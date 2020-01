Elárulta a szakértő, mi várhat még a forintra: nincs messze a 360-as euró?

2018 júliusában indult el az első olyan nyilvános magyar alap, amely kizárólag devizaopciókkal kereskedik: az Axiom Aplus portfólió tavaly 9,1 százalékot hozott. Bár egyelőre csak 10 millió forint fölötti befektetendő vagyonnal rendelkezőknek értékesítenek, később banki csatornákon is nyithatnak. A vállalat mai sajtótájékoztatóján elhangzott az is, hogy 2020 jó év lehet befektetési szempontból, viszont a forint további leértékelődésére kell számítanunk.

Az Axiom egy viszonylag új alapekzelő: 2017 óta rendelkezik engedéllyel. Jelenleg 4 alapjuk van, ebből egy nyilvános, ami 2018 július óta működik, Axiom Aplus néven fut a portfólió - mondta el Schuszter Péter, az Axiom vezérigazgatója. A három zártkörű alap a tulajdonosi körhöz kapcsolódik, 8,3 milliárd forintot kezelnek, ebből 3,4 milliárd forint forog a nyilvános alapban.

Schuszter Péter elmondta: privátbanki és intézményi ügyfelekre koncentrálnak. Az alapot saját maguk forgalmazzák, de tárgyalnak más potenciális forgalmazókkal is. A minimum befektethető összeg 10 millió forint.

Az Aplus alap éves átlag hozama 7,2 százalék, 2019-ben 9,1 százalékos hozamot értek el. Tavaly az Axiom abszolút hozamú alapja teljesítmény alapján benn volt a top10 forintos, lakossági abszolút hozamú alap közt - számol be a Portfolio. Az alap fő stratégiája, hogy devizaopciókat írnak ki; megpróbálják azt kitalálni, hogy melyek azok a trendek, amelyek nem fognak bekövetkezni. Például ha azt gondolják, hogy nem lesz 350 forint az euró a következő 3 hónapban, erre kiírnak egy opciót és erre kapnak egy prémiumot. Leginkább az ilyen prémiumokból lesz a hozam.

Hosszú távon is 10 százalék körüli, vagy afölötti éves átlagos hozamra számítanak - tette hozzá Schuszter Péter. Az alapkezelő hosszú távú terveivel kapcsolatosan elmondta: idén elindulnak portfóliókezeléssel és hamarosan egy részvényopciós alapot is elindítanak. Hosszabb távon szeretnék a mesterséges intelligenciát is implementálni módszertanukba.

Koncz Péter, az Axiom portfóliómenedzsere a makrokörnyezetről többek közt a következő érdekességeket osztotta meg:

jó eséllyel jó év elé nézünk, de adódnak kockázatok, ilyen többek közt a kereskedelmi háború kiújulása, az amerikai elnökválasztás, a monetáris politika és a társadalmi elégedetlenség növekedése, illetve a lokális konfliktusok. Koncz szerint a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha valamiért mégsem jön létre a megállapodás az Egyesült Államok és Kína közt.

A magyar gazdaság jól teljesít, de nem előnyös, hogy a régióban messze a forint mellé társul a legalacsonyabb reálkamat. Ilyen reálkamat mellett a forint további leértékelődésére számíthatunk, a szakember szerint MNB-nek sem érdeke, hogy megakadályozza a forint esését. 2021 év végéig akár a 360 forintos euró is benne lehet a pakliban.

Az EURUSD kereszten az EUR lassan magára találhat, hiszen az amerikai gazdaság magára találhat, a brit kilépés után pedig stabilizálódhat az eurózóna.

Címlapkép: Getty Images