Elárulta Erdélyi Mónika, miből él valójában

A legendás kibeszélőshow egykori háziasszonya, Erdélyi Mónika egy interjúban elárulta, miből él azóta, hogy véget ért a Mónika show.

"A tévé csak tíz-húsz százaléka volt a munkámnak, három vállalkozásom volt mellette" - mondta el a Borsnak adott interjúban. Most például a videózás mellett, ami szintén hoz valamennyit a konyhára, az édesanyjával dolgozik együtt. Ő privát bankár családi vállalkozásban, és neki segít időnként, mint pénzügyi elemző.

Azért jó, ha az embernek saját vállalkozása van, mert az idejét maga osztja be. A munkaidőm éjfélig tart, de a délutánt együtt töltjük. Este kilenckor beülök a gép elé, és nyomom éjfélig. Nyáron, a medence partján is tudok dolgozni, külföldön is, csak legyen velem a gépem.

Legyen vésztartalékod, így nem érhet meglepetés

Ahogy arról a Pénzcentrum korábbana Huffington Post pénzügyi szakértője azt javasolja, nézzük meg, egy hónapban mennyire jön ki a megélhetési költség, és ennek a háromszorosát tegyük félre. Ez elsőre sokaknak lehetetlennek tűnhet, de érdemes kicsiben is elkezdeni. Havonta néhány ezer forintot elég félretenni: havi 10 ezer forint már éves szinten 120 ezret, havi 20 ezer pedig éves szinten 240 ezer forint megtakarítást jelent. Ez nem tűnik sok pénznek, de legalább valami, és ha kicsivel is, érdemes elkezdeni.