nem engedték meg, hogy elszabaduljon a vírus, így ők 2020-ban sem kaptak olyan komoly sebeket, mint az európai országok vagy az Egyesült Államok.

Éppen ezért a jól védekező ázsiai országok már most is a kilábalás útján vannak, amely jövőre is folytatódhat. Az USA és Európa azonban elhúzódóbb problémákkal néz szembe: a koronavírus következtében magas halálozási számok mellett gyenge gazdasági teljesítményt produkáltak, hiszen az egészségügyi kapacitások túlterhelődése miatt drasztikus korlátozásokat kellett, hogy bevezessenek. A korlátozásokat csak lassan tudják feloldani, éppen ezért még a 2021-es év egy részét is terhelni fogják a vírus hatásai ezekben az országokban.

A globális gazdaság tehát kettéválik: akik jól védekeztek a vírus ellen, azoknak szebb lesz a jövő évük, akik viszont rosszabb teljesítményt mutattak a második hullámban, azok a gazdaság 2021-es növekedésben is megfizetik ennek az árát

- vélekedett Hornyák József.

Címlapkép: Getty Images